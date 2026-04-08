Advertisement
trendingNow13171257
Hindi Newsबॉलीवुडस्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल का हुआ पैचअप? साथ दिखा परिवार दोनों का परिवार; शादी पर शुरू हुई चर्चा!

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल का हुआ पैचअप? साथ दिखा परिवार दोनों का परिवार; शादी पर शुरू हुई चर्चा!

Palash Muchhal Smriti Mandhana: स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की कुछ महीने पहले शादी टूट गई थी. पलाश पर स्मृति को धोखा देने का आरोप लगे थे. अब एक वीडियो वायरल हो रहा, जिससे पैचअप की अटकलें लग रहीं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 08, 2026, 08:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल का हुआ पैचअप? साथ दिखा परिवार दोनों का परिवार; शादी पर शुरू हुई चर्चा!

Smriti Mandhana and Palash Muchhal Together: म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल और भारतीय महिला टीम की बल्लेबाज स्मृति मंधाना की पिछले साल नवंबर में शादी होने थी. शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थीं. लेकिन सिर्फ एक दिन पहले शादी टूट गई. दरअसल, शादी के एक दिन पहले क्रिकेटर के पिता श्रीनिवासन मंधाना की तबीयत बिगड़ गई है. पिता की तबीयत खराब होने के बाद शादी कुछ दिन तक टली और फिर खबर आई कि पलाश को रंगे हाथों स्मृति को चीट करते पकड़ा गया. इसके बाद हुआ कि शादी नहीं होगा. लेकिन इसी बीच खबर है कि स्मृति-पलाश के बीच सबकुछ ठीक हो गया है. दरअसल, हाल ही में एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो ने सबको हैरानी में डाल दिया है. 

वीडियो देख हैरान हुए फैंस

इस वीडियो में पलाश की बहन यानी सिंगर पलक मुच्छल और उनके पति मिथुन को स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवासन के साथ देखा गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि पलक ने स्मृति के पिता का पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया. ये वीडियो देख फैंस काफी हैरान हैं. सोशल मीडिया पर वीडियो आते ही कयास लगने शुरू हो गए कि दोनों परिवारों के बीच सबकुछ ठीक हो गया है. 

कई लोग इस वीडियो को पुराना भी कह रहे हैं. हालांकि, अभी वीडियो को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि वीडियो पुराना है या अभी का. लेकिन वीडियो इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बीते साल टूटी थी स्मृति-पलाश की शादी

पलाश और स्मृति के फैंस उस वक्त सदमे में आ गए थे जब पिछले साल 23 नवंबर को होने वाली उनकी शादी ऐन वक्त पर टूट गई थी. शादी से ठीक एक दिन पहले आई इस खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया था. उस दौरान कई तरह की चर्चाएं गर्म थीं. शुरुआत में खबरें आईं कि स्मृति के पिता की तबीयत खराब होने के कारण शादी टली है. लेकिन बाद में फिर ऐसी चर्चाएं आईं कि स्मृति की दोस्तों ने पलाश को चीट करते किसी और महिला के साथ देख लिया था. इसके बाद कई तरह की बातें सामने आईं.  हालांकि, पलाश ने 'चीटिंग' के इन आरोपों को सिरे से खारिज किया था. वहीं दोनों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर अपने अलग होने की पुष्टि कर दी थी और एक-दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया था.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

palash muchhalcricketer smriti mandhana

Trending news

'जब भक्त नहीं, तो मंदिर की परंपरा...,' सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री पर बहस
Sabrimala Mandir
'जब भक्त नहीं, तो मंदिर की परंपरा...,' सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री पर बहस
मुंबई में 'योगी स्टाइल' एक्शन, 1200 अवैध झोपड़ियों पर चला बुलडोजर
Maharashtra news
मुंबई में 'योगी स्टाइल' एक्शन, 1200 अवैध झोपड़ियों पर चला बुलडोजर
1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, पति लॉटरी किंग, कौन हैं TN की सबसे अमीर प्रत्याशी
Assembly Election 2026
1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, पति लॉटरी किंग, कौन हैं TN की सबसे अमीर प्रत्याशी
6000 का अंडा और 1 लाख में बिका सेब... अब पता चला ईरान ने क्यों कहा था थैंक्यू इंडिया
Middle East War
6000 का अंडा और 1 लाख में बिका सेब... अब पता चला ईरान ने क्यों कहा था थैंक्यू इंडिया
पहाड़ों में बारिश से बुरा हाल-बेहाल, बर्फबारी से ढकी चोटियां; लुढ़का तापमान
weather update
पहाड़ों में बारिश से बुरा हाल-बेहाल, बर्फबारी से ढकी चोटियां; लुढ़का तापमान
केरलम की इस सीट पर कांग्रेस के नेता की पूर्व मेयर से होगी टक्कर; BJP का किस पर भरोसा
Kerala Assembly Election 2026
केरलम की इस सीट पर कांग्रेस के नेता की पूर्व मेयर से होगी टक्कर; BJP का किस पर भरोसा
'जो काम भारत को करना था, वो आतंक फैलाने वाले मुल्क...', मोदी सरकार पर ओवैसी का हमला
Asaduddin Owaisi
'जो काम भारत को करना था, वो आतंक फैलाने वाले मुल्क...', मोदी सरकार पर ओवैसी का हमला
घाटी को फिर दहलाने की कोशिश, सेना ने निष्क्रिय किया 14 किलो IED
Jammu-kashmir
घाटी को फिर दहलाने की कोशिश, सेना ने निष्क्रिय किया 14 किलो IED
तेज डिलीवरी, धीमा न्याय: उपभोक्ता क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती
Consumer Justice Report
तेज डिलीवरी, धीमा न्याय: उपभोक्ता क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती
राजद्रोह मामले में रामपाल को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने दी जमानत; 11 साल बाद होंगे रिहा
Rampal
राजद्रोह मामले में रामपाल को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने दी जमानत; 11 साल बाद होंगे रिहा