'धुरंधर' के गाने 'शरारत' के लिए तमन्ना भाटिया थीं पहली पसंद, लेकिन आदित्य धर ने किया रिजेक्ट; अब सामने आई वजह

Tamannaah Bhatia In Dhurandhar:आदित्य धर की धुरंधर रिलीज के बाद से हर दिन बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बना रही है. दमदार कहानी और शानदार परफॉर्मेंस के अलावा, फिल्म का एक खास पहलू इसका म्यूजिक है, खासकर गाना शरारत. विजय गांगुली का कोरियोग्राफ किया गया यह गाना आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा पर फिल्माया गया है. इनमें एक आइटम ट्रैक 'शरारत' भी है, जिसने तहलका मचा दिया है. अपनी शानदार धुन और एनर्जेटिक डांस स्टेप्स से दर्शकों को दीवाना बना दिया है, जिसमें आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा हैं, जिन्होंने धमाका कर दिया है.

आदित्य धर ने 'शरारत' के लिए तमन्ना भाटिया को क्यों किया था रिजेक्ट?

अब, कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने खुलासा किया है कि 'धुरंधर' के आइटम सॉन्ग के लिए शुरू में तमन्ना भाटिया पहली पसंद थीं, लेकिन डायरेक्टर आदित्य धर ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया. फिल्मीज्ञान से बात करते हुए विजय ने कहा कि उन्होंने तमन्ना का नाम सजेस्ट किया था, 'आदित्य बहुत क्लियर थे कि वह ऐसा गाना नहीं चाहते थे जिसे लोग आइटम सॉन्ग कहते हैं, जो कहानी से अलग हो. अगर इसमें सिर्फ एक लड़की होती तो लोगों का ध्यान कहानी से हट जाता. इसीलिए इसमें दो लड़कियां हैं, एक नहीं. वह नहीं चाहते थे कि ध्यान सिर्फ एक इंसान पर जाए. अगर वह तमन्ना होतीं तो सारा ध्यान उन पर होता, कहानी पर नहीं.'

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: सच्ची घटनाओं पर बनी ये 11 फिल्में...सातवीं वाली देख के तो दहल जाएगा दिल; एक तो फिल्म हुई ऑस्कर के लिए नॉमिनेट

धुरंधर के आइटम सॉन्ग को लेकर नया खुलासा

इसके अलावा, विजय ने कहा, 'फिल्म में जो हो रहा था वह बहुत अलग चल रहा था और अगर आप कहानी से हट जाते हैं तो गाना सिर्फ एक कट-टू गाना बन जाता है.' बता दें कि शरारत में एक सीन में रणवीर सिंह का किरदार हमजा, सारा अर्जुन के किरदार यालिना जमाली से शादी करता है. यह गाना शादी के जश्न के दौरान बजता है, जिससे माहौल और भी खुशनुमा बन जाता है. कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने इससे पहले 'स्त्री 2' के हिट ट्रैक आज की रात को कोरियोग्राफ किया था, जो सुपरहिट साबित हुआ था.

ये भी पढ़ें: नाइट में शूट बर्दाश्त नहीं होते...; अक्षय खन्ना को पसंद नहीं रात में शूट करना; अपनी परेशानी पर बात करते हुए बोले-कोई ऑप्शन नहीं

धुरंधर का शानदार कलेक्शन

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' ने 17वें दिन 550 करोड़ से ज्यादा कमा लिए हैं. इसका टोटल कलेक्शन 570 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है. तीसरे हफ्ते भी रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करने के लिए तैयार है. लोगों के बीच फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है.