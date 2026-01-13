Advertisement
trendingNow13073066
Hindi Newsबॉलीवुडपर्सनैलिटी राइट्स मामले में दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे भुवन बाम, यूट्यूबर को मिली बड़ी राहत; बिना इजाजत के अपलोड की गईं फोटो हटाने का निर्देश

पर्सनैलिटी राइट्स मामले में दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे भुवन बाम, यूट्यूबर को मिली बड़ी राहत; बिना इजाजत के अपलोड की गईं फोटो हटाने का निर्देश

पर्सनैलिटी राइट्स के उल्लंघन को लेकर भुवन बाम ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनकी बिना अनुमति इस्तेमाल की गई तस्वीरों और वीडियो को हटाने के निर्देश दिए. अदालत ने बिना इजाजत के उनकी फोटोज और वीडियोज के उपयोग से सुरक्षा देने की बात कही है और मामले की अगली सुनवाई 4 फरवरी तय की है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 13, 2026, 03:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पर्सनैलिटी राइट्स मामले में दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे भुवन बाम, यूट्यूबर को मिली बड़ी राहत; बिना इजाजत के अपलोड की गईं फोटो हटाने का निर्देश

पर्सनैलिटी राइट्स के उल्लंघन को लेकर भुवन बाम ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनकी बिना अनुमति इस्तेमाल की गई तस्वीरों और वीडियो को हटाने के निर्देश दिए. अदालत ने बिना इजाजत के उनकी फोटोज और वीडियोज के उपयोग से सुरक्षा देने की बात कही है और मामले की अगली सुनवाई 4 फरवरी तय की है.

डिजिटल दुनिया में अपने कंटेंट और शो 'ताजा खबर' के लिए पहचाने जाने वाले यूट्यूबर और अभिनेता भुवन बाम इन दिनों पर्सनैलिटी राइट्स मामले को लेकर सुर्खियों में हैं. इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की. भुवन ने शिकायत की थी कि उनकी कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी अनुमति के बिना अपलोड किए गए हैं. इनमें कुछ वीडियो ऐसे हैं जिनमें उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर लोगों को निवेश के लिए उकसाया जा रहा है.

पर्सनैलिटी राइट्स मामले में दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे भुवन बाम

Add Zee News as a Preferred Source

दरअसल, भुवन बाम ने अपनी पहचान और पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की. याचिका में उन्होंने कहा कि उनकी तस्वीरें और वीडियो विभिन्न प्लेटफॉर्म पर बिना अनुमति के अपलोड किए जा रहे हैं, जो उनके और फैंस के लिए मानसिक और वित्तीय नुकसान का कारण बन सकते हैं.

ये भी पढ़ें: सस्पेंस, थ्रिलर, रिश्तों की डार्क कहानी, 6 एपिसोड के दमदार साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज; जहां हर मुस्कान के पीछे छुपा है साजिश

 

मंगलवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की जज ज्योति सिंह ने कहा कि पहले दिन, पहली नजर में पर्सनैलिटी राइट्स पर कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता. यह बहुत कठिन है कि पहले दिन ही इस पर कोई फैसला दिया जाए. फिलहाल मैं केवल अनधिकृत उपयोग से सुरक्षा प्रदान कर सकती हूं."

बिना इजाजत के अपलोड की गईं फोटो हटाने का निर्देश

कोर्ट ने बिना अनुमति के अपलोड की गई भुवन बाम की तस्वीरें हटाने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि मामले में स्थानीय कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे और आदेश के विस्तृत दिशा-निर्देश तब स्पष्ट होंगे जब पूरा आदेश अपलोड किया जाएगा. अगली सुनवाई अब 4 फरवरी को होगी.

ये भी पढ़ें: 6 मिनट 11 सेकेंड का वो रोमांटिक गाना...जिसमें जीनत अमान ने हीरो संग दिया था लिपलॉक; सुहागरात वाला सॉन्ग आज भी है सबका फेवरेट

 

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऐसी डीपफेक तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल ने सेलिब्रिटीज के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं. भुवन ने फैंस को पहले ही सतर्क किया था कि वे किसी भी ऐसी सलाह या वीडियो पर भरोसा न करें. उन्होंने मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करवाई थी. इससे पहले कई हस्तियों की पहचान की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं. इनमें अभिनेता आर माधवन, एनटीआर जूनियर, सलमान खान, पवन कल्याण, सुनील गावस्कर, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, करण जौहर और नागार्जुन जैसे नाम शामिल हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Bhuvam Bam

Trending news

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़
Jammu Kashmir
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़
सावरकर की तस्वीर हटाने की याचिका पर सुनवाई से SC का इंकार, याचिकाकर्ता को लगाई फटकार
veer savarkar
सावरकर की तस्वीर हटाने की याचिका पर सुनवाई से SC का इंकार, याचिकाकर्ता को लगाई फटकार
पाकिस्तान में घुसने के लिए तैयार थी फौज... आर्मी चीफ ने अब खोला ऑपरेशन सिंदूर का राज
Indian Army news
पाकिस्तान में घुसने के लिए तैयार थी फौज... आर्मी चीफ ने अब खोला ऑपरेशन सिंदूर का राज
क्या अब केरल बनेगा 'केरलम'? भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने PM मोदी को लिखा पत्र
PM Modi
क्या अब केरल बनेगा 'केरलम'? भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने PM मोदी को लिखा पत्र
कुत्तों के लिए दिल, इंसानों के लिए नहीं? SC ने खाना खिलाने वालों से पूछा कड़ा सवाल
Stray dogs
कुत्तों के लिए दिल, इंसानों के लिए नहीं? SC ने खाना खिलाने वालों से पूछा कड़ा सवाल
नवाब मलिक का राज ठाकरे पर तीखा हमला, कहा-'घृणा, नफरत और बंटवारे से नहीं होती राजनीति
Nawab Malik
नवाब मलिक का राज ठाकरे पर तीखा हमला, कहा-'घृणा, नफरत और बंटवारे से नहीं होती राजनीति
8 आतंकी कैंप एक्टिव, हरकत हुई तो कार्रवाई पक्की; आर्मी चीफ ने PAK को दी चेतावनी
General Upendra Dwivedi
8 आतंकी कैंप एक्टिव, हरकत हुई तो कार्रवाई पक्की; आर्मी चीफ ने PAK को दी चेतावनी
मराठी + मुस्लिम +...आखिरी गढ़ बीएमसी कैसे बचाएंगे ठाकरे बंधु? BJP के पास क्या है
BMC Chunav 2026
मराठी + मुस्लिम +...आखिरी गढ़ बीएमसी कैसे बचाएंगे ठाकरे बंधु? BJP के पास क्या है
करप्शन के मामलों में जांच से पहले मंजूरी जरूरी है या नहीं? जजों ने दी अलग-अलग राय
Supreme Court
करप्शन के मामलों में जांच से पहले मंजूरी जरूरी है या नहीं? जजों ने दी अलग-अलग राय
केरल में BJP का बड़ा गेम प्लान! 2026 में क्या खिलेगा कमल? अमित शाह ने संभाली कमान
amit shah
केरल में BJP का बड़ा गेम प्लान! 2026 में क्या खिलेगा कमल? अमित शाह ने संभाली कमान