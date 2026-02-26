एक्ट्रेस ऐश्वर्या सहित 11 लोग को बेंगलुरु पुलिस ने किया गिरफ्तार, डायरेक्टर की किडनैपिंग और मारपीट से जुड़ा है मामला

Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुडएक्ट्रेस ऐश्वर्या सहित 11 लोग को बेंगलुरु पुलिस ने किया गिरफ्तार, डायरेक्टर की किडनैपिंग और मारपीट से जुड़ा है मामला

Written By  Swati Singh|Last Updated: Feb 26, 2026, 06:50 PM IST
बेंगलुरु पुलिस ने एक फिल्म डायरेक्टर अनीश के किडनैप और मारपीट के मामले में कन्नड़ एक्ट्रेस ऐश्वर्या सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि एक कन्नड़ फिल्म डायरेक्टर को कथित तौर पर कार सेल के बहाने फुसलाया और किडनैप किया गया. इसके बाद बुरी तरह हमला किया गया और लूट की भी वारदात हुई. अब इस मामले में पुलिस ने एक्ट्रेस ऐश्वर्या समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. 

बता दें कि डायरेक्टर अनीश एक मॉडलिंग और कास्टिंग एजेंसी चलाते हैं. साथ ही वह फिल्म जीवदा भाषा को डायरेक्ट कर रहे थे. इसी बीच 9 फरवरी को मुंबई से बेंगलुरु आए, जब उन्हें बताया गया कि एक खरीददार उनकी होंडा CRV में दिलचस्पी रखता है. जांच से पता चला है कि उन्हें शहर के बाहरी इलाके में एक घर में ले जाया गया, जहां मुख्य आरोपी आशीर्वाद के नेतृत्व में एक ग्रुप ने कथित तौर पर उन पर लाठियों से हमला किया और उनसे पैसों के लेनदेन से जुड़ी पिछली शिकायतें वापस लेने की मांग की.

ये भी पढ़ें: हिंदी सिनेमा का वो डायरेक्टर...जिसकी फिल्मों में बच्चों से बिछड़ जाती थी मां, 1 साल में दी 4 क्लासिक मूवी; बालकनी से गिरकर हुई मौत

लाखों रुपयों की हेरफेर से जुड़ा है मामला

कथित तौर पर मामला 2.5 लाख का लोन और लगभग 5-6 लाख के फिल्म इन्वेस्टमेंट का है. डायरेक्टर से कथित तौर पर सोने के गहने और कैश लूट लिए गए. उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया गया, टोल एरिया के पास फिर से हमला किया गया. बाद में आरोपियों द्वारा उनके ATM कार्ड का इस्तेमाल करके पैसे निकालने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. अब इस मामले में पुलिस का कहना है कि पूरी साजिश और हर संदिग्ध की भूमिका का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है. पुलिस ने इस मामले में पूछताछ शुरू कर दी है. लाखों रुपयों की लूट और मारपीट से जुड़ा ये मामला अब सोशल मीडिया पर भी सुर्खियां बटोर रहा है. 

