कॉमेडियन के पिता के जुल्म ने ली मां की जान, जहर खाकर दुनिया को कह गईं अलविदा; खुद सुनाया दर्दनाक किस्सा

कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी ने अपने बचपन की कठिनाइयों और मां की मौत के पीछे की परिस्थितियों को शेयर किया. उन्होंने बताया कि परिवार ने उन्हें कभी शोक करने का मौका नहीं दिया और कैसे उन्हें अपने पिता से नफरत हो गई थी. हाल ही में 'बिग बॉस' के एक्स कंटेस्टेंट मुनव्वर फारूकी ने हाल ही में अपने बचपन के उस दौर को याद किया. इस दौरान उन्होंने अपनी मां की मौत के पीछे के हालातों के बारे में बात की. मुनव्वर फारूकी ने कहा, 'उन्हें (मां) परिवार से कभी किसी तरह की सराहना नहीं मिली. उन्होंने मेरे पिता के साथ उन 22 सालों की शादी के दौरान बहुत कुछ सहा. उनमें बहुत धैर्य था, लेकिन उस सब्र की भी एक लिमिट होती है और वो इतने लंबे समय से बहुत कुछ दबाए बैठी थीं.'

मुनव्वर की मां ने खा लिया था जहर

मुनव्वर आगे कहते हैं, 'मैं 13 साल का था और किसी ने मुझे सुबह जगाया और बताया कि वो हॉस्पिटल में हैं. जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे पता चला कि मेरे परिवार ने किसी को भी ये बताने से इनकार कर दिया था कि उन्होंने जहर खा लिया है, जिसकी वजह मुझे कभी समझ नहीं आई.' उन्होंने आगे कहा, 'उस समय हॉस्पिटल में एक नर्स थी, जो मेरी मां की तरफ से फैमिली फ्रेंड थी और मैंने उसे बताया. उन्होंने तुरंत उन्हें इमरजेंसी रूम में शिफ्ट किया, लेकिन उनकी मौत हो गई.' उन्होंने कहा कि उनके पिता अक्सर उनकी मां संग बुरा बर्ताव करते थे. वो उस हालात को लेकर असहाय महसूस करते थे.

पिता से नफरत करते थे कॉमेडियन

उन्होंने अपने पिता के बारे में भी बात की और कहा कि चाहे कितनी भी कोशिश की, वह उनके प्रति अपनी नफरत को बनाए नहीं रख सके. मुनव्वर ने कहा, 'शुरुआत में मैं अपने पिता से बहुत नाराज था, लेकिन जब मैंने उन्हें अपनी गलती का एहसास होते देखा, तो मैंने अपनी नाराजगी छोड़ दी. मां की मौत के दो साल बाद मेरे पिता को पैरलिसिस का दौरा पड़ा और उनके शरीर का 80 प्रतिशत हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया. वह 11 साल तक ऐसे ही रहे. मैं उन्हें खलनायक के रूप में देखता था, लेकिन वह फिर भी मेरे पिता थे. आप खुद को बताने लगते हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया, लेकिन उन्हें उसकी सजा भी मिली, वह भी बीमार हैं. इस इंसान से मैं क्या नफरत करूं? उनके पास मेरे अलावा कोई और नहीं था. उस स्थिति ने मुझे क्षमाशील बना दिया, और फिर आप हर चीज को छोड़ते चले जाते हैं. फिर कुछ भी आपको प्रभावित नहीं करता.'