रजनीकांत ने जिस फिल्म को समझा फ्लॉप, उसी ने बनाया सुपरस्टार, 15 महीने तक थिएटर में मूवी रही हाउसफुल

रजनीकांत ना केवल साउथ सिनेमा बल्कि हिंदी सिनेमा का भी बड़ा नाम है. रजनीकांत को जिस फिल्म ने साउथ का सुपरस्टार बनाया एक्टर उस फिल्म को करने में झिझक रहे थे. शुरुआत में उन्होंने फिल्म रिजेक्ट कर दी थी. वह फिल्म में डॉन का किरदार नहीं करना चाहते थे. लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो वह बॉक्स ऑफिस पर छा गई. इसी फिल्म ने उन्हें साउथ का भगवान बना दिया.
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साउथ फिल्म इंडस्ट्री में रजनीकांत का कद बहुत ऊंचा है. रजनीकांत को साउथ इंडस्ट्री में भगवान के रूप में जाना जाता है. जिस फिल्म ने रजनीकांत को सुपरस्टार से भगवान बनाया था उस फिल्म को रजनीकांत ने रिजेक्ट कर दिया था. शुरुआत में एक्टर वह फिल्म करना नहीं चाहते थे. आइए जानते हैं इस फिल्म के बारे में.
साल 1995 में फिल्म बाशा रिलीज हुई थी. गैंगस्टर ड्रामा फिल्म ने रजनीकांत के करियर को बदल दिया. शुरुआत में रजनीकांत फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था. डायरेक्टर सुरेश कृष्ण फिल्म बाशा की कहानी रजनीकांत के पास लेकर गाए तो रजनीकांत को कहानी कुछ खास पसंद नहीं आई. उस समय उनकी फिल्म अन्नामलाई सुपरहिट हुई थी. उन्हें डर था कि बाशा नहीं चली तो उनकी इमेज खराब हो सकती है. दरअसल उन्होंने अन्नामलाई में आम आदमी का किरदार निभाया था. इस वजह से वह डॉन का किरदार निभाने को लेकर झिझक रहे थे.
रिपोर्ट्स के अनुसार डायरेक्टर सुरेश कृष्णा के अनुसार अन्नामलाई रजनीकांत के करियर के लिए टर्निंग प्वाइंट थी, रजनीकांत इस फिल्म के बाद बाशा नहीं बनाना चाहते. हर स्टार की पिछली फिल्म से अलगी फिल्म की तुलना की जाती है. ऐसे में बाशा से उम्मीद कम करना चाहते थे. इस वजह से दोनों फिल्मों के बीच वीरा बनाई, ताकि लोग बाशा देखें तो उसकी तुलना वीरा से करें.
बाशा फिल्म की खासियत सस्पेंस और डबल लाइफ कॉन्सेप्ट था. इस तरफ सीधा-सादा ऑटो ड्राइवर मनिकम जो शादी से अपने परिवार और बहन की जिम्मेदारी निभाता है. दूसरी तरफ उसका खतरनाक अतीत मनिक बाशा. फिल्म का वो सीन बेहद शानदार है जिसमें मनिकम की असली पहचान सामने आती है. वह गुंडों की पिटाई करता है.
बाशा फिल्म 12 जनवरी 1995 को रिलीज हुई थी. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 15 महीने तक चली थी. फिल्म के हिट होने के बाद रजनीकांत की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उन्हें सुपरस्टार से ज्यादा भगवान का दर्जा दिया जाने लगा. लोग उनकी फोटो की पूजा करने लगे.
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