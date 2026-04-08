स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल का हुआ पैचअप? साथ दिखा परिवार दोनों का परिवार; शादी पर शुरू हुई चर्चा!

Smriti Mandhana and Palash Muchhal Together: म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल और भारतीय महिला टीम की बल्लेबाज स्मृति मंधाना की पिछले साल नवंबर में शादी होने थी. शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थीं. लेकिन सिर्फ एक दिन पहले शादी टूट गई. दरअसल, शादी के एक दिन पहले क्रिकेटर के पिता श्रीनिवासन मंधाना की तबीयत बिगड़ गई है. पिता की तबीयत खराब होने के बाद शादी कुछ दिन तक टली और फिर खबर आई कि पलाश को रंगे हाथों स्मृति को चीट करते पकड़ा गया. इसके बाद हुआ कि शादी नहीं होगा. लेकिन इसी बीच खबर है कि स्मृति-पलाश के बीच सबकुछ ठीक हो गया है. दरअसल, हाल ही में एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो ने सबको हैरानी में डाल दिया है.

वीडियो देख हैरान हुए फैंस

इस वीडियो में पलाश की बहन यानी सिंगर पलक मुच्छल और उनके पति मिथुन को स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवासन के साथ देखा गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि पलक ने स्मृति के पिता का पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया. ये वीडियो देख फैंस काफी हैरान हैं. सोशल मीडिया पर वीडियो आते ही कयास लगने शुरू हो गए कि दोनों परिवारों के बीच सबकुछ ठीक हो गया है.

कई लोग इस वीडियो को पुराना भी कह रहे हैं. हालांकि, अभी वीडियो को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि वीडियो पुराना है या अभी का. लेकिन वीडियो इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है.

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बीते साल टूटी थी स्मृति-पलाश की शादी

पलाश और स्मृति के फैंस उस वक्त सदमे में आ गए थे जब पिछले साल 23 नवंबर को होने वाली उनकी शादी ऐन वक्त पर टूट गई थी. शादी से ठीक एक दिन पहले आई इस खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया था. उस दौरान कई तरह की चर्चाएं गर्म थीं. शुरुआत में खबरें आईं कि स्मृति के पिता की तबीयत खराब होने के कारण शादी टली है. लेकिन बाद में फिर ऐसी चर्चाएं आईं कि स्मृति की दोस्तों ने पलाश को चीट करते किसी और महिला के साथ देख लिया था. इसके बाद कई तरह की बातें सामने आईं. हालांकि, पलाश ने 'चीटिंग' के इन आरोपों को सिरे से खारिज किया था. वहीं दोनों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर अपने अलग होने की पुष्टि कर दी थी और एक-दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया था.