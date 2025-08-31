कॉमेडियन के पिता के जुल्म ने ली मां की जान, जहर खाकर दुनिया को कह गईं अलविदा; खुद सुनाया दर्दनाक किस्सा
Advertisement
trendingNow12903188
Hindi Newsटीवी

कॉमेडियन के पिता के जुल्म ने ली मां की जान, जहर खाकर दुनिया को कह गईं अलविदा; खुद सुनाया दर्दनाक किस्सा

कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी ने अपने बचपन की कठिनाइयों और मां की मौत के पीछे की परिस्थितियों को शेयर किया. उन्होंने बताया कि परिवार ने उन्हें कभी शोक करने का मौका नहीं दिया और कैसे उन्हें अपने पिता से नफरत हो गई थी.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 31, 2025, 07:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कॉमेडियन के पिता के जुल्म ने ली मां की जान, जहर खाकर दुनिया को कह गईं अलविदा; खुद सुनाया दर्दनाक किस्सा

कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी ने अपने बचपन की कठिनाइयों और मां की मौत के पीछे की परिस्थितियों को शेयर किया. उन्होंने बताया कि परिवार ने उन्हें कभी शोक करने का मौका नहीं दिया और कैसे उन्हें अपने पिता से नफरत हो गई थी. हाल ही में 'बिग बॉस' के एक्स कंटेस्टेंट मुनव्वर फारूकी ने हाल ही में अपने बचपन के उस दौर को याद किया. इस दौरान उन्होंने अपनी मां की मौत के पीछे के हालातों के बारे में बात की. मुनव्वर फारूकी ने कहा, 'उन्हें (मां) परिवार से कभी किसी तरह की सराहना नहीं मिली. उन्होंने मेरे पिता के साथ उन 22 सालों की शादी के दौरान बहुत कुछ सहा. उनमें बहुत धैर्य था, लेकिन उस सब्र की भी एक लिमिट होती है और वो इतने लंबे समय से बहुत कुछ दबाए बैठी थीं.'

मुनव्वर की मां ने खा लिया था जहर

मुनव्वर आगे कहते हैं, 'मैं 13 साल का था और किसी ने मुझे सुबह जगाया और बताया कि वो हॉस्पिटल में हैं. जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे पता चला कि मेरे परिवार ने किसी को भी ये बताने से इनकार कर दिया था कि उन्होंने जहर खा लिया है, जिसकी वजह मुझे कभी समझ नहीं आई.' उन्होंने आगे कहा, 'उस समय हॉस्पिटल में एक नर्स थी, जो मेरी मां की तरफ से फैमिली फ्रेंड थी और मैंने उसे बताया. उन्होंने तुरंत उन्हें इमरजेंसी रूम में शिफ्ट किया, लेकिन उनकी मौत हो गई.' उन्होंने कहा कि उनके पिता अक्सर उनकी मां संग बुरा बर्ताव करते थे. वो उस हालात को लेकर असहाय महसूस करते थे.

Add Zee News as a Preferred Source

पिता से नफरत करते थे कॉमेडियन 

उन्होंने अपने पिता के बारे में भी बात की और कहा कि चाहे कितनी भी कोशिश की, वह उनके प्रति अपनी नफरत को बनाए नहीं रख सके. मुनव्वर ने कहा, 'शुरुआत में मैं अपने पिता से बहुत नाराज था, लेकिन जब मैंने उन्हें अपनी गलती का एहसास होते देखा, तो मैंने अपनी नाराजगी छोड़ दी. मां की मौत के दो साल बाद मेरे पिता को पैरलिसिस का दौरा पड़ा और उनके शरीर का 80 प्रतिशत हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया. वह 11 साल तक ऐसे ही रहे. मैं उन्हें खलनायक के रूप में देखता था, लेकिन वह फिर भी मेरे पिता थे. आप खुद को बताने लगते हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया, लेकिन उन्हें उसकी सजा भी मिली, वह भी बीमार हैं. इस इंसान से मैं क्या नफरत करूं? उनके पास मेरे अलावा कोई और नहीं था. उस स्थिति ने मुझे क्षमाशील बना दिया, और फिर आप हर चीज को छोड़ते चले जाते हैं. फिर कुछ भी आपको प्रभावित नहीं करता.'

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

munawar faruqui

Trending news

टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
today weather update
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
india flood
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
Bengaluru
प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
multi lane free flow tolling system
सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
भक्तों के चढ़ावे का पैसा मंदिर का या सरकार का? कोर्ट ने क्लियर कर दी पूरी पिक्चर
DNA
भक्तों के चढ़ावे का पैसा मंदिर का या सरकार का? कोर्ट ने क्लियर कर दी पूरी पिक्चर
आंख फाड़कर ढूंढते रह जाएंगे भारत का ड्रोन, अमेरिका-चीन भी नहीं लगा पाएंगे पता
rajnath singh
आंख फाड़कर ढूंढते रह जाएंगे भारत का ड्रोन, अमेरिका-चीन भी नहीं लगा पाएंगे पता
पुलवामा T-20 सीरीज में युवाओं की भीड़, भारत विरोधी मानसिकता बदलने की कहानी अच्छी है
Pulwama
पुलवामा T-20 सीरीज में युवाओं की भीड़, भारत विरोधी मानसिकता बदलने की कहानी अच्छी है
शादी की बात करने के लिए लड़के को बुलाया घर, कर दी हत्या,क्यों खफा थे लड़की के घरवाले
Maharashtra news
शादी की बात करने के लिए लड़के को बुलाया घर, कर दी हत्या,क्यों खफा थे लड़की के घरवाले
पंजाब में आपदा के बीच सेवा की मिसाल, AAP यूथ और महिला विंग बाढ़ राहत में सबसे आगे
Punjab
पंजाब में आपदा के बीच सेवा की मिसाल, AAP यूथ और महिला विंग बाढ़ राहत में सबसे आगे
भगोड़े मेहुल चोकसी को फिर लगा कोर्ट से 'करंट', सुनवाई से पहले जमानत अर्जी खारिज
Mehul Choksi bail denies
भगोड़े मेहुल चोकसी को फिर लगा कोर्ट से 'करंट', सुनवाई से पहले जमानत अर्जी खारिज
;