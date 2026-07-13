3000 करोड़ कमाने वाली 'धुरंधर' जापान में फेल! टॉप 10 में भी जगह नहीं बना पाई रणवीर सिंह की फिल्म

जापान में 10 जुलाई को 'धुरंधर' रिलीज हुई थी. मेकर्स को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थीं और बड़े लेवल पर रिलीज होने वाली इस स्पाई थ्रिलर को जापान में करीब 80 स्क्रीन्स मिली थीं. लेकिन शुरुआती आंकड़ों ने फिल्म की टीम को निराश कर दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिलीज के पहले दिन फिल्म को उम्मीद के मुकाबले काफी कम ऑडियंस मिली. दोपहर 2 बजे तक 57 लोकेशंस पर सिर्फ 449 टिकट बिके थे. दिन खत्म होने तक करीब 80 जगहों पर कुल टिकट बिक्री बढ़कर लगभग 900 ऑडियंस तक ही पहुंच पाई.
जापान में कमजोर शुरुआत के कारण 'धुरंधर' वहां की शुरुआती बॉक्स ऑफिस रेस में पिछड़ गई. रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म शुक्रवार, शनिवार और रविवार के शुरुआती प्रदर्शन के दौरान जापान की टॉप 25 फिल्मों की लिस्ट में भी जगह नहीं बना पाई. इसके साथ ही ये फिल्म जापान में ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा फुटफॉल हासिल करने वाली टॉप 10 इंडियन फिल्मों की लिस्ट में भी शामिल नहीं हो सकी. इससे पहले अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' भी जापान में इस खास लिस्ट में जगह बनाने से चूक गई थी.
जापान में इंडियन फिल्मों की बात करें तो एसएस राजामौली की फिल्म 'RRR' अब भी सबसे बड़ी ओपनिंग वाली इंडियन फिल्म बनी हुई है. 'RRR' की रिलीज के दौरान जापान में पहले दिन 8,230 ऑडियंस पहुंची थी, जो अब तक एक बड़ा रिकॉर्ड माना जाता है. इसके बाद, 'साहो', 'कल्कि', 'पठान', 'सालार', 'जवान', 'रंगस्थलम', 'देवरा', 'बाहुबली 2' और 'टाइगर 3' जैसी फिल्मों ने भी जापानी ऑडियंस के बीच अच्छी शुरुआत की थी. 'धुरंधर' की धीमी शुरुआत ने एक बार फिर ये दिखाया कि किसी फिल्म की घरेलू सफलता हमेशा विदेशी बाजारों में भी उसी तरह दोहराई नहीं जा सकती.
इंडिया में 'धुरंधर' फ्रैंचाइजी का पर्फोमेंस इसके बिल्कुल उलट रहा है. फिल्म के दूसरे भाग 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करते हुए बड़ी उपलब्धि हासिल की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये फिल्म इंडिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई है और 'दंगल' के बाद दूसरी बड़ी फिल्म बनने का रिकॉर्ड बनाया है. फ्रैंचाइजी की पहली फिल्म दिसंबर 2025 में रिलीज हुई थी और उसने भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की थी. दोनों फिल्मों की कमाई ने इसे इंडियन सिनेमा की सबसे सक्सेफुल फ्रैंचाइजी में शामिल कर दिया है.
Dhurandhar records a DISAPPOINTING opening weekend in Japan.
The film FAILED to enter the MIMORIN Top 25 chart on Friday, Saturday, or Sunday. The weekend trend itself speaks volumes about the film’s reception.
Since it did not feature in the Top 25 on a single day of its…
Bollywood Box Office (@Bolly_BoxOffice) July 12, 2026
'धुरंधर' फ्रैंचाइजी को आदित्य धर ने लिखा और डायरेक्ट किया है. दोनों फिल्मों में रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, गौरव गेरा और दानिश पंडोर जैसे कलाकार नजर आए हैं. दमदार कहानी, एक्शन सीक्वेंस और कलाकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने इसे ऑडियंस के बीच पॉपुलर बनाया है. हालांकि, जापान में इसकी शुरुआत धीमी रही, लेकिन दुनियाभर में मिली सफलता इस बात का साइन है कि इंडियन फिल्में अब इंटरनेशनल बाजार में अपनी मजबूत पहचान बना रही हैं.