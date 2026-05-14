Advertisement
trendingNow13216882
Hindi Newsबॉलीवुड‘खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाना है’, संजय कपूर संपत्ति विवाद पर बोला सुप्रीम कोर्ट; फैमिली को दी नसीहत

‘खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाना है’, संजय कपूर संपत्ति विवाद पर बोला सुप्रीम कोर्ट; फैमिली को दी नसीहत

संजय कपूर प्रॉपर्टी विवाद में जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि वह (रानी कपूर) 80 साल की महिला हैं. हम सब खाली हाथ आए थे, और हमें खाली हाथ ही जाना है. हम अपने साथ सिर्फ अपनी आत्मा ले जाते हैं. मामले को सुलझाने की इच्छाशक्ति होनी चाहिए.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 14, 2026, 03:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाना है’, संजय कपूर संपत्ति विवाद पर बोला सुप्रीम कोर्ट; फैमिली को दी नसीहत

दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर के संपत्ति और फैमिली ट्रस्ट विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक परिवार के बीच चल रही मीडिएशन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक कोई भी पक्ष ऐसा कदम न उठाए जिससे समझौते की कोशिशों पर असर पड़े. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह खुद मीडिएशन की प्रोग्रेस पर नजर रखेंगे. अदालत ने यह भी कहा कि इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) किसी तरह के कंप्लायंस को लेकर दबाव नहीं बना सकता.

फैमिली विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

संजय कपूर की मां रानी कपूर की ओर से अदालत में कहा गया कि मामला पहले ही मीडिएशन के लिए भेजा जा चुका है. ऐसे में अगर लगातार बोर्ड मीटिंग्स और प्रशासनिक फैसले लिए जाते रहे तो विवाद और ज्यादा बढ़ सकता है. रानी कपूर के वकील ने दलील दी कि इस तरह की मीटिंग्स से फैमिली ट्रस्ट और उससे जुड़ी संपत्तियों पर असर पड़ सकता है, जिससे मीडिएशन प्रक्रिया कमजोर हो जाएगी.

दूसरी ओर प्रिया कपूर और दूसरे पक्षकारों की तरफ से अदालत में कहा गया कि ये मीटिंग्स पूरी तरह नियमों के तहत की गई हैं. उनके वकीलों ने बताया कि बोर्ड मीटिंग्स आरबीआई की गाइडलाइंस और कंपनियों में डायरेक्टर्स की नियुक्ति से जुड़े नियमों के अनुसार बुलाई गई थीं. यह सिर्फ और सिर्फ कंपनी संचालन से जुड़ी प्रक्रिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को दी नसीहत 

सुनवाई के दौरान जस्टिस जे. बी. पारदीवाला ने दोनों पक्षों को नसीहत देते हुए कहा, ''हम सब खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे. हम सिर्फ अपनी आत्मा लेकर जाएंगे. परिवार के सभी लोगों में मामले को सुलझाने की इच्छा होनी चाहिए और किसी को भी भारी मन से मीडिएटर के सामने मत जाओ.''

दरअसल, रानी कपूर ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल कर मांग की है कि संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव कपूर और कुछ दूसरे पक्षकारों को 'आरके फैमिली ट्रस्ट' के कामकाज में दखल देने से रोका जाए. उनका कहना है कि 7 मई को कोर्ट ने इस मामले में मीडिएशन शुरू कराया था और जब तक यह प्रक्रिया चल रही है, तब तक किसी भी तरह के प्रशासनिक फैसले नहीं लिए जाने चाहिए.

जूनियर एनटीआर के नाम पर चल रहा था फर्जी चैरिटी खेल! टीम ने जारी किया अलर्ट; फैंस से की सावधान रहने की अपील
 

इसके अलावा रानी कपूर ने 'रघुवंशी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड' द्वारा 8 मई को जारी नोटिस को भी चुनौती दी. इस नोटिस के तहत 18 मई को कंपनी की बोर्ड मीटिंग बुलाई गई है. रानी कपूर ने अदालत से इस मीटिंग पर रोक लगाने की मांग की और कहा कि कंपनी के पास बड़ी पारिवारिक संपत्तियां हैं और अगर इस दौरान कोई फैसला लिया गया तो विवाद और बढ़ सकता है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Sunjay Kapur

Trending news

पेट्रोल-डीजल बचाने की कवायद, बुलेट पर सवार होकर विधानभवन में फडणवीस ने ली एंट्री
Maharashtra
पेट्रोल-डीजल बचाने की कवायद, बुलेट पर सवार होकर विधानभवन में फडणवीस ने ली एंट्री
SIR के तीसरे फेज का ऐलान, 16 राज्यों-3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगी प्रक्रिया
Sir
SIR के तीसरे फेज का ऐलान, 16 राज्यों-3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगी प्रक्रिया
5 दिन में ही बदलने लगा पश्चिम बंगाल, भाजपा की सुवेंदु सरकार ने लिए 10 बड़े फैसले
bengal news
5 दिन में ही बदलने लगा पश्चिम बंगाल, भाजपा की सुवेंदु सरकार ने लिए 10 बड़े फैसले
दुनिया में बढ़ते तनाव के बीच BRICS बनेगा गेमचेंजर? एस जयशंकर ने कह दी बड़ी बात
BRICS
दुनिया में बढ़ते तनाव के बीच BRICS बनेगा गेमचेंजर? एस जयशंकर ने कह दी बड़ी बात
भारत में ISI की साजिश नाकाम! भट्टी गैंग के ठिकानों पर रेड, कई संदिग्ध राउंडअप
ISI
भारत में ISI की साजिश नाकाम! भट्टी गैंग के ठिकानों पर रेड, कई संदिग्ध राउंडअप
काला कोट, सफेद साड़ी...वकील के लिबास में हाई कोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी
Mamata Banerjee
काला कोट, सफेद साड़ी...वकील के लिबास में हाई कोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी
कौन हैं वीडी सतीशन? छात्र राजनीति से केरलम की कुर्सी तक, जानिए नए किंग का पूरा सफर!
VD Satheesan
कौन हैं वीडी सतीशन? छात्र राजनीति से केरलम की कुर्सी तक, जानिए नए किंग का पूरा सफर!
बंगाल में गोवंश के वध पर सरकार की सख्ती! बिना सर्टिफिकेट वध किया तो होगी कार्रवाई
Bengal
बंगाल में गोवंश के वध पर सरकार की सख्ती! बिना सर्टिफिकेट वध किया तो होगी कार्रवाई
वीडी सतीशन होंगे केरलम के नए सीएम, कांग्रेस ने नतीजों के 10 दिन बाद किया ऐलान
VD Satheesan
वीडी सतीशन होंगे केरलम के नए सीएम, कांग्रेस ने नतीजों के 10 दिन बाद किया ऐलान
नौतपा से पहले बरसे बादल, UP में आंधी-तूफान से 94 की मौत; खौलते समंदर ने बढ़ाई टेंशन!
El Nino
नौतपा से पहले बरसे बादल, UP में आंधी-तूफान से 94 की मौत; खौलते समंदर ने बढ़ाई टेंशन!