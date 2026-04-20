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आदर्श गौरव की इंटरनेशनल छलांग, 'एलियन : अर्थ' के नए सीजन में गेम ऑफ थ्रोन्स' स्टार पीटर डिंकलेज संग मचाएंगे धमाल; इस दिन से शुरू होगी शूटिंग

अर्थ' का नया सीजन जल्द शुरू होने वाला है.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 20, 2026, 09:41 PM IST
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आदर्श गौरव की इंटरनेशनल छलांग, 'एलियन : अर्थ' के नए सीजन में गेम ऑफ थ्रोन्स' स्टार पीटर डिंकलेज संग मचाएंगे धमाल; इस दिन से शुरू होगी शूटिंग

डिजिटल प्लेटफॉर्म का दौर लगातार तेजी से बढ़ रहा है, और अब भारतीय कलाकार भी अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स में अपनी मजबूत पहचान बना रहे हैं. इस कड़ी में अभिनेता आदर्श गौरव एक बार फिर ग्लोबल सीरीज में वापसी करने जा रहे हैं. उनकी चर्चित साइंस-फिक्शन सीरीज 'एलियन: अर्थ' का नया सीजन जल्द शुरू होने वाला है. इस बार इसमें एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय नाम भी जुड़ गया है, जिससे दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ गई है. 

'एलियन : अर्थ' का नया सीजन 

इस सीजन की खास बात यह है कि मशहूर अभिनेता पीटर डिंकलेज, जो सुपरहिट सीरीज 'गेम ऑफ थ्रोन्स' के लिए जाने जाते हैं, इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन चुके हैं. उनकी एंट्री से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाला सीजन पहले से ज्यादा बड़ा और दमदार होने वाला है. इस सीजन की शूटिंग अगले महीने से शुरू होने जा रही है.

आदर्श गौरव इस सीरीज के पहले सीजन में भी नजर आए थे, जहां उन्होंने 'स्लाइटली' नाम का किरदार निभाया था. दर्शकों ने उनके अभिनय की जमकर तारीफ की थी. यही वजह है कि दूसरे सीजन में उनकी वापसी को लेकर पहले से ही काफी उत्साह देखा जा रहा है. अपने अनुभव को साझा करते हुए आदर्श गौरव ने कहा, ''इस सीरीज का हिस्सा बनना मेरे लिए बेहद खास रहा है. पहले सीजन को जो जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, वह प्रेरणादायक थी. खासकर मेरे किरदार को मिली सराहना ने मुझे और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित किया.''

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'गेम ऑफ थ्रोन्स' स्टार पीटर डिंकलेज की भी होगी एंट्री 

उन्होंने आगे कहा, ''स्लाइटली एक ऐसा किरदार है, जिसमें भावनाएं और जटिलता दोनों ही मौजूद हैं. अब दूसरे सीजन में इस किरदार की यात्रा को आगे बढ़ाना मेरे लिए रोमांचक अनुभव होगा. इतने बड़े और अनुभवी कलाकारों के साथ काम करना सीखने के लिए एक शानदार मौका है, जो मुझे हर दिन बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है.''

इस सीजन में आदर्श के साथ कई और बड़े कलाकार भी नजर आने वाले हैं, जिनमें सैमुअल ब्लिंकिन, आदर्श सिडनी चैंडलर, एलेक्स लॉथर, एस्सी डेविस और टिमोथी ओलिफेंट जैसे नाम शामिल हैं. सीरीज 'एलियन: अर्थ' को नोह हॉले ने बनाया है, जबकि मशहूर फिल्ममेकर रिडले स्कॉट इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं. यह सीरीज 2025 की सबसे लोकप्रिय साइंस-फिक्शन शोज में शामिल रही है और दुनियाभर में इसे काफी पसंद किया गया है. अब पीटर डिंकलेज जैसे बड़े नाम के जुड़ने से इसकी लोकप्रियता और बढ़ने की उम्मीद है.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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