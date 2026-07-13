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3000 करोड़ कमाने वाली 'धुरंधर' जापान में फेल! टॉप 10 में भी जगह नहीं बना पाई रणवीर सिंह की फिल्म

रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फ्रैंचाइजी 'धुरंधर' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अपनी सफलता से नया रिकॉर्ड बनाया है. फिल्म की दोनों फ्रेंचाइजी ने मिलकर दुनियाभर में जबरदस्त कमाई की और 3,100 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार किया है. लेकिन बड़े बजट और शानदार कमाई के बावजूद ये फिल्म जपान के बॉक्स ऑफिस पर ढेर हो गई.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 13, 2026, 11:17 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 11:21 PM IST
3000 करोड़ कमाने वाली 'धुरंधर' जापान में फेल! टॉप 10 में भी जगह नहीं बना पाई रणवीर सिंह की फिल्म

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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