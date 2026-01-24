बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी शाहिद कपूर की वाइफ? फराह खान ने मीरा राजपूत को दिया फिल्म का ऑफर

शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत फिल्मों से दूर हैं, लेकिन अक्सर लाइमलाइट में रहती हैं. अब स्टार वाइफ को फिल्मों के भी ऑफर मिलने लगे हैं. जी हां, मीरा को एक फिल्ममेकर ने अपनी फिल्म में लीड रोल ऑफर कर दिया है.
Trending Photos
शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत अभिनय से अब भी दूर हैं, उन्होंने अब तक अभिनय की दुनिया में अपनी किस्मत नहीं आजमाई है. लेकिन, उनकी खूबसूरती और फिटनेस अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है. मीरा अब बिजनेसवुमन बन चुकी हैं. उन्होंने कुछ सालों पहले ही अपना ब्यूटी ब्रांड लॉन्च किया था और उनका मुंबई में एक लग्जरी वेलनेस सेंटर भी है.
मीरा को मिला फिल्म का ऑफर
मीरा, शाहिद के साथ कई शो और इंटरव्यू में नजर आई हैं, वहीं कुछ इंटरव्यू में वे अकेले भी नजर आईं. जहां दर्शकों ने उनके नेचुरल बिहेवियर, कॉन्फिडेंस और प्रेजेंटेशन की काफी तारीफ की. वहीं बड़े पर्दे के लिए उन्होंने अब तक कैमरा फैस नहीं किया है. लेकिन हाल ही में उन्हें फिल्म करने का ऑफर मिला. आइए जानते हैं मीरा ने ये ऑफर एक्सेप्ट किया या नहीं.
फिल्ममेकर फराह खान ने हाल ही में शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत कपूर की खूबसूरती की तारीफ की. फिल्ममेकर अपने व्लॉग बनाने में बिजी हैं, और अपने हाल के एक व्लॉग में वह स्टार वाइफ के कैज़ुअल लेकिन ग्लैमरस लुक से बहुत इम्प्रेस हुईं. कोरियोग्राफर मीरा से अपने व्लॉग के वीडियो शूट के लिए मिलीं. अपने लेटेस्ट यूट्यूब व्लॉग में, फराह खान ने मीरा राजपूत कपूर का स्वागत किया और उनके लुक्स की तारीफ की. अच्छे तरीके से सरप्राइज हुई फिल्ममेकर ने मीरा से कहा कि वह बहुत खूबसूरत लग रही हैं और उन्हें फिल्मों में एक्टिंग करने के बारे में सोचना चाहिए.
फराह ने अपने मजेदार अंदाज में मीरा को एक रोल भी ऑफर किया, और कहा, 'मीरा, तुम हीरोइन बन सकती हो. मेरी फिल्म में एक रोल करो. यह सुनकर मीरा शर्मा गईं, और उन्होंने विनम्रता से ऑफर ठुकरा दिया. हाल ही में फराह खान के व्लॉग के लिए मीरा राजपूत और रिद्धिमा कपूर साहनी साथ आए जहां उन्होंने फराह का होम टूर किया.
शाह रुख के साथ होगी फराह की अगली फिल्म
फराह खान, जो YouTube के लिए कंटेंट बनाने का आनंद ले रही हैं, ने हाल ही में कहा कि वह जल्द ही अपनी अगली फिल्म पर काम करेंगी. हालांकि, फिल्ममेकर ने इसके लिए एक शर्त रखी है. फराह ने कहा कि वह सिर्फ शाहरुख खान के साथ काम करेंगी, नहीं तो वह उनका इंतजार करेंगी. फराह ने 2004 में 'मैं हूं ना', 2007 में 'ओम शांति ओम' और 2014 में 'हैप्पी न्यू ईयर' जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.