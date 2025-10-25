Advertisement
आलिया भट्ट ने मां को खास अंदाज में किया बर्थडे विश, अनदेखी फोटो शेयर कर लुटाया प्यार, कहा- 'आप हमारी पूरी कायनात....'

Soni Razdan Birthday: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने अपनी मां के बर्थडे पर एक स्पेशल पोस्ट शेयर किया हैं. जिसमें उनकी मां सोनी राजदान और आलिया भट्ट की मजेदार बॉन्डिंग देखने को मिल रही है. देखें पोस्ट 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 25, 2025, 06:20 PM IST
आलिया भट्ट

Alia Bhatt Wish Soni Razdan Birthday: बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस सोनी राजदान आज 25 अक्टूबर को अपना 69वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. जन्मदिन के खास मौके पर राजदान की बेटी और पॉपुलर एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी और एक स्पेशल पोस्ट शेयर किया, इस पोस्ट में आलिया ने दो तस्वीरें शेयर की है और अपनी मां के लिए खास दिल छू लेने वाला कैप्शन लिखा है. 

आलिया भट्ट ने खास अंदाज में दी मां को बधाई 
एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने खास अंदाज में मां सोनी राजदान को जन्मदिन की बधाई दी है. उन्होंने मां के साथ दो अनदेखी तस्वीरें सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. पहली तस्वीर में सोनी अपनी प्यारी सी बेटी आलिया को गले लगाती दिख रही है तो दूसरी तस्वीर में मां-बेटी सोफे पर बैठकर हंसती हुई नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए आलिया ने कैप्शन में लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो मां बर्डी..आप हमारी पूरी कायनात हो और हमारा हर एक दिन रोशन करती हो.' आलिया के इस पोस्ट पर फैंस भी दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

महेश भट्ट की दूसरी पत्नी है सोनी राजदान 
बता दें कि सोनी राजदान ने फिल्म 'आहिस्ता-आहिस्ता' से अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया जैसे ‘मंडी’, ‘सारांश’, ‘त्रिकाल’, ‘खामोश’, 'बुनियाद', ‘राजी’ और ‘पीपा’ आदि में सोनी राज नजर आई. फिल्मों में उनकी एक्टिंग ने लोगों का दिल जीत लिया था. जैसा कि आप जानते ही है कि सोनी राजदान फेमस फिल्ममेकर महेश भट्ट की दूसरी पत्नी हैं. कपल की दो बेटियां आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट हैं. दोनों बच्चों को एक्ट्रेस काफी प्यार करती हैं. आलिया इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस हैं तो शाहीन लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं. 

आलिया भट्ट वर्कफ्रंट 
वहीं आलिया भट्ट के वर्कफ्रंट की बात करें तो आलिया को आखिरी बार फिल्म 'जिगरा' में देखा गया था. इस फिल्म में एक भाई-बहन की कहानी दिखाई गई थी. वहीं इस वक्त आलिया भट्ट के पास कई प्रोजेक्ट्स हैं. जल्द ही आलिया 'लव एंड वॉर' और 'अल्फा' समेत कई बड़ी फिल्मों में नजर आने वाली हैं. 

Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

Alia BhattSoni Razdan

