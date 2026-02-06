चेन्नई ड्रग्स केस में आया फिल्मी ट्विस्ट, गिरफ्तार हुई 30 साल की एक्ट्रेस, साथ में 8 लोग पहुंचे जेल, साउथ इंडस्ट्री में मचा हड़कंप

Chennai Drugs Racket Case: चेन्नई में सामने आए एक नए ड्रग्स केस ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है. इस केस में कुछ जाने-पहचाने नाम भी सामने आए हैं, जिससे मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया है. एंटी-नारकोटिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने गुरुवार को एक सीक्रेट ऑपरेशन के तहत 8 लोगों को हिरासत में लिया. इनमें 30 साल की एक्ट्रेस अंजू कृष्णा और तमिल इंडस्ट्री की असिस्टेंट डायरेक्टर विंसी निवेथा भी शामिल हैं. इस कार्रवाई के बाद फिल्म जगत में अफरा-तफरी का माहौल बन गया है.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस पूरे नेटवर्क का खुलासा नेसापक्कम इलाके से पकड़े गए 33 साल के विग्नेश्वरन से हुआ. पूछताछ में उसने बताया कि वो पोरूर के पास कोवर इलाके में रहने वाले वेंकटेश कुमार से नशीले पदार्थ खरीदता था. इसी जानकारी के आधार पर एएनआईयू साउथ टीम ने आगे की प्लानिंग की और पूरे मामले को पकड़ने के लिए एक खास रणनीति पर काम शुरू किया. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने फर्जी ग्राहक बनकर वेंकटेश कुमार से संपर्क किया.

एंटी-नारकोटिक्स का सीक्रेट ऑपरेशन

प्लानिंग के मुताबिक जैसे ही उसकी कार वलासरवक्कम के एक मुख्य इलाके में पहुंची, टीम ने तुरंत घेराबंदी कर ली. मौके पर ही वेंकटेश कुमार समेत उसके साथ मौजूद लोगों को हिरासत में ले लिया गया. इस कार्रवाई में टोटल 8 आरोपी पकड़े गए, जिनमें कई यंग चेहरे भी शामिल हैं. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में कार्तिक राजा, यशवंत, श्रीराम, अल्विबिन्शा, विंसी निवेथा और अंजू कृष्णा के नाम शामिल बताए जा रहे हैं. तलाशी के दौरान पुलिस को इनके पास से मेथामफेटामाइन, एलएसडी स्टैम्प, एलएसडी और गांजा जैसे नशीले पदार्थ मिले.

8 लोगों को किया गया गिरफ्तार

इसके अलावा एक स्मोकिंग बॉन्ग और कई मोबाइल फोन भी बरामद किए गए, जिन्हें जांच के लिए अहम माना जा रहा है. पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई सिर्फ शुरुआत है. जांच के दौरान इस नेटवर्क से जुड़े और भी लोगों के नाम सामने आ सकते हैं. जब्त किए गए मोबाइल फोन और डिजिटल डेटा की भी जांच की जा रही है, ताकि पूरे ड्रग्स रैकेट की जड़ तक पहुंचा जा सके.

एक्ट्रेस अंजू कृष्णा का करियर

अगर अंजू कृष्णा के करियर की बात करें तो उन्होंने अपने सफर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी. बाद में उन्होंने तमिल फिल्म ‘वेल्लीमलाई’ से लीड एक्ट्रेस के तौर पर डेब्यू किया. इसके बाद वह तमिल और मलयालम फिल्मों के साथ-साथ कई टीवी सीरियल्स में भी नजर आ चुकी हैं. ऐसे में उनका नाम इस मामले में सामने आना उनके फैंस के लिए किसी झटके से कम नहीं है.