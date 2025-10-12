आलिया भट्ट को मिला छठा फिल्मफेयर अवॉर्ड, शेयर किया लंबा-चौड़ा पोस्ट, लिखा- 'ये हमेशा मेरे दिल के सबसे....'

Alia Bhatt: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और अपनी लाइफ से जुड़े अपडेट्स फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं. आलिया का काम भी दर्शकों को बेहद पसंद आता है और उनके फैंस हमेशा एक्ट्रेस की तारीफ करते नजर आते हैं.
Alia Bhatt thank you note for Jigra Filmfare Award win: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट को हाल ही में फिल्म 'जिगरा' में अभिनय के लिए बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है. इसके बाद आलिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर आभार जताया है. आलिया इस इवेंट को अटेंड नहीं कर पाई थी और अवॉर्ड रिसीव करने के लिए एक्ट्रेस वहां मौजूद नहीं थी. जिसके बाद अब एक्ट्रेस ने एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है.
इंस्टाग्राम पर शेयर किया पोस्ट
आलिया भट्ट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखा. इस पोस्ट में एक्ट्रेस ने फिल्म 'जिगरा' की तस्वीरें और फिल्मफेयर अवॉर्ड की फोटो शेयर की हैं. पोस्ट को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा 'ये हमेशा मेरे दिल के सबसे करीब रहेगा. न केवल उस कहानी के लिए जो हमने सुनाई बल्कि उन लोगों के लिए भी जिन्होंने इसे जीवन दिया.'
फिल्मफेयर को आलिया ने दिया धन्यवाद
पोस्ट में एक्ट्रेस ने आगे टीम को थैंक्स दिया और साथ ही फिल्मफेयर को भी इस सम्मान के लिए धन्यवाद दिया है. आलिया ने पोस्ट में आगे लिखा 'काश, इस पल को जीने के लिए मैं वहां होती, लेकिन फिर भी मेरा दिल भर आया है.' एक्ट्रेस ने आगे कहा 'फिलहाल, मैं बस इतना ही कह सकती हूं कि तारा ना इससे या छांव खो जावे, तेनु संग रखना.'
आलिया भट्ट का वर्कफ्रंट
आलिया की इस पोस्ट पर फैंस जमकर कमेंट्स कर रहे हैं और इन्हें इस अवॉर्ड को जीतने के लिए ढेर सारी बधाई दे रहे हैं. बता दें कि आलिया भट्ट ने फिल्म 'जिगरा' में अहम किरदार निभाया था और वो बतौर लीड एक्ट्रेस इस फिल्म में नजर आई थीं. इसके अलावा अगर एक्ट्रेस की बात करें तो एक्ट्रेस अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं और उन पर काम कर रही हैं. एक्ट्रेस की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो आलिया इन दिनों फिल्म 'अल्फा' के लिए सुर्खियों में बनी हुई हैं. आलिया की ये फिल्म एक एक्शन स्पाई फिल्म है. इसमें आलिया एक शानदार किरदार में नजर आने वाली हैं. इस फिल्म के अलावा आलिया के पास संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' भी हैं.
