Advertisement
trendingNow13038982
Hindi Newsबॉलीवुडग्लैमरस लुक्स से होश उड़ाती हैं कपिल शर्मा की ये हीरोइन, खड़ा कर लिया 50 करोड़ का बिजनेस; अब मां की बातों को याद कर हुईं भावुक

ग्लैमरस लुक्स से होश उड़ाती हैं कपिल शर्मा की ये हीरोइन, खड़ा कर लिया 50 करोड़ का बिजनेस; अब मां की बातों को याद कर हुईं भावुक

पारुल ने बताया कि उनकी मां हमेशा हौसला देती थी और कहती थीं कि तेरी किस्मत का कोई नहीं छीन सकता. अगर ऊपर वाले की मेहर होगी, तो तुझे वो भी मिल जाएगा, जो तेरी नहीं है. पारुल ने अपने सफर को याद करते हुए कहा, "मैंने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन से की थी.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 12, 2025, 10:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ग्लैमरस लुक्स से होश उड़ाती हैं कपिल शर्मा की ये हीरोइन, खड़ा कर लिया 50 करोड़ का बिजनेस; अब मां की बातों को याद कर हुईं भावुक

कॉमेडी किंग कपिल शर्मा की फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म में कपिल के साथ आयशा खान, पारुल गुलाटी, त्रिधा चौधरी, हीरा वरीना और मनजोत सिंह भी हैं.  फिल्म रिलीज होने पर पारुल गुलाटी ने अपनी खुशी जाहिर की. अभिनेत्री का कहना है कि यह फिल्म उनके लिए खास है. उनकी पहली फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने 15 साल के लंबे सफर की कहानी सुनाई.
 
पारुल गुलाटी का बॉलीवुड डेब्यू

पारुल ने बताया कि उनकी मां हमेशा हौसला देती थी और कहती थीं कि तेरी किस्मत का कोई नहीं छीन सकता. अगर ऊपर वाले की मेहर होगी, तो तुझे वो भी मिल जाएगा, जो तेरी नहीं है. पारुल ने अपने सफर को याद करते हुए कहा, "मैंने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन से की थी. उसके बाद वेब सीरीज की, पंजाबी फिल्में भी की, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं चली. फिर मैंने जाकर बिजनेस शुरू किया. कई बार लगा शायद एक्टिंग मेरे लिए नहीं है, लेकिन इस बीच मुझे कभी एक्टिंग छोड़ने का ख्याल नहीं आया, क्योंकि एक्टिंग मेरे लिए एक शादी की तरह है और बिजनेस मेरा बच्चा है."

मां की बातों को याद कर हुईं भावुक

Add Zee News as a Preferred Source

अभिनेत्री ने बताया कि जब-जब उन्हें रिजेक्शन मिलते थे, तो उनके मन में सवाल उठता था कि कहीं मेरे में तो कमी नहीं है. लेकिन, मां समझाती थीं, "निशु, तुम्हारे लिए इससे बेहतर कुछ लिखा है."अभिनेत्री ने लिखा, "15 साल का इंतजार, ये सब ज्यादा है, या फिर कम मुझे नहीं पता, लेकिन आज जब मेरी पहली बॉलीवुड फिल्म थिएटर में लगी है, तो बहुत भावुक हूं. आज मुझे भगवान और किस्मत पर यकीन हो गया है."

अभिनेत्री के पोस्ट शेयर करने के बाद फैंस और दोस्तों ने कमेंट सेक्शन में तरह-तरह की प्रतिक्रिया दी. कंटेंट क्रिएटर नेन्सी त्यागी और शनाया कपूर ने हार्ट इमोजी के साथ प्रतिक्रिया दी.  वहीं, अभिनेत्री जीया शंकर ने कमेंट सेक्शन में लिखा, "बधाई हो. आपको ढेर सारा प्यार और मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं." एली एवराम ने लिखा, "तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं. तुम्हें ढेर सारा प्यार, पारुल."

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Kis Kisko Pyaar Karoon 2

Trending news

3 से 6 साल के बच्चों के लिए प्रस्ताव लाईं सुधा मूर्ति, मिलेगा मौलिक अधिकार !
Sudha Murty
3 से 6 साल के बच्चों के लिए प्रस्ताव लाईं सुधा मूर्ति, मिलेगा मौलिक अधिकार !
बर्फबारी का लेना चाहते हैं मजा तो बैग कर लें पैक, इन तारीखों को होने वाला है स्नोफॉल
weather update
बर्फबारी का लेना चाहते हैं मजा तो बैग कर लें पैक, इन तारीखों को होने वाला है स्नोफॉल
जुबीन गर्ग मौत मामले में 1200 पेज की चार्जशीट दायर, चचेर भाई का नाम भी शामिल
zubeen garg death case
जुबीन गर्ग मौत मामले में 1200 पेज की चार्जशीट दायर, चचेर भाई का नाम भी शामिल
मद्रास HC के जज पर महाभियोग... 56 पूर्व जजों ने क्यों कहा- 'ये लोकतंत्र पर हमला?'
Former Justice
मद्रास HC के जज पर महाभियोग... 56 पूर्व जजों ने क्यों कहा- 'ये लोकतंत्र पर हमला?'
वीकेंड का मजा खराब करेगी बारिश? सर्द हवाओं से लुढ़केगा तापमान; यहां बढ़ेगी ठंड
Weather
वीकेंड का मजा खराब करेगी बारिश? सर्द हवाओं से लुढ़केगा तापमान; यहां बढ़ेगी ठंड
सालभर हवाई किराए पर कैप नहीं लगा सकते... नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू के बयान पर रार!
airfares
सालभर हवाई किराए पर कैप नहीं लगा सकते... नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू के बयान पर रार!
एक्सीडेंट के बाद डीजल टैंकर में भीषण आग, बीच सड़क 'ज्वालामुखी' जैसा विस्फोट
diesel tanker accident
एक्सीडेंट के बाद डीजल टैंकर में भीषण आग, बीच सड़क 'ज्वालामुखी' जैसा विस्फोट
'चांद पर भेज दें...' बढ़ती भूकंप घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट का याचिकाकर्ता को जवाब
Supreme Court
'चांद पर भेज दें...' बढ़ती भूकंप घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट का याचिकाकर्ता को जवाब
जनगणना पर केंद्र का बड़ा फैसला, 11718 करोड़ का बजट मंजूर; एक क्लिक में जानिए अपडेट
Modi Cabinet
जनगणना पर केंद्र का बड़ा फैसला, 11718 करोड़ का बजट मंजूर; एक क्लिक में जानिए अपडेट
वो राज्य जो कहलाता है 'कोयले का कटोरा', माना जाता है भारत का ‘कोल हार्ट’
Coal Bowl of India
वो राज्य जो कहलाता है 'कोयले का कटोरा', माना जाता है भारत का ‘कोल हार्ट’