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Hindi Newsबॉलीवुडभीषण सड़क हादसे में 31 साल के एक्टर और सिनेमैटोग्राफर की मौत, फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर

भीषण सड़क हादसे में 31 साल के एक्टर और सिनेमैटोग्राफर की मौत, फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर

Bharath Kanth Died in Road Accident: तेलुगु एक्टर भरत कांत और सिनेमैटोग्राफर जी साईं त्रिलोक की हैदराबाद आउटर रिंग रोड पर हुए भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई है. सड़क पर ट्रक की कार से जोरदार टक्कर में यह हादसा हुआ और उन्होंने मौके पर दम तोड़ दिया.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: May 11, 2026, 09:49 AM IST
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भीषण सड़क हादसे में 31 साल के एक्टर और सिनेमैटोग्राफर की मौत, फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर

Bharath Kanth Died in Road Accident: तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है. एक्टर भरत कांत का एक भीषण सड़क हादसे में निधन हो गया. बताया जा रहा है कि हादसे के समय उनके साथ फेमस सिनेमैटोग्राफर जी साईं त्रिलोक भी मौजूद थे. दोनों की कार की तेज रफ्तार ट्रक से टक्कर हो गई, जिसमें दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. इस खबर के सामने आने के बाद तेलुगु सिनेमा जगत में शोक की लहर दौड़ गई.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह हादसा हैदराबाद आउटर रिंग रोड पर हुआ है. आदिबतला पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आउटर रिंग रोड के एग्जिट नंबर 12 के पास उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची.

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, हादसे की सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. फिलहाल मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. शुरुआती जांच में इसे सड़क हादसा माना जा रहा है, हालांकि असली वजह का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी सबूतों की गहन जांच की जा रही है.

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फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर

भरत कांत तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के उभरते कलाकारों में शामिल थे. वहीं जी साई त्रिलोक ने भी कई प्रोजेक्ट्स में बतौर सिनेमैटोग्राफर अपनी पहचान बनाई थी. दोनों के अचानक निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. सोशल मीडिया पर फैंस और कई कलाकार उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

इस दर्दनाक हादसे के बाद दोनों कलाकारों के परिवार गहरे सदमे में हैं. घरों में मातम पसरा हुआ है और परिजन इस असहनीय नुकसान से टूट चुके हैं. फैंस लगातार सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त कर रहे हैं और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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