पूर्व चीफ जस्टिस सुलझाएंगे संजय कपूर की फैमिली का प्रॉपर्टी विवाद, 30000 करोड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम

Sunjay Kapur Will Case Update: सोना ग्रुप के दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की मौत के बाद उनकी प्रॉपर्टी को लेकर चल रहे पारिवारिक विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को मध्यस्थ (Mediator) नियुक्त किया है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पक्षों को आपसी बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की सलाह दी थी. गुरुवार को सभी पक्षों ने इस सुझाव पर सहमति जताई, जिसके बाद कोर्ट ने ये फैसला लिया.

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने सभी पक्षों को नसीहत दी कि वे इस विवाद पर न तो मीडिया में बयान दें और न ही सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करें. कोर्ट ने कहा कि ये एक पारिवारिक विवाद है. इसे परिवार तक ही सीमित रहने दीजिए. इसे लोगों के मनोरंजन का जरिया न बनाइए. घर की बात घर में ही सुलाझाने की कोशिश करें. कोर्ट में ये मामला कई सालों तक खींच सकते हैं, इसलिए घर में ही सुलझाने की कोशिश करें.

The Supreme Court has referred the ₹30,000 crore dispute between 80-year-old Rani Kapur and her daughter-in-law Priya Sachdev Kapur to mediation. The Court had earlier urged the parties to take up mediation to resolve the issue considering the advanced age of the petitioner Rani… pic.twitter.com/0vlXxm0vUM Add Zee News as a Preferred Source — ANI (@ANI) May 7, 2026

रानी कपूर और प्रिया कपूर को कोर्ट की नसीहत

सुप्रीम कोर्ट ने संजय कपूर की मां रानी कपूर और पत्नी प्रिया कपूर को सलाह दी कि वे खुले मन से मध्यस्थता प्रक्रिया में शामिल हों और बातचीत के जरिए विवाद जल्द सुलझाने की कोशिश करें. कोर्ट ने कहा कि अगर मामला लंबी कानूनी लड़ाई में गया, तो इसके निपटारे में कई साल लग सकते हैं. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निदेश देते हुए कहा कि इस मामले में मिडिएटर डीवाई चंद्रचूड़ की रिपोर्ट का इंतजार करेगी और अगस्त में अगली सुनवाई करेगी.

OTT की सबसे वाहियात और बोरिंग हॉरर फिल्म... जिसे देखकर भूत भी हो जाए बोर, IMDb रेटिंग भी है बस 3; 80% लोगों ने बताया ‘टॉर्चर’

रानी कपूर का बड़ा आरोप

संजय कपूर की मां रानी कपूर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.उन्होंने कहा कि 'रानी कपूर फैमिली ट्रस्ट' धोखाधड़ी से बनाया गया और इसका इस्तेमाल उनकी संपत्ति तथा सोना ग्रुप पर उनका नियंत्रण खत्म करने के लिए किया गया. रानी कपूर का आरोप है कि 2017 में उन्हें स्ट्रोक हुआ था. इस दौरान उनकी खराब सेहत का फायदा उठाते हुए संजय कपूर और पत्नी प्रिया कपूर ने उनकी संपत्ति और उनके सारे शेयर्स फेमिली ट्रस्ट में ट्रांसफर कर लिए थे.

संजय कपूर की मौत के बाद बढ़ा विवाद

उनका आरोप है कि बिना पूरी जानकारी दिए उनकी संपत्तियां फैमिली ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दी गईं. उन्होंने ये भी कहा कि उनसे जरूरी कागजी काम बताकर कई दस्तावेजों और खाली कागजों पर साइन करवाए गए. पिछले साल जून में संजय कपूर की मौत के बाद विवाद और बढ़ गया. रानी कपूर का आरोप है कि इसके तुरंत बाद प्रिया कपूर ने सोना ग्रुप की प्रमुख कंपनियों पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की. रानी कपूर ने सम्पतियों के ट्रांसफर पर यथास्थिति बनाए रखने की मांग की है.

दिल्ली हाई कोर्ट में भी मामला लंबित

संजय कपूर की संपत्ति पर नियंत्रण को लेकर विवाद दिल्ली हाई कोर्ट में भी लंबित है. पिछले दिनों हाई कोर्ट ने संजय कपूर की पहली पत्नी करिश्मा कपूर के बच्चों को अंतरिम राहत देते हुए प्रिया कपूर को हजारों करोड़ रुपये की संपत्ति बेचने, ट्रांसफर करने या किसी और के नाम करने से रोक दिया था. कोर्ट ने साफ किया किया कि जब तक मामला लंबित है, तब तक संपत्ति सुरक्षित रखी जाएगी.