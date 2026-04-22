और कितना कमाएगी ‘धुरंधर 2’, क्या 3000 करोड़ भी पड़ रहे कम? पिछले 34 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर लगातार खेल रही करोड़ों का खेल

Dhurandhar 2 Collection Day 34: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर: द रिवेंज’ एक महीने बाद भी सिनेमाघरों में टिकी हुई है और बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए है. आदित्य धर की इस फिल्म को टक्कर भी मिली, लेकिन इसका क्रेज कम नहीं हुआ. दिलचस्प बात ये है कि इसके आंकड़े अब बड़े रिकॉर्ड्स से तुलना में आ गए हैं. आखिर कितना आगे जाएगी ये फिल्म?
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Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 34: अपनी सिर्फ दो फिल्मों से YRF स्पाई यूनिवर्स को पीछे छोड़ देने वाले आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ को रिलीज हुए एक महीना से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन फिल्म के कमाई के रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही. रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला, खासकर इसके एक्शन और कहानी को लेकर. फिल्म में एक अलग तरह की स्पाई स्टोरी दिखाई गई है, जो रियल घटनाओं से इंस्पायर्ड बताई जा रही है. यही वजह है कि लोगों को इसमें नया और दिलचस्प कंटेंट देखने को मिला.
सोशल मीडिया पर भी इस फिल्म को लेकर लगातार बातें हो रही हैं. इस बीच फिल्म को प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी ‘भूत बंगला’ से भी कड़ी टक्कर मिली. इस कॉम्बिनेशन को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया, लेकिन ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी. वीकडेज में भी फिल्म का टिके रहना बताता है कि इसकी कहानी लोगों को जोड़कर रख रही है. दर्शक सिनेमाघरों तक खिंचे चले आ रहे हैं, जो किसी भी फिल्म के लिए अच्छी बात मानी जाती है. यही वजह है कि फिल्म लगातार कमाई करती जा रही है और चर्चा में बनी हुई है.
अगर इसकी कमाई के बारे में बात करें तो, ‘धुरंधर 2’ बॉक्स ऑफिस पर मजबूती से टिकी हुई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने मंगलवार को करीब 1.92 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. इससे पहले शुक्रवार को 2.70 करोड़, शनिवार को 4.65 करोड़ और रविवार को 5.20 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी. सोमवार को फिल्म ने 1.62 करोड़ रुपये जोड़े. इस तरह फिल्म की रफ्तार भले धीमी हुई हो, लेकिन ये लगातार कमाई कर रही है और अपनी पकड़ बनाए हुए है. फिल्म के शुरुआती हफ्तों की बात करें तो पहले हफ्ते में ही ‘धुरंधर 2’ ने 674.17 करोड़ रुपये कमा लिए थे, जो अपने आप में बड़ा आंकड़ा है.
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दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 263.65 करोड़ रुपये जोड़े. तीसरे हफ्ते में 110.60 करोड़ और चौथे हफ्ते में 54.70 करोड़ रुपये का कलेक्शन रहा. इन आंकड़ों से साफ है कि फिल्म ने शुरुआत में जोरदार कमाई की और बाद में धीरे-धीरे इसकी रफ्तार कम होती गई, जो आमतौर पर हर बड़ी फिल्म के साथ होता है. वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो ‘धुरंधर 2’ अब तक करीब 1758 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है. वहीं, इसका पहला पार्ट ‘धुरंधर’ भी लगभग 1300 करोड़ रुपये कमा चुका था. दोनों फिल्मों को मिलाकर इस फ्रेंचाइजी ने 3000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है.
ये आंकड़े हिंदी सिनेमा के लिए काफी बड़े माने जा रहे हैं और फिल्म को एक सफल फ्रेंचाइजी के तौर पर स्थापित करते हैं. हालांकि, जब तुलना ‘बाहुबली 2’ जैसी फिल्मों से होती है, तो मुकाबला थोड़ा मुश्किल नजर आता है. एस एस राजामौली के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 1810 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. वहीं, आमिर खान की ‘दंगल’ अब भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी हुई है, जिसने करीब 2070 करोड़ रुपये का आंकड़ा छुआ था. ऐसे में ‘धुरंधर 2’ के लिए इन रिकॉर्ड्स को पार करना आसान नहीं दिख रहा है.
‘धुरंधर’ को आदित्य धर ने लिखा, डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है, उनके साथ लोकेश धर और ज्योति देशपांडे भी जुड़े हैं, जो B62 स्टूडियोज और जियो सिनेमा से हैं. इस फिल्म में रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, राकेश बेदी, गौरव गेरा और दानिश पंडोर जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं. कहानी एक भारतीय जासूस की है, जिसे पाकिस्तान के लियारी इलाके में मिशन पर भेजा जाता है. ‘धुरंधर’ दिसंबर 2025 में रिलीज हुई थी और दुनियाभर में 1300 करोड़ से ज्यादा कमाई की. वहीं ‘धुरंधर 2’ ने 1758 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया.
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