पहले जमकर की ‘धुरंधर 2’ की तारीफ… 3000 करोड़ कमाते ही क्यों भड़क उठे रामगोपाल वर्मा, अब आदित्य धर की फिल्म पर लगाई सवालों की झड़ी

Dhurandhar 2: फिल्म इंडस्ट्री में रियल-लाइफ किरदारों और अपराध जगत पर आधारित कहानियों को लेकर अक्सर बहस होती रही है. इसी बीच हाल ही में निर्देशक और फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर 2’ को लेकर कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं. हालांकि, कुछ समय पहले उन्होंने इस फिल्म की जमकर तारीफ की थी.
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आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर 2’ इस समय बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है और अब तक 3000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है. लेकिन जबरदस्त कमाई करने के साथ-साथ अब ये फिल्म फिर से विवादों में फंस गई है. रामगोपाल वर्मा ने फिल्म रिलीज के समय आदित्य धर के डायरेक्शन और रणवीर सिंह की एक्टिंग की जमकर तारीफ की थी. लेकिन न जाने अचानक अब ऐसा क्या बदल गया कि उन्होंने फिल्म को लेकर कई सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं.
राम गोपाल वर्मा हाल ही में एक पॉडकास्ट का हिस्सा बने थे, जहां उन्होंने फिल्म ‘धुरंधर द रिवेंज’ में दाऊद इब्राहिम के किरदार को दिखाए जाने पर चर्चा की. इस बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, जब भी फिल्मों में अंडरवर्ल्ड या रियल लाइफ क्रिमिनल को दिखाया जाता है, तो उनके किरदारों को लेकर जिम्मेदारी और फैक्ट्स बेहद जरूरी होते हैं.
रामगोपाल वर्मा ने किस किरदार पर उठाए सवाल?
फिल्ममेकर रामगोपाल ने पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान ‘धुरंधर 2’ में दाऊद इब्राहिम के किरदार के प्रेजेंटेशन पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर किसी रियल लाइफ कैरेक्टर को स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, तो उसकी इमेज को लेकर बैलेंस्ड और पूरी रिसर्च का होना जरूरी है. उन्होंने आगे कहा कि इंडिपेंडेंट सिनेमा के नाम पर फैक्ट्स से छेड़छाड़ ऑडियंस को मिसलीड कर सकती है.
दाऊद इब्राहिम के किरदार से हैं नाखुश
पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान राम गोपाल वर्मा ने कहा, ‘मैं एक चीज से सहमत नहीं हूं, वो ये है कि दाऊद इब्राहिम को जिस तरह दिखाया गया है, मुझे लगता है कि उसे गलत तरीके से स्क्रीन पर पेश किया गया है. 'ऐसा नहीं है कि मैं पूरे राइट्स के साथ ये कह सकता हूं, लेकिन जो मैं जानता हूं, उसके हिसाब से ये बात मेल नहीं खाती.’
दाऊद इब्राहिम को लेकर कही ये बात
रामगोपाल वर्मा ने कहा, ‘मेरी जानकारी के मुताबिक, दाऊद इब्राहिम कई सालों से एक्टिव नहीं है. वो अपनी मर्जी से इनएक्टिव है, क्योंकि उसने बहुत पहले ही सब कुछ करना बंद कर दिया था. मुझे लगता है कि उसने करीब 20 साल पहले क्राइम की दुनिया से दूरी बना ली थी. ऐसे मामलों में कोई भी पूरा सच नहीं जान सकता. ‘धुरंधर’ के मेकर्स इसे पूरी तरह से सही साबित नहीं कर सकते और इसे पूरी तरह गलत भी नहीं कहा जा सकता है.’ फिल्ममेकर ने ‘धुंरधर 2’ के बाकी हिस्से की जमकर तारीफ की और कहा की उन्हें फिल्म पसंद आई. उन्होंने फिल्म की कहानी और निर्देशन की तारीफ की.
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