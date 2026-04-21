कौन है बिग बॉस फेम शेफाली बग्गा? विराट कोहली जैसा चाहती थीं पार्टनर; अब युजवेंद्र चहल संग जुड़ा नाम

Who Is Shefali Bagga: बिग बॉस 13 में कंटेस्टेंट और स्पॉट्स प्रेसेंटर शेफाली बग्गा को कुछ समय पहले युजवेंद्र चहल के साथ देखा गया था. इसके बाद से दोनों के अफेयर की खबर भी सामने आई. वहीं, शेफाली ने इस खबर को सिर्फ अफवाह बताया. साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें विराट कोहली जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए. एक्ट्रेस का मानना है कि वो किसी क्रिकेटर को डेट करके अपना प्रोफेशन मिक्स नहीं करना चाहती हैं.

शैफाली ने क्या कहा?

अफवाहों पर नाराजगी जताते हुए शेफाली ने कहा कि लोग बहुत जल्दी गलत मतलब निकाल लेते हैं. उन्होंने कहा कि सिर्फ एक बार डिनर पर साथ जाने या साथ दिखने का मतलब यह नहीं होता कि उनके बीच कोई रिश्ता है. उन्होंने आगे कहा कि वह इन बातों से अब थक चुकी हैं और बार-बार सफाई नहीं देना चाहतीं. शेफाली ने बताया कि यह पूरी अफवाह सिर्फ एक छोटे से वीडियो से शुरू हुई. दरअसल, एक बार वह और चहल साथ में नजर आए थे. उस पल को किसी ने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. बस फिर क्या था, लोगों ने अपने-अपने अंदाज में बातें बनानी शुरू कर दीं और यह मान लिया कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है.

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शेफाली ने ये भी साफ कर दिया कि अब वह इन बेकार की बातों पर ध्यान नहीं देतीं. उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा, “लोग क्या कहते हैं, ये उनकी सोच है. मुझे अपनी सच्चाई पता है और मेरे परिवार और करीबी लोगों को भी सब पता है.' उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसे लोग पसंद हैं जो केयरिंग हों और अपने पार्टनर को पूरा टाइम और ध्यान दें. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें विराट कोहली और एमएस धोनी जैसे लोगों की पर्सनैलिटी पसंद है, लेकिन वे पहले से शादीशुदा हैं.

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बता दें कि शेफाली बग्गा को बिग बॉस 13 में भी देखा गया था. शो के दौरान शहनाज गिल समेत कई कंटेस्टेंट के साथ इनका खास रिश्ता देखा गया था. शो के बाद शेफाली को एकाध म्यूजिक वीडियो में देखा गया था. लेकिन अब वो पहले की तरह स्पॉट्स प्रेसेंटर की तरह काम कर रही हैं. इस सवाल पर शैफाली ने साफ मना कर दिया. उन्होंने कहा कि वह अपने काम और पर्सनल लाइफ को अलग रखना चाहती हैं और दोनों को मिक्स नहीं करना चाहतीं. इसलिए फिलहाल क्रिकेटर को डेट करने का उनका कोई प्लान नहीं है.