/3000 करोड़ी ‘धुरंधर’ में ‘पीक डिटेलिंग’ पर डायरेक्टर ने खर्च किए 10 करोड़! माधवन के भी उड़ गए थे होश; बोले- ‘पागलपन लगा था...’

फिल्म ‘धुरंधर’ की बड़ी सक्सेस ने हर किसी को हैरान कर दिया था, लेकिन इस फिल्म के बनने के पीछे कई दिलचस्प कहानियां, जिसके बारे में लोग कम ही जानते हैं. आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका खुलासा खूब फिल्म में अहम किरदार निभाने वाले आर. माधवन ने किया था. उन्होंने बताया कैसे फिल्म में ‘पीक डिटेलिंग’ के लिए डायरेक्टर आदित्य धर ने करोड़ों पैसा लगाया था और हर एक सीन में बारीकियां डाली थीं. उन्होंने बताया कि शुरू में ये फैसला काफी हैरान करने वाला था.
हालांकि, जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो इसने धुआंधार कमाई की. सोशल मीडिया पर फिल्म की रिलीज के बाद ‘पीक डिटेलिंग’ शब्द तेजी से वायरल होने लगा था. फैंस ने डायरेक्टर की सोच की जमकर तारीफ की और इस पर कई मजेदार मीम्स भी बनाए. 8 घंटे की लंबी कहानी को पर्दे पर उतारते समय आदित्य धर ने किसी भी सीन से समझौता नहीं किया. शुरुआत में सभी को लगा कि इतनी बारीकियों पर भला कौन ध्यान देगा, लेकिन लोगों ने फिल्म के हर एक सीन, फ्रेम को पसंद किया और गहराई से समझा.
माधवन ने अपने हालिया इंटरव्यू में बताया कि जब पहली बार आदित्य धर ने बारीकियों पर एक्स्ट्रा पैसा लगाने की बात कही, तो उन्हें भी ये एक पागलपन भरा कदम लगा था. उनका सोचना था कि लोग तो लीड स्टोरी और एक्टिंग पर ध्यान देते हैं, फिर इन छोटी चीजों पर इतने पैसे खर्च करने का क्या मतलब है? लेकिन फिल्म के पर्दे पर आते ही सब कुछ बदल गया. लोगों ने आदित्य धर के इस जुनून की बेहद तारीफ की. इस एक्सपीरियंस ने स्टार्स और मेकर्स को ये भरोसा दिलाया कि अगर काम ईमानदारी से किया जाए, तो लोग उसे प्यार देते हैं.
‘धुरंधर’ और इसके दूसरे पार्ट ‘धुरंधर: द रिवेंज’ ने कमाई के मामले में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़े थे. फिल्म में रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, संजय दत्त और राकेश बेदी जैसे दिग्गज कलाकारों ने अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बना ली. पहले पार्ट ने दुनिया भर में लगभग 1300 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. वहीं, दूसरे पार्ट ने 1800 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाकर नया इतिहास रचा. ये फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म थी.
‘पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर’ ट्रेंड वायरल होने के बाद इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़ आ गई थी. फैंस ने फिल्म के हर एक सीन की गहराई को लेकर अलग-अलग तरह के वीडियो और पोस्ट शेयर किए. सबसे खास बात ये रही कि ‘उरी’ जैसे फिल्म बनाकर डायरेक्टर आदित्य धर ने इन मीम्स का बुरा मानने के बजाय इनका खुशी-खुशी वेलमक किया. उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर सोशल मीडिया के जरिए फैंस का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने माना कि ऑडियंस का ये प्यार देखकर उन्हें काफी मजा आया और उनका हौसला भी बहुत बढ़ा.
इस फिल्म की सबसे बड़ी कामयाबी ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री की सोच को बदलने का काम किया है. फिल्म में अहम किरदार निभाने वाले माधवन के मुताबिक, इस सफर ने उन्हें सिखाया कि आज का सिनेमा प्रेमी पहले से कहीं ज्यादा समझदार हो चुका है. अब कहानी सुनाने वालों को भी अपनी सोच और प्रेजेंटेशन का लेवल काफी हाई उठाना होगा. लोग अब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं ढूंढते, बल्कि पर्दे पर दिखाई जाने वाली हर चीज की ऑथेंटिसिटी भी देखते हैं. आदित्य धर का ये रिस्क अब पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए एक बेहतरीन मिसाल बन चुका है.