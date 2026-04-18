तारा सुतारिया से ब्रेकअप के 3 महीने बाद प्यार में पड़े वीरा पहाड़िया! मिस्ट्री गर्ल के साथ हुए स्पॉट; वायरल हुआ वीडियो

तारा सुतारिया से ब्रेकअप के लगभग 3 महीने बाद वीर पहाड़िया मूव ऑन कर चुके हैं. दरअसल, हाल ही में एक्टर को मुंबई में एक मिस्ट्री गर्ल के साथ स्पॉट किया गया है. सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इसमें वीर को उनकी मिस्ट्री गर्ल के साथ एक रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए देखा गया.

मिस्ट्री गर्ल के साथ स्पॉट हुए वीरा पहाड़िया

रेस्टोरेंट से बाहर आते ही मिस्ट्री गर्ल सीधे कार की तरफ चली गई, लेकिन वीर ने रुककर पैपराजी से बातचीत की. इस दौरान वीर स्टाइलिश ब्लैक आउटफि में दिखे तो वहीं मिस्ट्री गर्ल ने व्हाइट टॉप और ब्लू डैनिम पहना था. वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही, नेटिज़न्स सवाल पूछने लगे कि क्या तारा सुतारिया से ब्रेकअप के बाद वीर पहाड़िया को फिर से प्यार मिल गया है? एक यूजर ने कमेंट करते हुए पूछा, 'लड़के इतनी जल्दी कैसे आगे बढ़ जाते हैं?' दूसरे यूजर ने पूछा, 'क्या ये दोनों डेट कर रहे हैं?'

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कौन है मिस्ट्री गर्ल?

हालांकि, कई यूजर्स ने यह भी दावा किया कि वीडियो में दिख रही गर्ल साजिद नाडियाडवाला की भतीजी आफिया सैयद है, जिसके साथ वीर अपनी अगली फिल्म में स्क्रीन शेयर करेंगे. बता दें कि तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया के रिश्ते को मज़बूत माना जा रहा था. लेकिन पिछले साल के अंत में एपी ढिल्लों के मुंबई कॉन्सर्ट के वायरल वीडियो के बाद टूट गया था. दरअसल, कॉन्सर्ट के दौरान तारा ने स्टेज पर सिंगर के साथ नजर आईं, जो तुरंत ऑनलाइन चर्चा का विषय बन गया. सोशल मीडिया यूजर्स ने दर्शकों के बीच बैठे वीर की प्रतिक्रिया पर ज़ूम किया और उसे असहजता बताया था.

तारा और वीर पहाड़िया का रिश्ता

उस समय अटकलों को खारिज करते हुए, तारा ने इंस्टाग्राम पर "झूठे नैरेटिव" और "पेड पीआर" का खंडन किया. वीर ने भी स्पष्ट किया था कि वायरल वीडियो को गलत तरीके से एडिट किया गया था. बाद में, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऑरी ने कॉन्सर्ट का एक अनएडिटेड वीडियो शेयर किया, जिसमें वीर तारा एपी ढिल्लों को चीयर करते हुए दिखाई दे रहे थे. वीर ने वीडियो को रीपोस्ट करते हुए लिखा, "सच की हमेशा जीत होती है." हालांकि, कॉन्सर्ट विवाद के कुछ ही दिनों बाद जब वीर और तारा के ब्रेकअप की खबरें सुर्खियों में आईं, तो नेटिज़न्स ने सवाल उठाया कि क्या एपी ढिल्लों के कारण उनका ब्रेकअप हुआ. हालांकि वीर और तारा दोनों ने ही अभी तक अपने ब्रेकअप के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.