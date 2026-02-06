Advertisement
trendingNow13100001
Hindi Newsबॉलीवुडचेन्नई ड्रग्स केस में आया फिल्मी ट्विस्ट, गिरफ्तार हुई 30 साल की एक्ट्रेस, साथ में 8 लोग पहुंचे जेल, साउथ इंडस्ट्री में मचा हड़कंप

चेन्नई ड्रग्स केस में आया फिल्मी ट्विस्ट, गिरफ्तार हुई 30 साल की एक्ट्रेस, साथ में 8 लोग पहुंचे जेल, साउथ इंडस्ट्री में मचा हड़कंप

Chennai Drugs Racket Case: चेन्नई में सामने आए ड्रग्स केस ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है. एंटी-नारकोटिक्स टीम की गोपनीय कार्रवाई में 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं, जिनमें एक 30 साल की एक्ट्रेस का नाम भी शामिल है. गिरफ्तारी के बाद मामले की जांच तेज हो गई है और आने वाले दिनों में और खुलासे हो सकते हैं.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 06, 2026, 01:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चेन्नई ड्रग्स केस में गिरफ्तार हुई 30 साल की एक्ट्रेस
चेन्नई ड्रग्स केस में गिरफ्तार हुई 30 साल की एक्ट्रेस

Chennai Drugs Racket Case: चेन्नई में सामने आए एक नए ड्रग्स केस ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है. इस केस में कुछ जाने-पहचाने नाम भी सामने आए हैं, जिससे मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया है. एंटी-नारकोटिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने गुरुवार को एक सीक्रेट ऑपरेशन के तहत 8 लोगों को हिरासत में लिया. इनमें 30 साल की एक्ट्रेस अंजू कृष्णा और तमिल इंडस्ट्री की असिस्टेंट डायरेक्टर विंसी निवेथा भी शामिल हैं. इस कार्रवाई के बाद फिल्म जगत में अफरा-तफरी का माहौल बन गया है.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस पूरे नेटवर्क का खुलासा नेसापक्कम इलाके से पकड़े गए 33 साल के विग्नेश्वरन से हुआ. पूछताछ में उसने बताया कि वो पोरूर के पास कोवर इलाके में रहने वाले वेंकटेश कुमार से नशीले पदार्थ खरीदता था. इसी जानकारी के आधार पर एएनआईयू साउथ टीम ने आगे की प्लानिंग की और पूरे मामले को पकड़ने के लिए एक खास रणनीति पर काम शुरू किया. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने फर्जी ग्राहक बनकर वेंकटेश कुमार से संपर्क किया. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anju Krishna (@anjukrishna_official)

Add Zee News as a Preferred Source

एंटी-नारकोटिक्स का सीक्रेट ऑपरेशन 

प्लानिंग के मुताबिक जैसे ही उसकी कार वलासरवक्कम के एक मुख्य इलाके में पहुंची, टीम ने तुरंत घेराबंदी कर ली. मौके पर ही वेंकटेश कुमार समेत उसके साथ मौजूद लोगों को हिरासत में ले लिया गया. इस कार्रवाई में टोटल 8 आरोपी पकड़े गए, जिनमें कई यंग चेहरे भी शामिल हैं. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में कार्तिक राजा, यशवंत, श्रीराम, अल्विबिन्शा, विंसी निवेथा और अंजू कृष्णा के नाम शामिल बताए जा रहे हैं. तलाशी के दौरान पुलिस को इनके पास से मेथामफेटामाइन, एलएसडी स्टैम्प, एलएसडी और गांजा जैसे नशीले पदार्थ मिले. 

Zee Samvaad With Real Heroes: ‘तुम ही हो’ से लेकर ‘मिट्टी के बेटे’ तक... कैसा रहा सिंगर मिथुन के 30 साल का सफर? ‘बॉर्डर 2’ में भी दी आवाज

8 लोगों को किया गया गिरफ्तार 

इसके अलावा एक स्मोकिंग बॉन्ग और कई मोबाइल फोन भी बरामद किए गए, जिन्हें जांच के लिए अहम माना जा रहा है. पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई सिर्फ शुरुआत है. जांच के दौरान इस नेटवर्क से जुड़े और भी लोगों के नाम सामने आ सकते हैं. जब्त किए गए मोबाइल फोन और डिजिटल डेटा की भी जांच की जा रही है, ताकि पूरे ड्रग्स रैकेट की जड़ तक पहुंचा जा सके.

एक्ट्रेस अंजू कृष्णा का करियर

अगर अंजू कृष्णा के करियर की बात करें तो उन्होंने अपने सफर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी. बाद में उन्होंने तमिल फिल्म ‘वेल्लीमलाई’ से लीड एक्ट्रेस के तौर पर डेब्यू किया. इसके बाद वह तमिल और मलयालम फिल्मों के साथ-साथ कई टीवी सीरियल्स में भी नजर आ चुकी हैं. ऐसे में उनका नाम इस मामले में सामने आना उनके फैंस के लिए किसी झटके से कम नहीं है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Tamil Film Industry

Trending news

'परीक्षा पे चर्चा' में PM Modi की छात्रों को खास सलाह, नेताओं ने की जमकर सराहना
Pariksha Pe Charcha
'परीक्षा पे चर्चा' में PM Modi की छात्रों को खास सलाह, नेताओं ने की जमकर सराहना
'PM मोदी ने रूस को हमले से रोका...',पोलैंड के मंत्री ने खोले बड़े राज
PM Modi
'PM मोदी ने रूस को हमले से रोका...',पोलैंड के मंत्री ने खोले बड़े राज
'25 साल अभी बाकी हैं', परीक्षा पे चर्चा के दौरान PM मोदी का ये बयान क्यों चर्चा में
Pariksha Pe Charcha 2026
'25 साल अभी बाकी हैं', परीक्षा पे चर्चा के दौरान PM मोदी का ये बयान क्यों चर्चा में
जनता ने आपको नकार दिया तो...जनसुराज पार्टी की मांग पर SC ने सुनवाई से किया इनकार
Supreme Court
जनता ने आपको नकार दिया तो...जनसुराज पार्टी की मांग पर SC ने सुनवाई से किया इनकार
Zee Real Heroes 2026: 'मेरा खून भगवा है, सनातन पर बोलना जरूरी; नीतेश राणे का बयान
Zee Real Heroes 2026
Zee Real Heroes 2026: 'मेरा खून भगवा है, सनातन पर बोलना जरूरी; नीतेश राणे का बयान
Zee ने किया देश के Real हीरोज का सम्मान, चौथे एडिशन में मनाया चेंजमेकर्स का जश्न
Zee Real Heroes Award 2026
Zee ने किया देश के Real हीरोज का सम्मान, चौथे एडिशन में मनाया चेंजमेकर्स का जश्न
होली पर जाना है घर, पैक कर लीजिए बैग; रेलवे चला रहा 1400 नई स्‍पेशल ट्रेनें
Indian railways
होली पर जाना है घर, पैक कर लीजिए बैग; रेलवे चला रहा 1400 नई स्‍पेशल ट्रेनें
LIVE: भगवा खून, मंगल मिशन, इंडिगो संकट... ZEE हीरोज के मंच पर दिग्गजों ने कही दिल की बात
Zee Real Heroes Award 2026
LIVE: भगवा खून, मंगल मिशन, इंडिगो संकट... ZEE हीरोज के मंच पर दिग्गजों ने कही दिल की बात
हमने बचाई लाखों जानें... रेलवे को लेकर मोदी ने किया ऐसा ऐलान, विपक्ष भी कर रहा तारीफ
PM Modi
हमने बचाई लाखों जानें... रेलवे को लेकर मोदी ने किया ऐसा ऐलान, विपक्ष भी कर रहा तारीफ
थार में बैठे AAP नेता को गोलियों से भूना, गुरुद्वारे के बाहर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग
AAP Leader Lucky Oberoi Murder
थार में बैठे AAP नेता को गोलियों से भूना, गुरुद्वारे के बाहर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग