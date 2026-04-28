Beerbiceps ने इंस्टा ऑफिशियल किया रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड जूही भट्ट संग पोस्ट की फोटो, क्रिएटर्स ने किया रिएक्ट

‘BeerBiceps’ उर्फ रणवीर अल्लाहबादिया ने आखिरकार अपनी गर्लफ्रेंड जूही भट्ट के साथ अपने रिश्ते को इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल कर दिया है. यूट्यूबर ने केन्या की छुट्टियों से कई रोमांटिक फोटो अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं. रोमांटिक फोटो को शेयर करते समय रणवीर ने कैप्शन में लिखा, ‘सूरज, चांद, तारे और इनके बीच की हर चीज. क्या आप कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जिसकी रोशनी दुनिया की सारी निगेटिविटी को जलाकर राख कर दे? मैं मिला हूं.’

सोशल मीडिया पर पोस्ट कि गईं इन फोटोज में कई रंग और खूबसूरत प्यार भरा पल नजर आ रहा है. जहां सनसेट के समय ली गई एक रोमांटिक फोटो है, जिसमें वो जूही को खोद में उठाते हुए आकाश की ओर किए हैं. वहीं दूसरी फोटो में दोनों सफारी कार के अंदर मुस्कुराते हुए क्लोज-अप सेल्फी ले रहे हैं.

आशीष चंचलानी ने किया कमेंट

रणवीर अल्लाहबादिया के इस पोस्ट को शेयर करते ही दूसरे क्रिएटर्स ने कमेंट करना शुरू कर दिया, जिसमें यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर आशीष चंचलानी ने लिखा, ‘जल्दी अब कर शादी’ वहीं एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने रेड हार्ट इमोजी के साथ अपनी खुशी को जाहिर किया. यूट्यूबर के इस पोस्ट पर फैंस समय रैना के कमेंट का इंतजार कर रहे थे, कि शायद पुराने विवाद को भुलाकर वो उन्हें बेस्ट विश देंगे. लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उन्होंने फिलहाल, कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है.

जूही भट्ट के बारे में

जूही भट्ट एक्ट्रेस, डांसर और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं, जो फैशन और लाइफस्टाइल कंटेंट में काफी पॉपुलर हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 468K से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. उन्होंने इंडियन क्लासिक और दूसरे डांस फॉर्म में ट्रेनिंग ली है. वहीं फिल्म मार्केटिंग में काम करने के बाद अब उन्होंने एक्टिंग में कदम रखा है. वो वेब सीरीज 'तुमसे ना हो पाएगा' में दिखाई दी थीं, साथ ही फिल्टरकॉपी के साथ कोलैब कर चुकी हैं और फिल्म 'फुकरे 3' के गाने 'वे फुकरे' में स्पेशल अपीयरेंस दे चुकी हैं. जूही एक्टर करण टैकर और कल्की कोचलिन स्टारर पैरानॉर्मल सीरीज 'भय: द गौरव तिवारी मिस्ट्री' में भी नजर आई थीं.