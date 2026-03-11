Advertisement
'कहां से लगती हूं शूर्पणखा', इस एक्ट्रेस ने ठुकराया 4000 करोड़ी फिल्म का ऑफर; रणबीर कपूर की 'रामायण' में मिला था रोल

Ranbir Kapoor Ramayana: इस वक्त रणबीर कपूर की 'रामायण' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. ये मच अवेटेड फिल्म इसी साल दिवाली पर रिलीज होगी. 

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Mar 11, 2026, 10:31 PM IST
नितेश तिवारी की रामायण न सिर्फ 2026, बल्कि भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी और मच अवेटेड फिल्म है. इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं. अपनी कास्ट को लेकर रामायण पहले से ही चर्चा में बना हुआ है. वहीं, अब एक्ट्रेस डोनल बिष्ट के बयान के बाद एक बार फिर से सुर्खियों में है. दरअसल, एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया कि उन्हें इस माइथोलॉजिकल फिल्म में शूर्पणखा का रोल ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था. इसकी पीछे का एक रोचक किस्सा डोनल बिष्ट ने हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान किया है. 

एक्ट्रेस ने ठुकराया 4000 करोड़ी फिल्म का ऑफर

इस दौरान उन्होंने रामायण के रोल ऑफर और ऑडिशन को लेकर खुलकर चर्चा की. डोनल ने कहा, 'मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत को समझती हूं. मुझे हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक के लिए कॉल आया. रामायाण के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबरा ने मुझे ऑडिशन देने के लिए बुलाया. लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में ये कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मुझे शूर्पणखा के ऑडिशन के लिए बुलाएगा. मैं कहां से शूर्पणखा लगती हूं. हालांकि, इसके अलावा मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूं कि बड़े-बड़े प्रोडक्शन हाउस के लोग मेरे काम को नोटिस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि मैं ऐसे रोल के लिए एक पोटेंशियल पर्सन हो सकती हूं.'

साथ ही डोनल ने भी खुलासा किया कि रामायण की शूर्पणखा के कैरेक्टर के लिए मेकर्स बहुत कम लोगों के ऑडिशन ले रहे थे, जिनमें से एक वह रहीं.

रामायण फिल्म के बारे में 

बता दें कि रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म 'रामायण' एक पौराणिक महाकाव्य पर आधारित है, जिसमें भगवान राम की जीवन गाथा दिखाई जाएगी. रणबीर कपूर राम के किरदार में नजर आएंगे, जबकि साई पल्लवी सीता का रोल निभाएंगी. इनके अलावा, कई नामी कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे. अरुण गोविल राजा दशरथ के किरदार में होंगे. अरुण गोविल पहले भी टीवी की लोकप्रिय 'रामायण' में राम की भूमिका निभा चुके हैं, इसलिए उनका इस बार पिता की भूमिका में आना बेहद खास है. रावण के किरदार में यश होंगे, जो पहले भी दमदार अभिनय कर चुके हैं. सुरभि दास उर्मिला का रोल निभाएंगी, जो लक्ष्मण की पत्नी थीं.

वहीं, सनी देओल हनुमान के रूप में नजर आएंगे, जो उनकी भक्ति के लिए जाने जाते हैं. इंद्रा कृष्णन राम की माता कौशल्या की भूमिका निभाएंगी, जबकि लारा दत्ता कैकई के किरदार में होंगी, जो राम की सौतेली मां थीं. लक्ष्मण की भूमिका में रवि दुबे होंगे, जो उनके साथ वनवास गए थे. आदिनाथ कोठारे भरत के रूप में दिखाई देंगे. फिल्म दो भागों में रिलीज होगी. पहला भाग दिवाली 2026 पर सिनेमाघरों में आएगा, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2027 को रिलीज होगा. पहले भाग की शूटिंग पूरी हो चुकी है. इसे लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है.

 

