ग्लैमरस लुक्स से होश उड़ाती हैं कपिल शर्मा की ये हीरोइन, खड़ा कर लिया 50 करोड़ का बिजनेस; अब मां की बातों को याद कर हुईं भावुक

पारुल ने बताया कि उनकी मां हमेशा हौसला देती थी और कहती थीं कि तेरी किस्मत का कोई नहीं छीन सकता. अगर ऊपर वाले की मेहर होगी, तो तुझे वो भी मिल जाएगा, जो तेरी नहीं है. पारुल ने अपने सफर को याद करते हुए कहा, "मैंने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन से की थी.
Trending Photos
कॉमेडी किंग कपिल शर्मा की फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म में कपिल के साथ आयशा खान, पारुल गुलाटी, त्रिधा चौधरी, हीरा वरीना और मनजोत सिंह भी हैं. फिल्म रिलीज होने पर पारुल गुलाटी ने अपनी खुशी जाहिर की. अभिनेत्री का कहना है कि यह फिल्म उनके लिए खास है. उनकी पहली फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने 15 साल के लंबे सफर की कहानी सुनाई.
पारुल गुलाटी का बॉलीवुड डेब्यू
पारुल ने बताया कि उनकी मां हमेशा हौसला देती थी और कहती थीं कि तेरी किस्मत का कोई नहीं छीन सकता. अगर ऊपर वाले की मेहर होगी, तो तुझे वो भी मिल जाएगा, जो तेरी नहीं है. पारुल ने अपने सफर को याद करते हुए कहा, "मैंने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन से की थी. उसके बाद वेब सीरीज की, पंजाबी फिल्में भी की, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं चली. फिर मैंने जाकर बिजनेस शुरू किया. कई बार लगा शायद एक्टिंग मेरे लिए नहीं है, लेकिन इस बीच मुझे कभी एक्टिंग छोड़ने का ख्याल नहीं आया, क्योंकि एक्टिंग मेरे लिए एक शादी की तरह है और बिजनेस मेरा बच्चा है."
मां की बातों को याद कर हुईं भावुक
अभिनेत्री ने बताया कि जब-जब उन्हें रिजेक्शन मिलते थे, तो उनके मन में सवाल उठता था कि कहीं मेरे में तो कमी नहीं है. लेकिन, मां समझाती थीं, "निशु, तुम्हारे लिए इससे बेहतर कुछ लिखा है."अभिनेत्री ने लिखा, "15 साल का इंतजार, ये सब ज्यादा है, या फिर कम मुझे नहीं पता, लेकिन आज जब मेरी पहली बॉलीवुड फिल्म थिएटर में लगी है, तो बहुत भावुक हूं. आज मुझे भगवान और किस्मत पर यकीन हो गया है."
अभिनेत्री के पोस्ट शेयर करने के बाद फैंस और दोस्तों ने कमेंट सेक्शन में तरह-तरह की प्रतिक्रिया दी. कंटेंट क्रिएटर नेन्सी त्यागी और शनाया कपूर ने हार्ट इमोजी के साथ प्रतिक्रिया दी. वहीं, अभिनेत्री जीया शंकर ने कमेंट सेक्शन में लिखा, "बधाई हो. आपको ढेर सारा प्यार और मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं." एली एवराम ने लिखा, "तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं. तुम्हें ढेर सारा प्यार, पारुल."
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.