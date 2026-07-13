रश्मिका मंदाना ने 'रणबाली' में विजय देवरकोंडा के लुक पर ली चुटकी, दिखाई BTS झलक; सीन देख फैंस हुए एक्साइटेड

विजय देवरकोंडा इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'राणाबाली' को लेकर सुर्खियों में हैं. इस फिल्म में वे रश्मिका मंदाना के साथ नजर आएंगे. शादी के बाद पहली बार होगा कि रश्मिका और विजय पर्दे पर साथ दिखेंगे.'राणाबाली' भारत के इतिहास की कुछ कम चर्चित लेकिन सच्ची घटनाओं से प्रेरित फिल्म है. इसमें विजय देवरकोंडा एक बेहद दमदार और योद्धा अवतार में नजर आएंगे, जबकि रश्मिका मंदाना जयंमा का किरदार निभा रही हैं.
इस साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जा रही फिल्मों में शामिल यह भव्य महागाथा 11 सितंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म की घोषणा के बाद से ही मेकर्स लगातार कैरेक्टर पोस्टर्स, गाने और एक्सक्लूसिव झलकियां शेयर कर फैंस की एक्साइटमेंट को और बढ़ाते रहे हैं.
अब रश्मिका मंदाना ने सेट से फैंस को एक खास बिहाइंड द सीन्स झलक दिखाई है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर विजय देवरकोंडा के 'राणाबाली' लुक की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें कम रोशनी के बीच उनके चेहरे का सिर्फ आधा हिस्सा नजर आ रहा है. उनकी घनी मूंछों वाला रफ एंड टफ लुक इस तस्वीर को और रहस्यमयी बना रहा है.
रश्मिका ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें यह तस्वीर पोस्ट करने की इजाजत भी है या नहीं. साथ ही उन्होंने बताया कि विजय और पूरी टीम "कुछ बेहद डरावना" शूट कर रही है, जिसे लेकर वह अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं. यह झलक विजय के शानदार ट्रांसफॉर्मेशन और उनके बड़े और दमदार योद्धा किरदार की तीव्रता को भी दिखाती है.
स्टोरी शेयर करते हुए रश्मिका ने लिखा, 'मुझे नहीं पता कि मैं आप लोगों को यह अभी दिखा सकती हूं या नहीं... उम्मीद है कि वे मुझे इसे हटाने के लिए नहीं कहेंगे... जैसा कि पहले कई बार हो चुका है..लेकिन ये लड़के कुछ बेहद डरावना कर रहे हैं और मैं खुद को रोक नहीं पाई... मैं इसे बड़े पर्दे पर देखने का इंतजार नहीं कर सकती. राणाबाली' वहीं, विजय देवरकोंडा ने भी रश्मिका की स्टोरी को रीपोस्ट किया और उन्हें जवाब देते हुए लिखा, 'क्यूटी. डरावना नहीं, दिव्य है'.
बता दें कि भारत के औपनिवेशिक दौर के इतिहास के कुछ कम चर्चित लेकिन सच्ची घटनाओं से प्रेरित 'राणाबाली' एक भव्य ऐतिहासिक एक्शन फिल्म है. इसमें विजय देवरकोंडा एक दमदार योद्धा के किरदार में नजर आएंगे, जबकि रश्मिका मंदाना उनकी पत्नी जयंमा की भूमिका निभा रही हैं. फिल्म से सामने आ रही हर नई झलक के साथ दर्शकों के बीच इसका उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है. हाल ही में रिलीज हुआ इसका रोमांटिक गाना 'ओ मेरे साजन' भी खूब चर्चा में है, जो फिल्म के शानदार विजुअल्स के बीच लीड जोड़ी की खूबसूरत केमिस्ट्री को दिल छू लेने वाले अंदाज में दिखाता है.
राहुल सांकृत्यायन के निर्देशन में बनी 'राणाबाली' को माइथ्री मूवी मेकर्स के वाई. रवि शंकर और नवीन यरनेनी ने टी-सीरीज के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है. फिल्म में रश्मिका मंदाना फीमेल लीड के तौर पर नजर आएंगी और इसके साथ ही वह एक बार फिर विजय देवरकोंडा के साथ स्क्रीन शेयर करती दिखाई देंगी. फिल्म में अंतरराष्ट्रीय अभिनेता अर्नोल्ड वॉसलू भी अहम भूमिका में हैं, जिससे इसकी ग्लोबल अपील और बढ़ गई है. 'राणाबाली' 11 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.