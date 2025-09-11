31 साल की हसीना ने चलती ट्रेन से लगाई छलांग, हालत काफी गंभीर, अस्पताल में भर्ती, शरीर पर कई चोट के निशान

Karishma Sharma Accident: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है. 'रागिनी एमएमएस', 'उजड़ा चमन' और 'प्यार का पंचनामा' जैसी फिल्में में काम कर चुकी एक्ट्रेस करिश्मा शर्मा को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है. दरअसल, करिश्मा एक हादसे का शिकार हो गई हैं. जिसके बाद उन्हें गंभीर स्थिति में मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया. अपनी हालत की जानकारी एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर दी है. करिश्मा मुंबई की लोकल ट्रेन से चर्चगेट जा रही थी, तभी ट्रेन से कूद गईं. इस खबर को सुनने के बाद उनके फैंस काफी परेशान हैं.

चलती ट्रेन से कूद गई एक्ट्रेस

एक्ट्रेस करिश्मा शर्मा ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई और फैंस को इस हादसे की जानकारी दी. करिश्मा ने नोट में लिखा 'कल चर्चगेट में शूटिंग के लिए जाते समय, मैंने साड़ी पहनकर ट्रेन पकड़ने का फैसला किया. जैसे ही मैं ट्रेन में चढ़ी, ट्रेन की गति बढ़ने लगी और मैंने देखा कि मेरे दोस्त उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं. डर के मारे, मैं ट्रेन से कूद गई और बदकिस्मती से पीठ के बल गिर गई, जिससे मेरा सिर चोटिल हो गया.'

'सिर सूज गया, शरीर पर चोट के निशान'

नोट में करिश्मा ने आगे लिखा 'मेरी पीठ में चोट लगी है, सिर सूज गया है और शरीर पर चोट के निशान हैं. डॉक्टरों ने एमआरआई कराने की सलाह दी है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सिर की चोट गंभीर नहीं है, मुझे एक दिन के लिए निगरानी में रखा है.' उन्होंने आगे लिखा 'मुझे कल से दर्द हो रहा है, लेकिन मैं हिम्मत से काम ले रही हूं. कृपया मेरे शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करें और मुझे अपना प्यार भेजें यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है.'