प्रभास की हीरोइन पर टूट पड़ी फैंस की भीड़, हलक में अटकी एक्ट्रेस की सांसें, आस-पास नहीं थी कोई सिक्योरिटी, VIDEO देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

प्रभास की हीरोइन पर टूट पड़ी फैंस की भीड़, हलक में अटकी एक्ट्रेस की सांसें, आस-पास नहीं थी कोई सिक्योरिटी, VIDEO देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

Nidhhi Agerwal: हाल ही में प्रभास के साथ फिल्म में नजर आने वाली 32 साल की एक्ट्रेस निधि अग्रवाल अपकमिंग फिल्म ‘द राजा साहब’ के गाना लॉन्च के इवेट पर हैदराबाद में एक इवेंट में पहुंची थीं. इसी दौरान लोगों की भीड़ एक्ट्रेस पर टूट पड़ी और वे भीड़ में फंस गईं. इस दौरान वहां सही सिक्योरिटी भी नहीं थी. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 18, 2025, 01:41 PM IST
32 साल की हसीना पर टूट पड़ी फैंस की भीड़
Nidhhi Agerwal Gets Mobbed: प्रभास की अगली फिल्म में नजर आने वाली फेमस एक्ट्रेस निधि अग्रवाल हाल ही में एक इवेंट के दौरान मुश्किल हालात में फंस गईं. हैदराबाद में गाने के लॉन्च इवेंट में पहुंचीं निधि को देखकर वहां मौजूद भीड़ बेकाबू हो गई. हालात इतने बिगड़ गए कि एक्ट्रेस के लिए चलना और खुद को संभालना तक मुश्किल हो गया. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और उनके फैंस को नाराज कर दिया. 

दरअसल, हाल ही में एक्ट्रेस अपनी अपकमिंग फिल्म ‘द राजा साहब’ के गाना लॉन्च के इवेट पर हैदराबाद में एक इवेंट में पहुंची थीं. इवेंट खत्म होने के बाद निधि अग्रवाल बाहर निकल रही थीं. जैसे ही वे बाहर निकलीं, लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया. फैंस और लोगों की भीड़ इस कदर एक्ट्रेस पर टूट पड़ी कि उनके आगे का रास्ता ही ब्लॉक हो गया और वे भीड़ में फंस गईं. सिक्योरिटी के सही इंतजाम न होने की वजह से हालात और बिगड़ते चले गए. इस दौरान निधि काफी परेशान नजर आईं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Entertainment Fan Page (@facc2911)

अचानक निधि अग्रवाल पर टूट पड़ी भीड़ 

वीडियो में जब वे भीड़ से बचकर अपनी गाड़ी में बैठती हैं तो उनके चेहरे पर डर और परेशानी दोनों साथ नजर आते हैं. इतना ही नहीं, भीड़ के दौरान उनके कपड़े भी इधर-उधर हो गए थे, जिनको उन्होंने गाड़ी में बैठने के बाद ठीक किया. भीड़ के बीच भी निधि कई बाद अपनी ड्रेस संभालते दिखीं. वे खुद के लिए रास्ता बनाती दिखीं और लोगों से बचने की कोशिश करती नजर आईं. वीडियो में साफ दिखता है कि इस दौरान किसी ने भी उनकी सुरक्षा या हालत के बारे में नहीं सोचा. 

बजट 5640 करोड़, कलेक्शन 22137 करोड़... 22 साल पहले आई एक रिकॉर्ड-बस्टर फिल्म, जिसके 5 पार्ट्स ने रचा इतिहास, अब छठे की चल रही तैयारी

सोशल मीडिया गुस्सा जाहिर कर रहे फैंस 

हालात इतने खराब थे कि एक्ट्रेस किसी तरह जान बचाकर अपनी गाड़ी तक पहुंचीं. गाड़ी में बैठते ही उन्होंने राहत की लंबी सांस ली. सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर लोगों का गुस्सा साफ देखा जा सकता है. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इसे लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘#TheRajaSaab के गाने के लॉन्च पर निधि को ऐसे देखकर सांसें अटक गईं’. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, ‘ये फैनडम नहीं है, ये सरासर गलत व्यवहार है’. इस तरह के ढेरों कमेंट्स वायरल हो रहे हैं. 

निधि अग्रवाल की आने वाली फिल्म 

वायरल वीडियो ये भी देखा जा सकता है कि स्टार्स की जिंदगी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होती. ये घटना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर सेलेब्रिटीज की सुरक्षा को लेकर इतनी लापरवाही क्यों. बता दें, निधि ने 2017 में टाइगर श्रॉफ की फिल्म ‘मुन्ना माइकल’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इसके बाद वे ‘सव्यासाची’, ‘मिस्टर मजनू’ और ‘हरि हारा वीरा मल्लु’ जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. अब वह प्रभास के साथ हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘द राजा साहब’ में दिखेंगी. यह फिल्म 9 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें.

