31 साल के इस एक्टर ने मेरिल स्ट्रीप संग मचाया तहलका, क्या अब ‘तू या मैं’ में भी चलेगा जादू?

बॉलीवुड में इन दिनों कई स्टार किड्स की फिल्में लाइन में लगी हुई हैं, जो इस साल या आने वाले साल पर रिलीज होने वाली है. इन स्टार किड्स में एक्ट्रेस शनाया कपूर भी हैं, जिनकी फिल्म ‘तू या मैं’ जल्द ही रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में उनके साथ एक्टर आदर्श गौरव मैन लीड में नजर आएंगे. लेकिन क्या आप इस एक्टर को बाफ्टा का अवॉर्ड मिल चुका है.
आदर्श गौरव और शनाया कपूर की फिल्म ‘तू या मैं’ 13 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिसको लेकर इंटरनेट पर खूब चचाएं हो रही हैं. संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर की ये डेब्यू फिल्म है और आगे कई प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं. वहीं दूसरी ओर आदर्श गौरव की ये 9वीं फिल्म है, जिसमें वो एक नए अवतार में नजर आएंगे. आदर्श गौरव ने अपने करियर की शुरुआत टीवी से की थी, जहां उन्होंने छोटे-छोटे किरदारों में अपने अभिनय से जान फूंक दी. लेकिन उनके करियर को असली पहचान साल 2011 में मिली.
बाफ्टा अवॉर्ड एक्टर
आदर्श गौरव ने साल 2011 में नेटफ्लिक्स की फिल्म 'द व्हाइट टाइगर' में काम किया, जिससे उन्हें खूब सफलता मिली. इस फिल्म में उन्होंने एक ‘बलराम हलवाई’ नाम का किरदार निभाया था, जो भारत में जाति के लिए भेदभाव के खिलाफ बदलाव की लड़ाई लड़ता है. आदर्श को इस किरदार के लिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर खूब वाहवाही मिली. इसी के साथ उन्हें बेस्ट लीड एक्टर के लिए बाफ्टा अवॉर्ड और बेस्ट मेल लीड एक्टर के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट किया गया. इस प्लेटफॉर्म पर बड़ी पहचान मिलने के बाद उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काफी काम मिलने लगा .
वर्सेटाइल एक्टर आदर्श गौरव
आदर्श गौरव ने सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड सीरीज ‘Extrapolations’ में भी काम किया, जिसमें वो मेरिल स्ट्रीप और किट हैरिंगटन के साथ नजर आए थे. इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इतने बड़ा सितारों के साथ काम से आदर्श की वर्सेटाइल एक्टिंग को एक अलग पहचान मिली, जिसे खूब सराहा गया. वहीं इस फिल्म के बाद उन्होंने साल 2019 में कॉमेडी सीरीज ‘हॉस्टल डेज’ में अपनी कॉमेडी से कमाल कर दिया. कॉमेडी में अपना हाथ आजमाने के बाद उन्होंने नेटफ्लिक्स की सीरीज ‘गुलाब एंड गन्स’ में काम किया, जिसको एक बड़े पैमाने पर लोगों द्वारा पसंद किया गया. इस सीरीज की सक्सेस के बाद उनके हाथ अनन्या पांडे और सिद्धांत चतुर्वेदी की फ्रेंडशिप ड्रामा ‘खो गए हम कहां’ लगी. आदर्श गौरव फिल्म ‘सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव' में भी अपने अभिनय का लोह मनवा चुके हैं, जिसके बाद अब वो अपनी कला का प्रदर्शन फिल्म ‘तू या मैं’ में दिखाएंगे.
