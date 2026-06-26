/300 से ज्यादा फिल्मों में दिए सुपरहिट गाने, कप-प्लेट की आवाज से भी जादू रच देते थे आरडी बर्मन

संगीत की दुनिया में क्रांति लाने वाले राहुल देव बर्मन किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. उन्हें लोग प्यार से 'पंचम दा' कहकर बुलाते थे. उनकी तैयार की गई धुनों ने कई पीढ़ियों को झूमने पर मजबूर किया है. वह न केवल अपने संगीत से, बल्कि मधुर स्वभाव से भी लोगों को अपना बना लेते थे.
आर डी बर्मन कंघी, कप-प्लेट की आवाज से भी धुन बना लेते थे. उन्होंने ऐसी-ऐसी धुन बनाई जो आज भी लोगों के दिलों में खास जगह रखती हैं. उन्होंने कई अवॉर्ड भी जीते. आर डी बर्मन को लेकर कहा जाता था कि वो अपने दौर से कई आगे का म्यूजिक बनाते थे. आर डी बर्मन ने रोमांटिक, डांस नंबर के लिए धुन बनाई. वो इंडियन म्यूजिक में फ्यूजन के लिए जाने जाते थे.
आर डी बर्मन के गाने आज भी जबरदस्त हिट हैं. उनके गानों के रिमिक्स भी बनाए जाते हैं. उनके चुरा लिया है तुमने जो दिल को, बचना ऐ हसीनो, यम्मा यम्मा, क्या हुआ तेरा वादा जैसे गाने जबरदस्त हिट हुए. बता दें कि आर डी बर्मन ने 300 से ज्यादा फिल्मों में गाने बनाए. उनकी करियर जर्नी 60 के दशक से शुरू हुई. 70-80 के दशक में उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज किया.
पर्सनल लाइफ की बात करें तो आर डी बर्मन ने दिग्गज सिंगर आशा भोसले संग शादी की थी. उनकी शादी 1980 में हुई थी. आशा ने आर डी बर्मन को लेकर कहा था, 'उन्हें खुद नहीं पता था कि वो इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं. वो म्यूजिक बनाते थे, लेकिन उन्हें कोई घमंड नहीं था. लोग पैसों के लिए मरते हैं, लेकिन मैं अगर उन्हें हीरा भी लाकर देती तो वो कहते- ये क्या है. एक पत्थर. इससे अच्छा एक गाना रिकॉर्ड कर लेते. वो रिकॉर्ड उस हीरे से ज्यादा कीमती होता.'
बता दें कि आर.डी. बर्मन के पिता का नाम सचिन देव बर्मन है. आर.डी. बर्मन का जन्म 27 जून 1939 को कोलकाता में हुआ था. बचपन से ही उनका संगीत में गहरा लगाव था. उन्होंने अपने पिता एस.डी. बर्मन की तरह संगीत को ही अपनी जिंदगी बना ली. उस्ताद अली अकबर खान, पंडित समता प्रसाद और सलिल चौधरी ने उन्हें संगीत सिखाया.
आर.डी. बर्मन ने अपने करियर की शुरुआत 1961 में फिल्म 'सोलवा साल' से की, लेकिन उनकी पहली हिट फिल्म 1966 में आई 'तीसरी मंजिल' थी. इसके गाने लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुए. इसके बाद उन्होंने 'पड़ोसन', 'प्रेम पुजारी', 'यादों की बारात', 'दीवार', 'खेल खेल में', 'वारंट', 'आंधी', 'खुशबू', 'धरम करम', और 'शोले' जैसी कई हिट फिल्मों में संगीत दिया. आर.डी. बर्मन क्लासिकल संगीत के साथ-साथ नई और अलग तरह की धुनें भी बनाने में माहिर थे.