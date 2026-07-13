3000 करोड़ कमाने वाली 'धुरंधर' जापान में फेल! टॉप 10 में भी जगह नहीं बना पाई रणवीर सिंह की फिल्म

जापान में इंडियन फिल्मों की बात करें तो एसएस राजामौली की फिल्म 'RRR' अब भी सबसे बड़ी ओपनिंग वाली इंडियन फिल्म बनी हुई है. 'RRR' की रिलीज के दौरान जापान में पहले दिन 8,230 ऑडियंस पहुंची थी, जो अब तक एक बड़ा रिकॉर्ड माना जाता है. इसके बाद, 'साहो', 'कल्कि', 'पठान', 'सालार', 'जवान', 'रंगस्थलम', 'देवरा', 'बाहुबली 2' और 'टाइगर 3' जैसी फिल्मों ने भी जापानी ऑडियंस के बीच अच्छी शुरुआत की थी. 'धुरंधर' की धीमी शुरुआत ने एक बार फिर ये दिखाया कि किसी फिल्म की घरेलू सफलता हमेशा विदेशी बाजारों में भी उसी तरह दोहराई नहीं जा सकती.