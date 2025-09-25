आलिया भट्ट की बेटी राहा के पास है खुद की वैनिटी वैन, नाना महेश भट्ट ने किया खुलासा, कहा- 'जैसे मंदिर में....'

Raha Has Her Own Vanity: बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर कपल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की बेटी राहा अभी 3 साल की भी नहीं हुई है, लेकिन अभी से राहा के हजारों फैंस है. आलिया-रणबीर की बेटी राहा की क्यूटनेस पर हर कोई फिदा हो जाता है. राहा कपूर को अभी से सेट पर वैनिटी वैन दी जाती है. इस बात का खुलासा खुद आलिया भट्ट के पिता और दिग्गज फिल्ममेकर महेश भट्ट ने किया. महेश भट्ट ने बताया, जब आलिया शूटिंग करती हैं, तो सेट पर राहा के लिए एक अलग वैनिटी वैन मौजूद रहती है. इस वैनिटी वैन को महेश भट्ट ने 'मंदिर' जैसा पवित्र स्पेस बताया.

'राहा के लिए एक अलग वैनिटी वैन'

महेश भट्ट ने ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे से बात करते हुए कहा कि 'आलिया ने शादी की, बेटी हुई और वह काम भी करती हैं. आलिया हाल ही गुच्ची के एक इवेंट के लिए मिलान अपनी बेटी को साथ लेकर गई थी. मैंने हाल ही में उनके साथ एक एड शूट या और वहां मिस्टर अमिताभ बच्चन भी थे. उस दौरान मैंने देखा कि राहा के लिए एक वैनिटी वैन थी.'

कैसी है राहा की वैनिटी वैन?

महेश भट्ट ने आगे बताया कि तब आलिया बोली, 'पापा आज राहा की वैनिटी वैन में क्यों नहीं बैठते?' मैं उस वैनिटी वैन को गंदा नहीं करना चाहता था. वो वैनिटी वैन किसी नर्सरी स्कूल जैसी लग रही थी. राहा की वैनिटी वैन में जाकर ऐसा लग रहा था जैसे मंदिर में आ गए हो. मैंने कहा 'नहीं, नहीं, इस बूढ़े के लिए वहां कोई जगह नहीं है.' लेकिन ये नए जमाने की अभिनेत्रियां हैं. वे काम पर जाती हैं, वे बच्चों की परवरिश करती हैं, वे अपने बच्चे को साथ लेकर गुच्ची इवेंट्स में जाती हैं.'

फिल्म की शूटिंग रात में करती हैं आलिया

हाल ही में, ग्राजिया से बात करते हुए, आलिया ने अपने पति रणबीर कपूर के साथ बेटी राहा की सह-पालन-पोषण के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 'यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसमें कोई नुकसान नहीं है सिर्फ फायदे ही फायदे हैं.' उन्होंने बताया कि असली मुश्किल राहा के दिन को अपने काम के हिसाब से तय करना है. उन्होंने आगे कहा, 'हमने फिल्म की ज्यादातर शूटिंग रात में की है, इसलिए हम आमतौर पर दिन में उसके साथ होते हैं. कुछ दिन वह शूटिंग कर रहा होता है, कुछ दिन मैं शूटिंग कर रही होती हूं. हम हमेशा सेट पर साथ नहीं होते.'

सेट पर भी जाती है राहा

आलिया ने यह भी बताया कि राहा कभी-कभार सेट पर भी आ जाती हैं और माहौल का आनंद लेती हैं. उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में परिवार के सहयोग के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि उसकी जिंदगी खुद भी बहुत व्यस्त है, क्लासेस, प्ले-डेट्स, दादा-दादी और अन्य गतिविधियों के साथ. एक तरह से, इसके लिए एक पूरे परिवार की जरूरत होती है और मैं अपने सभी प्रियजनों और इस सपोर्ट सिस्टम के साथ मिलने वाले सौभाग्य के लिए बहुत आभारी हूं.'

आलिया रणबीर कपूर और संजय लीला भंसाली के साथ 'लव एंड वॉर' में भी नजर आएंगी, जो एक व्यापक पीरियड रोमांटिक ड्रामा है और जिसमें विक्की कौशल भी हैं. ब्रह्मास्त्र के बाद यह रणबीर के साथ उनकी दूसरी फिल्म है.