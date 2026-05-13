‘महाभारत’ से भी बड़ी जंग है... सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से मचा हड़कंप! संजय कपूर के 30 हजार करोड़ के लिए मां और बहू आमने-सामने

Sunjay Kapur Property Dispute: 53 साल के संजय कपूर के 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति विवाद में एक बार फिर नया मोड़ आ गया है. दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की मां रानी कपूर और उनकी पत्नी प्रिया कपूर के बीच चल रही कानूनी लड़ाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल की गई है. सुनवाई के दौरान जस्टिस जे बी पारदीवाला की बेंच ने इस मामले पर कमेंट करते हुए कहा कि ये पारिवारिक विवाद इतना बड़ा है कि ‘महाभारत’ भी इसके सामने फीका पड़ जाए.

कोर्ट ने कहा कि इस मामले को 14 मई को सुना जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को दोनों पक्षों की सहमति के बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को मध्यस्थ नियुक्त किया था. कोर्ट का कहना था कि परिवार को आपसी बातचीत और मध्यस्थता से विवाद सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए और इस मामले पर पब्लिकली स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए. दोनों पक्षों ने पहले मध्यस्थता के लिए सहमति जताई थी ताकि मामला कोर्ट के बाहर सुलझ सके, जिसके लिए डी वाई चंद्रचूड़ को चुना गया था.

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डी वाई चंद्रचूड़ कर रहे मामले की मध्यस्थता

कोर्ट ने ये भी कहा था कि वे मध्यस्थ की शुरुआती रिपोर्ट का इंतजार करेगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. इसी आधार पर मामले को अगस्त महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जब तक मध्यस्थता प्रक्रिया चल रही है, तब तक किसी भी तरह के अंतिम फैसले पर पहुंचना सही नहीं होगा. इससे पहले 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने प्रिया कपूर और दूसरे पक्षों से जवाब मांगा था. ये मामला रानी कपूर की उस याचिका से जुड़ा है जिसमें उन्होंने परिवारिक ट्रस्ट को अवैध घोषित करने की मांग की थी.

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संजय कपूर ट्रस्ट और संपत्ति विवाद मामला

संजय कपूर की मां रानी कपू का आरोप है कि साल 2017 में बनाया गया ये ट्रस्ट फर्जी और गढ़े हुए दस्तावेजों के आधार पर तैयार किया गया है. इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही है, जहां संपत्तियों और ट्रस्ट के नियंत्रण को लेकर कानूनी लड़ाई जारी है. अदालत ने स्थिति को यथावत रखने का आदेश दिया है ताकि संपत्ति में कोई बदलाव न हो सके. दोनों पक्षों के बीच अधिकार और नियंत्रण को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और मामला अभी भी अदालत के विचाराधीन है. साथ ही आगे भी सुनवाई जारी है.

संजय कपूर के निधन और संपत्ति विवाद की शुरुआत

12 जून, 2025 को संजय कपूर का इंग्लैंड में एक पोलो मैच के दौरान अचानक निधन हो गया. वे खेल रहे थे जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. इस अचानक हुई घटना से बिजनेस इंडस्ट्री में गहरा सदमा पहुंचा. उन्हें जानने वाले सभी लोग इस खबर से बेहद दुखी हो गए. उनके निधन के बाद उनकी संपत्ति और परिवारिक ट्रस्ट को लेकर विवाद शुरू हो गया. मामला धीरे धीरे कानूनी रूप लेता गया और अदालत तक पहुंच गया. परिवार के सदस्य और जुड़े हुए लोग इस विवाद में शामिल हो गए.