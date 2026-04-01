सारा अली खान ने रेंट पर दिया अपना आलीशान बंगला! हर साल किराया बढ़ने की रखी शर्त, 5 साल तक चलेगी ये करोड़ों की बड़ी डील

Sara Ali Khan Bungalow Rent: बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान एक बार फिर खबरों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं बल्कि उनकी प्रॉपर्टी डील है. उन्होंने मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में अपना एक शानदार बंगला किराए पर दिया है. ये डील करीब 4.14 करोड़ रुपये की बताई जा रही है, जो 5 साल के लिए फाइनल हुई है. इस खबर के सामने आने के बाद रियल एस्टेट और बॉलीवुड दोनों ही सर्कल में चर्चा तेज हो गई है. इस प्रॉपर्टी का मंथली रेंट शुरुआत में 6.5 लाख रुपये तय किया गया है.

CRE Matrix के दस्तावेजों के मुताबिक, हर महीने ये किराया तय शर्तों के साथ बढ़ेगा. पहले 2 साल तक किराया सेम रहेगा, लेकिन तीसरे साल से इसमें 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी. इस तरह ये रकम धीरे-धीरे बढ़ती हुई 5वें साल तक 7.52 लाख रुपये पर मंथ तक पहुंच जाएगी. ये बंगला मुंबई के ओल्ड लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में स्थित बेल्सकॉट को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में है. ये एक पॉश इलाका माना जाता है, जहां कई फिल्मी सितारे और बड़े लोग रहते हैं. ये प्रॉपर्टी करीब 4500 स्क्वायर फीट में फैली है.

एक बड़ी कंपनी को किराए पर दिया बंगला

जहां काफी खुली जगह है, जो किसी भी कमर्शियल या खास इस्तेमाल के लिए परफेक्ट मानी जाती है. इस प्रॉपर्टी को ‘प्रोडिजी मोंटेसरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड’ (Prodigy Montessori India Private Limited) नाम की कंपनी को किराए पर दिया गया है. जानकारी के मुताबिक, यहां स्कूल से जुड़ी एक्टिविटीज चलाई जाएंगी. यानी ये जगह किसी रिहायशी मकान की तरह नहीं बल्कि एजुकेशनल काम के लिए इस्तेमाल होगी. इससे साफ है कि अब बड़े शहरों में घरों का इस्तेमाल नए-नए तरीकों से भी होने लगा है.

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5 साल तक हर साल बढ़ेगा किराया

डील के तहत किरायेदार ने 20 लाख रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दिया है. इसके अलावा इस एग्रीमेंट में 36 महीने का लॉक-इन पीरियड रखा गया है, जो 1 मई 2026 से शुरू होगा. मतलब तय समय तक दोनों में से कोई भी पार्टी इस डील को बीच में खत्म नहीं कर सकती. इस तरह की शर्तें आजकल बड़े प्रॉपर्टी एग्रीमेंट में आम हो गई हैं. पिछले कुछ समय से बॉलीवुड से जुड़े लोग कमर्शियल प्रॉपर्टी में दिलचस्पी दिखा रहे हैं. इससे पहले माधुरी दीक्षित ने भी मुंबई के लोअर परेल इलाके में एक ऑफिस स्पेस किराए पर दिया था.

बॉलीवुड में बढ़ता जा रहा प्रॉपर्टी ट्रेंड

उन्होंने ये डील 5 साल के लिए की थी, जिसमें हर महीने करीब 4.25 लाख रुपये किराया तय हुआ था. इसके अलावा राकेश रोशन और बॉबी देओल जैसे सितारों ने भी हाल ही में प्रॉपर्टी से जुड़े बड़े फैसले लिए हैं. राकेश रोशन ने अपनी प्रॉपर्टी 14.5 लाख रुपये महीने पर लीज पर दी, जबकि बॉबी देओल और उनकी पत्नी ने अंधेरी वेस्ट में करीब 15 करोड़ रुपये की ऑफिस यूनिट खरीदी. इससे साफ है कि बॉलीवुड अब फिल्मों के साथ-साथ रियल एस्टेट में भी तेजी से इन्वेस्ट कर रहा है. स्टार्स बिजनेस की तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं.