300 करोड़ बजट, 6700 करोड़ की कमाई; 2 घंटा 15 मिनट की वो सबसे डरावनी फिल्म, जब रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगे बच्चे

Must Watch Thriller Film At OTT: सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्मों की दुनिया में कई ऐसी कहानियां होती हैं, जो डराने के साथ दिमाग में बस जाती हैं. वहीं, जब किसी कहानी में रहस्य, बच्चों की दोस्ती और किसी अनजान खतरे का का पूरा मेल हो, तो उसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है. इस टाइप की फिल्मों में में माहौल, बैकग्राउंड म्यूजिक और किरदारों की घबराहट मिलकर डर को मजबूत बनाते हैं. साथ ही जब फिल्मों में किसी भूत या राक्षस से ज्यादा अपने अंदर के डर में होता है.
शायद यही वजह है कि हॉरर फिल्मों की कहानियां अलग-अलग उम्र के दर्शकों को आज भी पसंद आती हैं. सुपरनैचुरल हॉरर फिल्मों की एक और खासियत यह भी होती है कि इनमें नजर आने वाला खतरा दुनिया के नियमों से अलग होता है. इसमें कभी कोई रहस्यमयी ताकत लोगों का पीछा करती है, तो कभी कोई ऐसा जीव सामने आता है, जिसके बारे में किसी को कुछ पता ना हो. आज हम आपको ऐसी ही फिल्म के बारे में बता रहे हैं...
हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, वो साल 2017 में आई 'इट' (IT) एक सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर है. यह फिल्म स्टीफन किंग के मशहूर उपन्यास पर बेस्ड है. इस फिल्म का निर्देशन एंडी मस्किएटी ने किया. यह फिल्म 8 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में आई थी. इस फिल्म की कहानी मेन के डेरी शहर में रहने वाले कुछ बच्चों की है, जहां रहस्यमयी जोकर पैनीवाइज सामने आता है.
इस फिल्म में जेडेन मार्टेल, जेरेमी रे टेलर, सोफिया लिलिस, फिन वुल्फहार्ड, चोजन जैकब्स, जैक डिलन ग्रेजर और वायट ओलेफ जैसे कई स्टार्स अहम रोल में हैं. ये फिल्म जब रिलीज हुई तो रिकॉर्ड बन गया. इतना ही नहीं, ये फिल्म अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉरर फिल्म है. आंकड़ों को देखें, तो फिल्म ने बजट से 20 गुना से भी ज्यादा की कमाई की. फिल्म 'इट' को काफी पसंद किया गया. खासकर इस फिल्म में डरावने माहौल, बच्चों की एक्टिंग और बिल स्कार्सगार्ड के पैनीवाइज किरदार के लिए खूब सराहना मिली.
इस फिल्म को IMDb पर 7.3 की रेटिंग है. वहीं, अगर फिल्म के बजट की बात करें तो, इसे लगभग 35 मिलियन डॉलर यानी 334 करोड़ की लागत में बनाया गया. वहीं, फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 719 मिलियन डॉलर यानी 6,783 करोड़ रुपये की कमाई की. इस फिल्म का पहला पार्ट साल 2017 में और दूसरा 2019 में आया था. दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की थी.
फिल्म की कहानी 1989 की गर्मियों में डेरी शहर की घटनाओं पर आधारित है. वहां बच्चे रहस्यमय तरीके से गायब होने लगते हैं और एक समूह को पता चलता है कि इसके पीछे पैनीवाइज नाम का जोकर है. यह साधारण जोकर नहीं, बल्कि अपना रूप बदलने वाली डरावनी ताकत है, जो लोगों के डर को हथियार बनाती है. बिल डेनब्रॉ और उसके दोस्त डर का सामना करते हुए इस ताकत से लड़ने का फैसला करते हैं. कहानी में दोस्ती और बचपन के डर को हॉरर के साथ जोड़ा गया है. इस फिल्म को OTT पर घर बैठे देखा जा सकता है. इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.