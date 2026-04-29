'40 की हो जाए पत्नी तो पति कर सकता है दूसरी शादी', एक्ट्रेस के बयान पर मचा बवाल; जमकर हुईं ट्रोल

पाकिस्तानी एक्ट्रेस शमीन खान का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर पत्नी 40 साल की हो जाए तो पति दूसरी शादी कर सकता है. उनके इस बयान के बाद इंटरनेट पर जबरदस्त बहस छिड़ गई. कई लोगों ने इसे महिलाओं के खिलाफ और पुरानी सोच बताया, जबकि कुछ ने इसे व्यक्तिगत राय कहकर समर्थन भी किया. यूजर्स ने उन्हें जमकर ट्रोल किया और उनके बयान पर सवाल उठाए. यह मामला अब एक बड़े सामाजिक और जेंडर डिबेट का रूप ले चुका है.

एक्ट्रेस के बयान पर मचा बवाल

दरअसल, एक पॉडकास्ट में एक्ट्रेस से दूसरी शादी पर उनकी राय पूछी गई. इसपर शमीन ने कहा, 'पहली बीवी को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो मर्दों की नसल को आगे बढ़ाती है. इसलिए पहली बीवी को छोड़ना गलत है.' वहीं, जब होस्ट ने पूछा कि क्या पहली पत्नी के होते हुए मर्दों को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए? इसपर शमीन कहती हैं, 'अगर औरत की उम्र 40 पार हो चुकी है और उसके हसबैंड को अब रिश्ता आगे समझ नहीं आ रहा है और वो अपनी पत्नी के साथ खुश नहीं है. उसे लगता है कि उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए तो इसमें कोई बुराई नहीं है. मर्द अपनी पत्नी से इजाजत लेकर दूसरी शादी कर सकते हैं. लेकिन शादी के बाद मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के हक में नहीं हूं.'

इस क्लिप के बाहर आने के बाद लोग शमीन खान को ट्रोल करने लगे. एक यूजर ने लिखा, 'शादी कोई मजाक नहीं, एक जिम्मेदारी है." एक और यूजर ने पूछा कि, "अगर औरत अपने पति को पसंद न करे तो उसे क्या करना चाहिए?" वहीं एक यूजर ने तो गुस्से में यहां तक लिख दिया कि ऐसा बयान देने के लिए शमीन खान को जेल में डाल देना चाहिए.

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कौन है शमीन खान?

30 साल की शमीन खान एक पाकिस्तानी टीवी एक्ट्रेस हैं. वो कुछ फिल्में भी कर चुकी हैं. साल 2019 में उन्होंने फिल्म 'गुम' (Gumm) से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी. इसके अलावा वो टीवी शोज 'गोहर-ए-नायाब', 'हिना की खुशबू', 'धड़कन', 'भरोसा प्यार तेरा' और 'खुदा और मोहब्बत 3' जैसे सीरियल्स में नजर आ चुकी हैं.