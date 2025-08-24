'कभी खुशी कभी गम' की 'छोटी पू' मालविका राज के घर आई गुडन्यूज, 23 तारीख को बनीं बेटी की मां
'कभी खुशी कभी गम' की 'छोटी पू' मालविका राज के घर आई गुडन्यूज, 23 तारीख को बनीं बेटी की मां

K3G की एक्ट्रेस मालविका राज मां बन गई है. इस गुड न्यूज को एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर किया. साथ ही प्यारा सा पोस्ट लिखा जो तेजी से वायरल हो रहा है. 

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Aug 24, 2025, 08:50 PM IST
मालविका राज
मालविका राज

K3G Actress Malvika Raaj: 'कभी खुभी कभी गम' (Kabhi Khushi Kabhi Gum) में छोटी पूजा का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस मालविका राज के घर गुड न्यूज आई है. इनके घर एक प्यारी सी बिटिया हुई है. मालविका ने  सोशल मीडिया पर इस खुशखबरी को शेयर किया जिसके बाद उनके पोस्ट पर बधाईयों का तांता लग गया.

23 अगस्त को हुई बेटी
मालविका ने सोशल मीडिया पर एक कार्ड शेयर किया है.इस कार्ड में एक्ट्रेस ने लिखा है- इस दुनिया में आपका स्वागत है बेबी गर्ल. 23 अगस्त, 2025. मालविका और प्रणव. इसके साथ ही मालविका ने कैप्शन में लिखा- 'दिल से अब निकलकर अब बेटी हमारे पास आ गई है. बेबी गर्ल.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Malvika Raaj Bagga (@malvikaraaj)

कमेंट्स की बौछार

मालविका ने जैसे ही ये पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर किया तो कमेंट्स की बौछार हो गई.ज्यादातर लोगों ने हार्ट वाला आइकन तो किसी ने क्यूट से इमोजी शेयर कर लिखा- तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं. वेलकम प्रिंसेस. इससे पहले मालविका ने बेबी शॉवर की फोटोज शेयर की थीं. 

2023 में की थी शादी
मालविका ने साल 2023 में गोवा में डेस्टिनेशन वेडिंग प्रणव बग्गा से की थी. इस शादी में इन दोनों के परिवार वाले और दोस्त शामिल हुए थे. इन दोनों ने एक दूसरे को 10 साल तक डेट किया जिसके बाद शादी के बंधन में बंधे. इन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान इस साल मई में किया था. इन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर लिखा था- 'यू एंड मी =3.'

'मैं इन सब...' गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की खबरों पर बेटी टीना ने तोड़ी चुप्पी, बयान में कह दिया बहुत कुछ

 

वर्कफ्रंट
मालविका ने साल 2001 में 'कभी खुभी कभी गम' फिल्म में पूजा के बचपन का रोल प्ले किया था. इनके पिका बॉबी राज फिल्ममेकर और मां रीना राज फिल्म प्रोड्यूसर हैं. ये अनीता राज एक्ट्रेस की नीस हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट तेलुगू फिल्म 'जयदेव' से साल 2017 में की थी. वहीं हिंदी एक्शन फिल्म 'स्क्वैड' में नजर आई थीं.

 

