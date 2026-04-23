दोस्त की शादी में गिरते-गिरते बचे आर्यन खान, जूते के लिए हुई खींचातानी; शाहरुख खान के लाडले का नहीं देखा होगा ऐसा अंदाज

Aryan Khan Video Viral: बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के लाडले बेटे आर्यन खान को आपने अब तक एकदम शांत देखा होगा. अपनी पहली वेब सीरीज के प्रमोशन के दौरान भी आर्यन काफी सीरियस नजर आए थे. लेकिन जब बात शादी की रस्मों की हो, तो वो कोहराम मचा देते हैं. जी हां, हाल ही में ऐसा ही कुछ उन्होंने एक शादी में किया. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोग शॉक्ड रह गए हैं, क्योंकि पहले उन्हें इस तरह आपने कभी नहीं देखा होगा. आर्यन खान एक दोस्त की शादी में पहुंचे थे, जहां उन्होंने जमकर मस्ती की. जूता चुराई की रस्म भी की. जूता चुराई की रस्म के दौरान उन्होंने ऐसा आतंक मचाया, जिसे देखने के बाद लोग लगातार शेयर कर रहे हैं.

इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो

शाहरुख खान ही नहीं, उनके तीनों बच्चे भी अक्सर चर्चा में बने रहते हैं. जहां सुहाना खान इस वक्त 'किंग' पर काम कर रही हैं. हालांकि एक्टिंग में वो डेब्यू पहले ही कर चुकी हैं. आर्यन खान ने कुछ वक्त पहले अपनी पहली वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को डायरेक्ट किया था, जिसे दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिला था. आर्यन के फैंस चाहते हैं कि वो बतौर एक्टर भी काम करें और हो सकता है ऐसा फैंस को देखने को भी मिले. लेकिन फिलहाल आर्यन का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

Aryan Khan on a mission to steal the groom's shoes twitter.com/ygXHlPP5Kz Add Zee News as a Preferred Source Amanat Shaikh (AMANATSHEKH44) April 23, 2026

दोस्त की शादी में गिरते-गिरते बचे आर्यन खान

आर्यन खान का जो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, उसमें पहले तो वो हाथ में जूते लेकर भागते नजर आते हैं, जिसके बाद लड़कों का एक ग्रुप उनसे जूते खींचने की कोशिश करता है. लेकिन आर्यन उनसे लड़कर जूते बचा ही लेते हैं. इस दौरान वो गिरने वाले भी होते हैं, लेकिन वहां मौजूद एक शख्स उन्हें बचा लेता है. इतना ही नहीं, इस खींचातानी के बाद भी वो जूते लेकर लोकेशन पर बार-बार भागते दिखते हैं, कभी किसी से जूते बचाते, तो कभी दूसरे ग्रुप से. यह मस्ती भरा वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद फैंस हंस-हंस कर लोटपोट हो गए हैं. वीडियो पर फैंस जमकर कमेंट्स कर रहे हैं.

वीडियो देख फैंस शॉक्ड

दरअसल, कई लोगों के लिए आर्यन खान को इस तरह देखना काफी शॉकिंग रहा, क्योंकि वो पहले कभी इस अंदाज में नजर नहीं आए हैं. वीडियो देखने के बाद कुछ लोगों का कहना है कि, 'भाई, जूता चुराई नहीं, इसे रेसलिंग घोषित कर दो.' ऐसा पहली बार नहीं है जब आर्यन खान को दोस्तों के साथ देखा गया हो, वो पहले भी कई बार पार्टी में नजर आ चुके हैं. इसी बीच एक यूजर ने लिखा, 'शाहरुख भाई, ये आर्यन तो बड़ा ही मस्तीखोर है.'