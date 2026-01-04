Advertisement
30वें दिन हुआ ‘धुरंधर’ का तूफान तेज, बना डाला 1200 करोड़ का रिकॉर्ड! क्या वॉर ड्रामा ‘इक्कीस’ कर पाएगी मुकाबला?

Dhurandhar Box Office Day 30: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ कमाई के मामले में रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है. वहीं आज फिल्म रिलीज के 30वें दिन इसकी कमाई 1200 करोड़ तक पहुंच चुकी है. आइए जानते हैं अब तक का कलेक्शन

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Jan 04, 2026, 08:46 AM IST
Dhurandhar Box Office Day 30: साल 2025 में दिसंबर के महीने में कई फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुई. लेकिन सब की जुबां पर सिर्फ एक ही नाम था ‘धुरंधर’, जिसमें रणवीर सिंह, आर माधवन और अक्षय खन्ना की एक्टिंग की तारीफ करते हुए कोई भी नहीं थक रहा है. वहीं हाल ही में इस फिल्म ने 30वें दिन वर्ल्डवाइड 1200 करोड़ तक का सफर तय कर लिया है. तो वहीं भारत में ‘धुरंधर’ 750 करोड़ पार कर चुकी है. जबकि इस फिल्म के शोर में बाकी सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित होती दिख रही हैं.

सैकनिल्क रिपोर्ट
रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, सैटरडे तक 11.75 करोड़ का कलेक्शन हासिल कर चुकी थी. जिसके बाद भारत में फिल्म का कलेक्शन 759.50 करोड़ हो गया है. वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1200 करोड़ के पास पहुंच गया है, जो कि सबसे बड़ी फिल्म की टाइटल जीतने से कुछ ही दूर है. 

फिल्म ‘इक्कीस’ रेस में पीछे
दिसंबर माह में कई फिल्में रिलीज हुई जिसकी कहानी में दम था. मगर रणवीर सिंह, आर माधवन,संजय दत्त और अक्षय खन्ना की फिल्म ‘धुरंधर’ का तूफान बाकी सारी फिल्मों को कब अपने साथ उड़ा ले गया, इसका किसी को पता नहीं चला. वहीं इस साल 1 जनवरी को रिलीज हुई धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की फिल्म ‘इक्कीस’ भी इस रेस में पीछे छूटती हुई नजर आ रही है. फिल्म को रिलीज हुए आज चौथा दिन हो गया है और इस हिसाब से इसका नेट कलेक्शन अभी तक 15.15 करोड़ रुपए है.

