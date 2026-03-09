Advertisement
trendingNow13134521
Hindi Newsबॉलीवुडआलिया भट्ट की ‘Alpha’ फिर टली, नई रिलीज डेट आई सामने, शरवरी के एक्शन सीन के लिए फैंस को करना होगा इंतजार

आलिया भट्ट की ‘Alpha’ फिर टली, नई रिलीज डेट आई सामने, शरवरी के एक्शन सीन के लिए फैंस को करना होगा इंतजार

Film Alpha Postponed : यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स (Alpha) ‘अल्फा’ की रिलीज डेट में फिर से बदलाव किया गया है. आलिया भट्ट और शरवरी स्टारर इस फिल्म को अब नई तय की गई तारीख को सिनेमाघरों में उतारा जाएगा. वहीं इस जानकारी के साथ फिल्म की टीम ने ओटीटी रिलीज को लेकर भी बड़ा अपडेट दिया है. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Mar 09, 2026, 01:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आलिया भट्ट की ‘Alpha’ फिर टली, नई रिलीज डेट आई सामने, शरवरी के एक्शन सीन के लिए फैंस को करना होगा इंतजार

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और शरवरी स्टारर फिल्म 'अल्फा’ के लिए फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, जिससे उनकी एक्साइटमेंट फिल्म के लिए बढ़ती ही जा रही है. मगर लगता है कि यश राज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल सेंट्रिक फिल्म को देखने के लिए फैंस को अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा. आलिया की इस फिल्म को पिछले साल दिसंबर के माह में रिलीज करने की प्लानिंग की गई थी, मगर खबरों के अनुसार, फिल्म के वीएफएक्स पर काम बाकी होने के कारण इसे 17 अप्रैल, 2026 तक पोस्टपोन कर दिया गया था. लेकिन फिल्म को अब एक बार फिर से पोस्टपोन कर दिया गया है, जिसके बाद रिलीज की नई डेट की अनाउंसमेंट कर दी गई है. 

 

यश राज फिल्म्स ने आलिया भट्ट और शरवरी स्टारर स्पाई फिल्म ‘अल्फा’ की रिलीज की नई तारीख 10 जुलाई, 2026 तय की है. फिल्म की टीम ने इस बात जानकारी यश राज फिल्म्स के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर दी है. वहीं इस फिल्म के ऑफिशियल पोस्टर के साथ टीम ने ओटीटी रिलीज की सभी अफवाहों को खारिज कर दिया है और ये साफ किया है कि फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

'अल्फा' पोस्टर'
यश राज फिल्म्स ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर फिल्म ‘अल्फा’ (Alpha) का नया पोस्टर रिलीज किया है. इस पोस्ट में उन्होंने फिल्म के अब 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने की जानकारी दी है. साथ ही इस पोस्टर में आलिया भट्ट के किरदार की एक छोटी सी झलक दिखाई दे रही है, जिसमें उनके चेहरे और हाथ पर चोट के निशान नजर आ रहे हैं. वहीं इस पोस्टर में फिल्म के मुख्य कलाकारों के नाम भी दिखाए गए है, जिसमें आलिया भट्ट, शरवरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल का नाम है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yash Raj Films (@yrf)

 

फिल्म के बारे में
‘द रेलवे मेन’, ‘फैन’ और ‘धूम 3’ जैसी फिल्मों में योगदान देने वाले निर्देशक शिव रवैल ने फिल्म ‘अल्फा’ को बनाया है. इस फिल्म के ज्यादातर सीन की शूटिंग कश्मीर के इलाकों में की गई है. वहीं बॉबी देओल फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे, जो खबरों के मुताबिक, आलिया के किरदार के कट्टर दुश्मन होंगे. आलिया और शरवरी की इस फिल्म के लिए फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. लेकिन फिर से डेट पोस्टपोन हो जाने से कुछ दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है. तो वहीं कुछ फैंस इस बात से नाराज हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

Alpha Release Date PostponedAlia Bhatt

Trending news

सभापति ने खरगे से हाथ जोड़ा... शोर के बीच ईरानी युद्धपोत पर जयशंकर ने क्या बताया?
india iran news
सभापति ने खरगे से हाथ जोड़ा... शोर के बीच ईरानी युद्धपोत पर जयशंकर ने क्या बताया?
नारी से नारायणी! मंगलाचरण से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, भारतीय महिलाओं ने दिखाया दम
Droupadi Murmu
नारी से नारायणी! मंगलाचरण से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, भारतीय महिलाओं ने दिखाया दम
ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, क्या है प्रक्रिया; कब-कब आया ये प्रस्ताव?
Lok Sabha
ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, क्या है प्रक्रिया; कब-कब आया ये प्रस्ताव?
दिल्ली से गोवा जा रही फ्लाइट के टॉयलेट में 'बीड़ी' पीते पकड़ा गया शख्स, केस दर्ज
akasa airlines
दिल्ली से गोवा जा रही फ्लाइट के टॉयलेट में 'बीड़ी' पीते पकड़ा गया शख्स, केस दर्ज
Budget Session Phase-2 Live: विपक्ष सदन नहीं चलाना चाहता...विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन के बाद बोले रिजिजू
Budget Session Phase 2 live
Budget Session Phase-2 Live: विपक्ष सदन नहीं चलाना चाहता...विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन के बाद बोले रिजिजू
आज लोकसभा में अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे स्पीकर ओम बिरला, आखिर क्या है वजह?
om birla
आज लोकसभा में अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे स्पीकर ओम बिरला, आखिर क्या है वजह?
एक हफ्ते के भीतर बंगाल चुनाव का ऐलान? निर्वाचन आयोग की टीम कोलकाता में, ताजा अपडेट
West Bengal Election 2026
एक हफ्ते के भीतर बंगाल चुनाव का ऐलान? निर्वाचन आयोग की टीम कोलकाता में, ताजा अपडेट
'लोअर कास्ट की महिलाओं से सेक्सुअल रिलेशन...' नई गाइडलाइंस क्यों तैयार करा रहा SC?
Supreme Court News
'लोअर कास्ट की महिलाओं से सेक्सुअल रिलेशन...' नई गाइडलाइंस क्यों तैयार करा रहा SC?
अमेरिका-ईरान युद्ध में फंसे भारतीयों का क्या होगा? संसद में जयशंकर बताएंगे पूरी बात
Iran War 2026
अमेरिका-ईरान युद्ध में फंसे भारतीयों का क्या होगा? संसद में जयशंकर बताएंगे पूरी बात
टीम इंडिया कर रही थी चौके-छक्कों की बारिश, तभी दिल्ली पुलिस ने लिए न्यूजीलैंड के मजे
Delhi Police
टीम इंडिया कर रही थी चौके-छक्कों की बारिश, तभी दिल्ली पुलिस ने लिए न्यूजीलैंड के मजे