3000000000000 की लड़ाई के बीच संजय कपूर की बहन मंधिरा ने की करिश्मा कपूर की तारीफ, एक्स भाभी को बताया अच्छी मां, बोली- 'नहीं है कोई कड़वाहट'
3000000000000 की लड़ाई के बीच संजय कपूर की बहन मंधिरा ने की करिश्मा कपूर की तारीफ, एक्स भाभी को बताया अच्छी मां, बोली- 'नहीं है कोई कड़वाहट'

Mandhira praised Karisma Kapoor: 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स-हसबैंड और जाने-माने बिजनेसमैन संजय कपूर ने बीते दिनों इस दुनिया को अलविदा कह दिया था. बिजनेसमैन की मौत के बाद से ही उनकी प्रॉपर्टी को लेकर परिवार में लड़ाई हो रही थी. इसी बीच बहन मंधिरा कपूर ने एक्ट्रेस की तारीफ की. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Aug 18, 2025, 05:19 PM IST
करिश्मा कपूर और एक्स पति संजय कपूर
करिश्मा कपूर और एक्स पति संजय कपूर

Mandhira praised Karisma Kapoor: बॉलीवुड एक्ट्रेस और 90 के दशक की फेमस हसीना करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड और जाने-माने बिजनेसमैन की जून में अचानक मौत हो गई थी. उनकी मौत की खबर सुन हर कोई हैरान रह गया था. संजय कपूर को 12 जून को इंग्लैंड में पोलो खेलते समय दिल का दौरा पड़ा था, जिसके कारण से उनका निधन हो गया था. बिजनेसमैन की मौत के बाद से ही उनकी 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई चल रही है. इस बीच उनकी मां रानी कपूर ने आरोप लगाया था कि संजय कपूर की संपत्ति हड़पने की कोशिश की जा रही है. इस मामले पर अब संजय कपूर की बहन मंधिरा कपूर ने प्रतिक्रिया किया और अपनी मां के सवालों को फिर उठाया. इस दौरान उन्होंने एक्ट्रेस करिश्मा को लेकर भी बात की.

'करिश्मा एक अच्छी मां है'  
हाल ही में मंधिरा कपूर ने एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने करिश्मा कपूर के बारे में बात करते हुए कहा कि 'करिश्मा अच्छी मां हैं. मैं उनकी जितनी तारीफ करूं, उतना कम है. उन्होंने परिवार को एक रखने में बहुत अच्छा काम किया है और आप जानते ही हैं. मुझे लगता है कि बच्चे उनके बहुत करीब रहे हैं और उनके बीच बहुत अच्छा रिश्ता रहा है. उम्मीद है कि किसी तरह हम इसे आगे बढ़ा पाएंगे और परिवार को फिर से एक बना पाएंगे. क्योंकि वह अपने बच्चों का ख्याल किसी भी मां की तरह रख रही हैं और वह यही कर रही हैं.' 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'हम सबके बीच नहीं है कोई कड़वाहट'
मंधिरा कपूर से पूछा गया कि क्या वह करिश्मा के संपर्क में हैं. उन्होंने कहा, 'हां बिल्कुल. मुझे यकीन है कि वह प्रिया सचदेव कपूर के भी संपर्क में हैं. सच तो यह है कि हम सबके बीच अच्छे रिश्ते हैं. बच्चे मां से मिलने आते रहे हैं. हम सब संपर्क में हैं. इसका मतलब पारिवारिक झगड़ा या कड़वाहट नहीं है.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

जून में हो गई थी संजय कपूर की मौत 
बता दें कि करिश्मा कपूर ने साल 2003 में मुंबई में हाई-प्रोफाइल सिख रीति-रिवाज से जाने-माने बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की थी. संजय कपूर से उन्हें दो बच्चे एक बेटी समायरा और एक बेटा कियान है. साल 2014 में करिश्मा और संजय ने तलाक के लिए अर्जी डाल दी थी और साल 2016 में दोनों अलग हो गए थे. जिसके बाद संजय कपूर ने साल 2017 में प्रिया सचदेव से तीसरी शादी की थी. संजय अपने परिवार के साथ काफी हंसी-खुशी रह रहे थे. इसी बीच साल 2025 में 12 जून को लंदन में पोलो खेलते वक्त उनकी मौत हो गई थी. 

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

;