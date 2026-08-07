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3000 करोड़ी ‘धुरंधर’ में ‘पीक डिटेलिंग’ पर डायरेक्टर ने खर्च किए 10 करोड़! माधवन के भी उड़ गए थे होश; बोले- ‘पागलपन लगा था...’

R Madhavan On Aditya Dhar Peak Detailing: फिल्म ‘धुरंधर’ में छोटी-छोटी बारीकियों को दिखाने के लिए डायरेक्टर आदित्य धर ने 10 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च कर दिए थे. हाल ही में आर माधवन के इस हैरान कर देने वाले खुलासे ने सभी को चौंका दिया है. साथ ही उन्होंने ‘पीक डिटेलिंग’ मीम्स पर भी बात की. चलिए बताते हैं उन्होंने और क्या-क्या बताया, जो आपके भी होश उड़ा देगा.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 07, 2026, 02:45 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 02:45 PM IST
3000 करोड़ी ‘धुरंधर’ में ‘पीक डिटेलिंग’ पर डायरेक्टर ने खर्च किए 10 करोड़! माधवन के भी उड़ गए थे होश; बोले- ‘पागलपन लगा था...’
Image Credit: R Madhavan On Aditya Dhar Peak Detailing

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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