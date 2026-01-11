आलिया भट्ट बनीं यामी गौतम की ‘फैन’, फिल्म HAQ को लेकर की जमकर तारीफ, बोलीं- ‘जैसा कि मैंने आपको…’

Advertisement
HAQ: इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म ‘हक़’ पिछली साल 7 नवंबर को रिलीज हुई थी, जो कि एक ऐतिहासिक केस पर आधारित है. इस फिल्म में भारतीय महिलाओं के अधिकारों की बात की गई है, जो कि उनकी जाति और धर्म से परे हैं. वहीं थिएटर के बाद हाल ही में इस फिल्म ओटीटी पर दस्तक दी है, जिसके बाद इंडस्ट्री के कई कलाकारों ने फिल्म की कहानी और कलाकारों का जमकर तारीफ की है. 

 

 

Edited By:  Jyoti Rajput|Last Updated: Jan 11, 2026, 12:27 PM IST
फिल्में केवल मनोरंजन का साधन नहीं होतीं, बल्कि कभी-कभी उनका प्रभाव इतना गहरा होता है कि वे इंडस्ट्री के बड़े कलाकारों तक को भी प्रभावित कर देती हैं. हाल ही में रिलीज हुई कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 'हक' ने ऐसा ही प्रभाव डाला है. यामी गौतम की बेहतरीन परफॉर्मेंस ने दर्शकों के साथ-साथ फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी हस्तियों को भी दीवाना बना दिया है, जिसमें अब आलिया भट्टा का नाम भी शामिल हो गया है. आलिया भट्ट ने 'हक' देखकर अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर यामी गौतम की खुलकर तारीफ की और खुद को उनका फैन बताया.

‘क्वीन’ यामी गौतम
आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि 'हक' यामी गौतम की अब तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक है. उन्होंने यामी को 'क्वीन' कहा और उनके अभिनय, दिल और मेहनत की तारीफ की. आलिया ने लिखा, ‘क्वीन यामी गौतम, आपकी 'हक' में परफॉर्मेंस जबरदस्त है और आपकी कला ने हर मोड़ पर मेरा दिल जीत लिया. आपने अपने किरदार में इतनी गहराई और प्रामाणिकता दिखाई कि मैं आपकी कायल हो गई.’

आलिया बन गई यामी की फैन
आलिया ने आगे लिखा, 'जैसा कि मैंने आपको फोन पर भी बताया कि मैं हमेशा आपका नया काम देखने के लिए उत्साहित रहती हूं और हर नए प्रोजेक्ट का इंतजार करती हूं. मैं आपकी फैन हूं. 'हक' की सफलता के लिए आपको बधाई.’ उन्होंने लिखा,'मैं हमेशा आपकी कला का सम्मान करती हूं और आपका काम मुझे बेहद पसंद आता है. इस तरह, फिल्म ने न केवल दर्शकों को बल्कि इंडस्ट्री के सहकर्मियों को भी प्रभावित किया.’ सिर्फ आलिया ही नहीं, बल्कि कई अन्य फिल्म इंडस्ट्री की हस्तियों ने भी यामी और फिल्म 'हक' की टीम की सराहना की है.

यामी ने आलिया के काम की सराहना की
आलिया की स्टोरी के बाद यामी गौतम ने उनके पोस्ट को शेयर कर तारीफ के लिए धन्यवाद के साथ लिखा, ‘इतनी उदार सोच रखने के लिए एक शानदार एक्टर और खुद एक बेहतरीन इंसान होना चाहिए! आलिया, मैंने हमेशा आपके काम और एथिक्स की तारीफ की है! आज सुबह हमारी बहुत दिल से और सच्ची बातचीत हुई! ऐसे और भी कई पलों के लिए और हमेशा एक-दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, आज और हर दिन इस एम्पावरमेंट का जश्न मनाते हैं.’

फराह खान ने की जमकर तारीफ
फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान ने भी यामी और इमरान हाशमी की तारीफ की थी. फराह खान ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘यामी, आप हर अवॉर्ड लेने के लिए तैयार हो जाओ, आपकी परफॉर्मेंस अद्भुत है. ये इमरान हाशमी की भी अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस है.’ 'हक' फिल्म 7 नवंबर 2025 को रिलीज हुई थी. इसके बाद अब यह डिजिटल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है.

