Hindi Newsबॉलीवुड‘अब राहा पूछती है मां कहां जा रही हो?’ बेटी से पैपराजी की एक अलग बॉन्डिंग, आलिया भट्ट ने बताया मदरहुड ने कैसे बदली जिंदगी

‘अब राहा पूछती है मां कहां जा रही हो?’ बेटी से पैपराजी की एक अलग बॉन्डिंग, आलिया भट्ट ने बताया मदरहुड ने कैसे बदली जिंदगी

Alia Bhatt on Daughter Raha: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने हाल ही में रेड सी फिल्म फेस्टिवल में शिरकत की. इस बीच उन्होंने अपनी बेटी राहा कपूर को लेकर बात की. उनका कहना है कि राहा अब बड़ी हो गई हैं और अक्सर मां आलिया से पूछ लेती हैं कि वह कहां जा रही हैं और कब आएगी.  

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 11, 2025, 11:52 AM IST
आलिया भट्ट राहा कपूर
आलिया भट्ट राहा कपूर

Alia Bhatt on Daughter Raha: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट अपनी शानदार अदाकारी के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने कई फिल्मों में अपने हुनर का लोहा मनवाया गया है. हाल ही में आलिया ने दूसरी बार रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुईं. जहां मां के तौर पर जिंदगी के बारे में खुलकर बात करने से पीछे नहीं हटीं. उन्होंने कहा कि यह जर्नी इस बार थोड़ा अलग है, क्योंकि मां बनने के बाद उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है. अब उनकी बेटी राहा भी इतनी बड़ी हो गई है कि वह पूछती है कि मां कहां जा रही हैं और कब वापस आएंगी.

'राहा की पैपराजी के साथ अपनी ही एक बॉन्डिंग'
आलिया भट्ट ने ग्लोबल मंच पर कहा 'अब राहा की पैपराजी के साथ अपनी ही एक बॉन्डिंग है और वह इतनी बड़ी हो गई है कि मुझसे पूछती है कि मैं कहां जा रही हूं और कब लौटूंगी.' एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि राहा ने पैपराजी के साथ अपना एक अलग रिश्ता बना लिया है. इसके अलावा एक्ट्रेस फिल्मों को लेकर कहती हैं कि कोई नहीं जानता कि दर्शक कैसा रिएक्शन देंगे, लेकिन जिस चीज पर लोग जरूर प्रतिक्रिया देते हैं. वह है ऑथेंटिसिटी और यही वह उन भूमिकाओं में ढूंढती हैं, जो वह निभाती हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आलिया भट्ट ने कान्स और मेट गाना जैसे ग्लोबल इवेंट्स को मैनेज करने के बारे में बात की और कहा कि आमतौर पर यह सारी भागदौड़ अंत में उनके पायजामा पहनकर पिज्जा खाने पर खत्म होती है. पुराने दिनों को याद करते हुए आलिया भट्ट ने कहा कि अर्ली 20s में वह बहुत अव्यवस्थित थीं. उन्होंने कहा 'मैं अभी भी उत्साही हूं और ऊर्जा से भरी हूं, लेकिन अब मेरा तरीका ज्यादा शांत है. एकट्रेस का कहना है कि समय के साथ-साथ इंसान को सिर्फ सफलता और असफलता सतर्क बनाती है.'

बीते सालों में बदला नजरिया
एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि बीते कुछ सालों में उनके जीवन और काम के प्रति नजरिए में कैसे बदलाव आया. उन्होंने कहा 'जब मैं छोटी थी, मैं अभी भी छोटी हूं, लेकिन जब मैं अपने 20s में थी, मेरा ध्यान इधर-उधर रहता था और भागती रहती थी. मैं उस वक्त सब कुछ करने की कोशिश कर रही थी. 17-18 साल की मैं बहुत अधिक उत्साही और ऊर्जा से भरी हुई थी और बहुत मेहनत कर रही थी, क्योंकि यह सामान्य है.' उन्होंने आगे कहा 'अब एक दशक से अधिक समय बाद किसी स्थिति को देखने का नजरिया बदल गया है. मैं अभी भी उत्साही और एनर्जी से भरी हुई हूं, लेकिन अब अप्रोच काफी शांत है. मेरे अंदर का एक हिस्सा उस 18 साल की लड़की को पकड़कर रखना चाहता है, जो बहादुर और निडर थी. जिसे नहीं पता था कि चीजें कैसे आगे बढ़ेगी और जिसके पास कोई जवाब नहीं था. जो किसी भी चीज में पूरी ताकत लगा देती थी. मुझे लगता है कि अब सफलता, असफलता और अनुभव के साथ कभी-कभी आप थोड़ा सतर्क हो जाते हैं.'

author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

Alia BhattRaha

