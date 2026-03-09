आलिया भट्ट की ‘Alpha’ फिर टली, नई रिलीज डेट आई सामने, शरवरी के एक्शन सीन के लिए फैंस को करना होगा इंतजार

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और शरवरी स्टारर फिल्म 'अल्फा’ के लिए फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, जिससे उनकी एक्साइटमेंट फिल्म के लिए बढ़ती ही जा रही है. मगर लगता है कि यश राज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल सेंट्रिक फिल्म को देखने के लिए फैंस को अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा. आलिया की इस फिल्म को पिछले साल दिसंबर के माह में रिलीज करने की प्लानिंग की गई थी, मगर खबरों के अनुसार, फिल्म के वीएफएक्स पर काम बाकी होने के कारण इसे 17 अप्रैल, 2026 तक पोस्टपोन कर दिया गया था. लेकिन फिल्म को अब एक बार फिर से पोस्टपोन कर दिया गया है, जिसके बाद रिलीज की नई डेट की अनाउंसमेंट कर दी गई है.

यश राज फिल्म्स ने आलिया भट्ट और शरवरी स्टारर स्पाई फिल्म ‘अल्फा’ की रिलीज की नई तारीख 10 जुलाई, 2026 तय की है. फिल्म की टीम ने इस बात जानकारी यश राज फिल्म्स के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर दी है. वहीं इस फिल्म के ऑफिशियल पोस्टर के साथ टीम ने ओटीटी रिलीज की सभी अफवाहों को खारिज कर दिया है और ये साफ किया है कि फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी.

'अल्फा' पोस्टर'

यश राज फिल्म्स ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर फिल्म ‘अल्फा’ (Alpha) का नया पोस्टर रिलीज किया है. इस पोस्ट में उन्होंने फिल्म के अब 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने की जानकारी दी है. साथ ही इस पोस्टर में आलिया भट्ट के किरदार की एक छोटी सी झलक दिखाई दे रही है, जिसमें उनके चेहरे और हाथ पर चोट के निशान नजर आ रहे हैं. वहीं इस पोस्टर में फिल्म के मुख्य कलाकारों के नाम भी दिखाए गए है, जिसमें आलिया भट्ट, शरवरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल का नाम है.

फिल्म के बारे में

‘द रेलवे मेन’, ‘फैन’ और ‘धूम 3’ जैसी फिल्मों में योगदान देने वाले निर्देशक शिव रवैल ने फिल्म ‘अल्फा’ को बनाया है. इस फिल्म के ज्यादातर सीन की शूटिंग कश्मीर के इलाकों में की गई है. वहीं बॉबी देओल फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे, जो खबरों के मुताबिक, आलिया के किरदार के कट्टर दुश्मन होंगे. आलिया और शरवरी की इस फिल्म के लिए फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. लेकिन फिर से डेट पोस्टपोन हो जाने से कुछ दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है. तो वहीं कुछ फैंस इस बात से नाराज हैं.