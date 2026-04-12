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Hindi Newsबॉलीवुडवो साधु जिसने मेरी फेरारी बेच दी… समय रैना ने Still Alive में रणवीर अल्लाहबादिया पर कसा तंज, Beerbiceps ने जवाब देते हुए कहा, ‘कौन समय…’

वो साधु जिसने मेरी फेरारी बेच दी… समय रैना ने Still Alive में रणवीर अल्लाहबादिया पर कसा तंज, Beerbiceps ने जवाब देते हुए कहा, ‘कौन समय…’

Ranveer Allahbadia on Samay Raina Still Alive: कॉमेडी और डिजिटल एंटरटेनमेंट की दुनिया में इन दिनों स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना (Samay Raina) का स्टैंड अप स्पेशल ‘Still Alive Comedy Special’ काफी वायरल हो रहा है. इस शो में कॉमेडियन ने अपनी पुरानी कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर सफाई दे हैं, जिसमें उन्होंने ‘बीयर वाइसेप्स’ (Beerbiceps) रणवीर अल्लाहबादिया को लेकर कई टिप्पणी पास की हैं. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Apr 12, 2026, 09:38 AM IST
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वो साधु जिसने मेरी फेरारी बेच दी… समय रैना ने Still Alive में रणवीर अल्लाहबादिया पर कसा तंज, Beerbiceps ने जवाब देते हुए कहा, ‘कौन समय…’

स्टैंड अप स्पेशल ‘Still Alive Comedy Special’ शो के दौरान समय रैना ने कुछ ऐसे जोक्स और कमेंट्स किए, जिन्हें दर्शकों ने जोक और शरारत मान कर मजे किए. इन टिप्पणियों का मकसद भले ही एंटरटेनमेंट था, लेकिन सोशल मीडिया पर इनके क्लिप्स वायरल होने के बाद ये बहस शुरू हो गई कि क्या ये तंज हल्के थे या रणवीर अल्लाहबादिया पर सीधा निशाना. वहीं, इस पूरे मामले पर बाद में रणवीर पैपराजी के सामने मुस्कुराते हुए नजर आए. वहीं जब समय रैना का नाम आया तो उन्होंने पैपराजी से बात करते हुए कहा, ‘हम दोनों का समय चल रहा है…’ 

रणवीर अल्लाहबादिया ने पैपराजी के सवाल पर बिना झिझक जवाब देते हुए कहा, ‘समय… कौन समय? क्या समय? हमारा समय. ये हमारा समय है, मेरा समय अब ​​है.’ वहीं एक दूसरे वीडियो में शो में उनपर किए गए जोक्स को लेकर उन्होंने कहा, ‘तारीफें तो सुनाई दे रही हैं... तारीफ हम तक पहुंच जाती है. जितनी ज्यादा पॉजिटिव आप अंदर रखोगे, उतनी ज्यादा आप अट्रैक्ट करते हो. मैं बहुत 'मजाकिया' भी हूं... अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर. मुस्कुराते हुए रहना चाहिए.’

समय रैना ने शो ‘स्टिल अलाइव’ में क्या कहा?
कॉमेडियन समय रैना ने 'इंडियाज गॉट लेटेंट' (India's Got Latent) की कॉन्ट्रोवर्सी के बाद एक अपना स्टैंड-अप स्पेशल 'स्टिल अलाइव' (Still Alive) रिलीज किया है. इस शो में उन्होंने 'इंडियाज गॉट लेटेन्ट' एपिसोड के बाद हुई कॉन्ट्रोवर्सी पर बात की, जिसका हिस्सा रणवीर अल्लाहबादिया भी थे. अपने नए शो में समय रैना ने उनके बारे में बात करते हुए कहा, ‘उसने मेरी पूरी मेंटल हेल्थ खराब कर दी, उसे तो मेडिटेशन भी आता है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता.’ उन्होंने मजाक में रणवीर को ‘वो साधु जिसने मेरी फेरारी बेच दी’ भी कहा. हालांकि, समय ने अपने शो में ये भी माना कि रणवीर के खिलाफ कुछ ज्यादा ही गलत हुआ है. 

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आखिर क्यों एडिट नहीं किया गया रणवीर का जोक?
शो के दौरान समय रैना ने इस बात का भी खुलासा किया कि आखिर क्यों रणवीर का वो कॉन्ट्रोवर्शियल कमेंट रखा गया था. कॉमेडियन के अनुसार, शूटिंग के दौरान रणवीर ने एक ही सवाल को लगभग आठ बार दोहराया था और कई कमेंट्स किए थे. समय रैना ने मजाक में रिवील करते हुए कहा, ‘मैं तुम्हें मां की कसम सच बताता हूं. उस एपिसोड में बीयर बाइसेप्स ने वो सवाल 8 बार पूछा था और इसके अलावा भी कई बकवास सवाल पूछे थे.

सीजन 2 की अनाउंसमेंट
समय रैना ने आगे बात करते हुए बताया कि जब मैंने एडिट देखा ना, मैंने कहा, 'ये तो बहुत गंदी बातें करी हैं इसने.’ उन्होंने आगे बताया कि इस सवाल को उन्होंने 7 बार एडिट कर दिया था और महज एक बार की वीडियो में रखा था. वहीं इस शो के आखिर में कॉमेडियन समय रैना ने ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ (India’s Got latent) के दूसरे सीजन की अनाउंसमेंट भी कर दी है.

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