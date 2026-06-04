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Hindi Newsबॉलीवुड77 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच रही ‘धुरंधर 2’, लगातार कर रही कमाई; OTT पर भी ‘रॉ एंड अनकट’ वर्जन बटोर रहा जबरदस्त व्यूअरशिप

77 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच रही ‘धुरंधर 2’, लगातार कर रही कमाई; OTT पर भी ‘रॉ एंड अनकट’ वर्जन बटोर रहा जबरदस्त व्यूअरशिप

Dhurandhar 2 Box Office: सुपरस्टार रणवीर सिंह और डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर 2’ को रिलीज हुए 77 दिन हो चुके हैं और ये बॉक्स ऑफिस पर लगातार इतिहास रच रही है. थियेटर्स में 1800 करोड़ से ज्यादा की रिकॉर्डतोड़ कमाई करने के साथ-साथ इस फिल्म का नया ‘रॉ एंड अनकट’ वर्जन नेटफ्लिक्स पर धमाल मचा रहा है. चलिए बताते हैं क्या कहते हैं 77 दिनों के आंकड़े?

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Jun 04, 2026, 10:31 AM IST
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Dhurandhar 2 Box Office Collection 77 Day
Dhurandhar 2 Box Office Collection 77 Day

Dhurandhar 2 Box Office 77 Day: आमतौर पर किसी भी फिल्म की असली परीक्षा उसकी रिलीज के शुरुआती दिनों में ही हो जाती है. ओपनिंग वीकेंड के बाद ज्यादातर फिल्मों की रफ्तार बॉक्स ऑफिस पर धीमी पड़ जाती है. लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो लंबी रेस का घोड़ा साबित होती हैं और महीनों तक सिनेमाघरों में टिकी रहती हैं. रणवीर सिंह स्टारर और आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ को लेकर जो ताजा आंकड़े सामने आए हैं, वे वाकई हैरान करने वाले हैं. इस फिल्म को रिलीज हुए पूरे 77 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन थियेटर्स में इसका जादू अब भी बरकरार है. 

फिल्म न सिर्फ सिनेमाघरों में चल रही है बल्कि हर दिन लाखों का बिजनेस भी कर रही है. अब तो ट्रेड एक्सपर्ट्स की नजर केवल इसकी कमाई पर नहीं, बल्कि उन बड़े रिकॉर्ड्स पर है जिन्हें यह फिल्म लगातार ध्वस्त कर रही है. फिल्म की सबसे खास बात ये है कि रिलीज के ढाई महीने बाद भी इसकी कमाई की रफ्तार पूरी तरह थमी नहीं है. बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों के मुताबिक, रिलीज के 77वें दिन भी इस फिल्म ने देश भर से करीब 10 लाख रुपये का नेट कलेक्शन किया है, जो इस मोड़ पर एक बहुत बड़ा आंकड़ा माना जाता है. इस उम्र में भी फिल्म के देश भर के थियेटर्स में करीब 233 शोज चल रहे हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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विदेशों में भी गूंजा फिल्म का डंका

अगर टोटल कमाई पर नजर डालें तो इस फिल्म ने अब तक भारत में कुल 1148.70 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है. वहीं, इसका ग्रॉस कलेक्शन 1374.96 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है, जो इसकी जबरदस्त कामयाबी की गवाही देता है. ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ का क्रेज सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों में भी इस फिल्म ने कमाई के नए झंडे गाड़े हैं. ओवरसीज मार्केट यानी विदेशी बॉक्स ऑफिस से इस फिल्म ने अब तक शानदार 438 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन अपने नाम कर लिया है. इतना ही नहीं, फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 1812.96 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. 

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क्या और बड़े रिकॉर्ड तोड़ेगी यह फिल्म?

इस आंकड़े ने फिल्म को भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे कामयाब और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में बहुत ऊपर लाकर खड़ा कर दिया. फिल्म का शुरुआती बॉक्स ऑफिस सफर तो पहले ही सुपरहिट और सफल माना जा चुका था, लेकिन अब सबकी दिलचस्पी इस बात में है कि इसका ये थिएटर सफर आखिर कहां जाकर रुकेगा. सिनेमा जगत में ये सवाल लगातार गूंज रहा है कि क्या ये फिल्म आने वाले दिनों में कुछ और बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम कर पाएगी या फिर अब धीरे-धीरे इसकी रफ्तार थमने वाली है. इस बात पर फिल्म इंडस्ट्री के बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स और रणवीर सिंह के फैंस दोनों की नजरें टिकी हुई हैं. 

थियेटर्स के बाद अब ओटीटी पर धमाकेदार एंट्री

किसी भी फिल्म के लिए 77 दिनों तक दर्शकों को थियेटर्स तक खींचना अपने आप में एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक बात मानी जाती है. सिनेमाघरों में गदर मचाने के साथ-साथ ‘धुरंधर 2’ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज हो चुकी है. खास बात ये है कि ओटीटी पर इसका नया ‘रॉ एंड अनकट’ वर्जन रिलीज हुआ है, जिसमें फिल्म को सीन भी दिखाई दे रहे हैं, जिनको सेंसर बोर्ड ने काट दिया था. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म को 4 जून को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया गया था. थियेटर्स में करीब ढाई महीने का शानदार और सफल सफर पूरा करने के बाद मेकर्स ने इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उतारने का फैसला किया. 

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलते ही बढ़ा क्रेज

ओटीटी पर रिलीज होते ही इस फिल्म को जैसे एक नया जीवन मिल गया है. अब ये फिल्म केवल थियेटर जाने वाले दर्शकों तक ही सीमित नहीं रह गई है. जो लोग घर बैठे एक्शन‑थ्रिलर फिल्मों का लुत्फ उठाना पसंद करते हैं, वे अब इसे आराम से अपने मोबाइल या टीवी स्क्रीन पर एन्जॉय कर रहे हैं. इसके साथ ही, जैसे ही यह फिल्म नेटफ्लिक्स और जियोहॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आई, सोशल मीडिया पर एक बार फिर से इसकी चर्चा और मीम्स की बाढ़ आ गई है. यही वजह है कि आज के दौर में बड़ी फिल्में थियेटर रन के साथ-साथ अपनी ओटीटी रिलीज को भी बड़ी सफलता का रास्ता मानती हैं, जहां इसको जबरदस्त व्यूज मिल रहे हैं. 

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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