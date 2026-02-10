Advertisement
trendingNow13104708
Hindi Newsबॉलीवुडसंजय कपूर की 30,000 करोड़ की विरासत पर घमासान, हाईकोर्ट ने झगड़े से बचने की दी सलाह, कहा- आशीर्वाद की तरह लें, अभिशाप मत....

संजय कपूर की 30,000 करोड़ की विरासत पर घमासान, हाईकोर्ट ने झगड़े से बचने की दी सलाह, कहा- 'आशीर्वाद की तरह लें, अभिशाप मत....'

Sunjay Kapur property dispute: बिजनेसमैन संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर विवाद सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है. दिल्ली हाई कोर्ट में मंगलवार को दिवंगत बिजनेसमैन की 30,000 करोड़ की संपत्ति और फैमिली बिजनेस से जुड़े मामले में सुनवाई हुई. इस मामले में संजय कपूर की मां रानी कपूर ने याचिका दायर की थी. 

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Feb 10, 2026, 04:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या सुलझेगा 30,000 करोड़ का कपूर फैमिली विवाद?
क्या सुलझेगा 30,000 करोड़ का कपूर फैमिली विवाद?

Sunjay Kapur property dispute: बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के दिवंगत एक्स पति और बिजनेसमैन संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर विवाद सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है. दिल्ली हाई कोर्ट में मंगलवार (10 फरवरी) को दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति और फैमिली बिजनेस से जुड़े मामले में सुनवाई हुई. इस मामले में संजय कपूर की मां रानी कपूर ने याचिका दायर की थी. कोर्ट ने दोनों पक्षों को शांति और समझदारी के साथ समाधान निकालने की सलाह दी. 

'इसे अपने लिए अभिशाप मत बनने दें'
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ये जो संपत्ति और बिजनेस है, ये दूसरों की मेहनत का फल है और आपके लिए आशीर्वाद हैं. कोर्ट ने जोर देकर कहा कि इसे आशीर्वाद की तरह ही लें, इसे अपने लिए अभिशाप मत बनने दें. कोर्ट ने यह भी कहा कि परिवार के रिश्तों का सम्मान करने की कोशिश करें और इस विवाद को शांति से सुलझाने की कोशिश करें. दिल्ली हाई कोर्ट ने रानी कपूर के फैमिली ट्रस्ट से जुड़ी इस याचिका पर मध्यस्थता यानी मामले को बातचीत और समझौते के जरिए सुलझाने का सुझाव दिया.

83 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन लेने वाले है रिटायरमेंट? 6 दशकों से इंडस्ट्री पर कर रहे राज, बताया- 'जिंदगी का एक-तिहाई हिस्सा...' 

Add Zee News as a Preferred Source

23 मार्च को होगी अगली सुनवाई
कोर्ट ने साफ कहा कि सीधे झगड़े या लड़ाई से चीजें और बिगड़ सकती हैं, इसलिए बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए. सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि संजय कपूर की पूर्व पत्नी प्रिया कपूर ने आवेदन दायर किया था, जिसमें उन्होंने अपनी सास रानी कपूर की याचिका को खारिज करने की मांग की थी. इस पर कोर्ट ने नोटिस जारी कर सभी पक्षों को जवाब देने का मौका दिया. कोर्ट ने कहा कि चार हफ्तों के भीतर सभी पक्ष अपने-अपने जवाब दाखिल करें. मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी. 

22 लोगों के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका
गौरतलब है कि रानी कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी बहू प्रिया कपूर और एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चों समेत 22 लोगों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दायर किया है. रानी ने आरोप लगाया है कि प्रिया और करिश्मा के बच्चों ने उनकी पूरी संपत्ति हड़पने के लिए एक धोखाधड़ी वाला फैमिली ट्रस्ट बनाया. उनका कहना है कि यह ट्रस्ट फर्जी और बेकार है. रानी कपूर ने बताया कि उनकी संपत्ति और पारिवारिक विरासत उनके जानने या अनुमति के बिना उस ट्रस्ट में गैर-कानूनी तरीके से डाल दी गई.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Sunjay Kapur

Trending news

स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का दांव चलने से पहले ही फुस्स? विपक्ष से कहां हुई गलती
om birla
स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का दांव चलने से पहले ही फुस्स? विपक्ष से कहां हुई गलती
4 फरवरी को लोकसभा में क्या हुआ था? किरन रिजिजू ने जारी किया वीडियो, क्या हमले की...
 pm modi
4 फरवरी को लोकसभा में क्या हुआ था? किरन रिजिजू ने जारी किया वीडियो, क्या हमले की...
'आधा चुनाव SC में लड़ा जाता है', हिमंता के विवादित वीडियो पर CJI की सख्त टिप्पणी
Assam
'आधा चुनाव SC में लड़ा जाता है', हिमंता के विवादित वीडियो पर CJI की सख्त टिप्पणी
स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, TMC ने विपक्ष का क्यों नहीं दिया साथ?
Debate on no-confidence motion
स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, TMC ने विपक्ष का क्यों नहीं दिया साथ?
मौर्य वंश का काल था ये 'क्रूर शासक'... जिसने किया था सिर के बदले सोना देने का ऐलान
Pushyamitra Shunga
मौर्य वंश का काल था ये 'क्रूर शासक'... जिसने किया था सिर के बदले सोना देने का ऐलान
मैं बंगाल हूं! जब अमन पसंद लोगों की धरती कंकालों से भर गई, हुकूमत शाहजहां की थी
bengal violence
मैं बंगाल हूं! जब अमन पसंद लोगों की धरती कंकालों से भर गई, हुकूमत शाहजहां की थी
पिता की कुर्सी पर बैठीं मां सुनेत्रा पवार तो भावुक हुए अजित पवार के बेटे-Video
Sunetra Pawar
पिता की कुर्सी पर बैठीं मां सुनेत्रा पवार तो भावुक हुए अजित पवार के बेटे-Video
बाल कटवाने का मामला कोर्ट तक पहुंचा, 7 साल बाद SC का बड़ा फैसला, 2 करोड़ से सीधे...
bad haircut case
बाल कटवाने का मामला कोर्ट तक पहुंचा, 7 साल बाद SC का बड़ा फैसला, 2 करोड़ से सीधे...
किताब पब्लिश नहीं तो Available कैसे? जनरल नरवणे के पुराने ट्वीट ने मचाई खलबली
manoj mukund naravane book controversy
किताब पब्लिश नहीं तो Available कैसे? जनरल नरवणे के पुराने ट्वीट ने मचाई खलबली
Parliament Budget Session Day 10 LIVE: एकतरफा फैसले करते हैं... कांग्रेस ने ओम बिरला के खिलाफ पेश किया अविश्वास प्रस्ताव, 118 सांसदों के हस्ताक्षर
parliament
Parliament Budget Session Day 10 LIVE: एकतरफा फैसले करते हैं... कांग्रेस ने ओम बिरला के खिलाफ पेश किया अविश्वास प्रस्ताव, 118 सांसदों के हस्ताक्षर