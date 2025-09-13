सिद्धांत चतुर्वेदी क्या सच में हैं देवगन फिल्म के साथ? पोस्ट शेयर कर दिया अपकमिंग प्रोजेक्ट का इशारा

Siddhant Chaturvedi: बॉलीवुड एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी की हाल ही में फिल्म 'धड़क 2' सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी. 'धड़क 2' फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ तृप्ति डिमरी नजर आई थी. एक्टर ने हाल ही में अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में हिंट दिया है.
Siddhant Chaturvedi: बॉलीवुड एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी पोस्ट साझा की हैं, जिन्होंने फैंस के बीच एक ऐसी चर्चा शुरू कर दी है, जो उनके फैंस को काफी पसंद आएगी. इन दिनों लगातार अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए बैटल रोप्स से लेकर पूल ड्रिल्स और हाई-ऑक्टेन ट्रेनिंग जैसे कड़े वर्कआउट रूटीन की झलकियाँ साझा कर रहे सिद्धांत की लेटेस्ट पोस्ट में उनके वर्कआउट से ज्यादा आकर्षित एक कॉफी कप ने किया है, जिस पर देवगन फिल्म्स का लोगो नजर आ रहा है.
इंटरनेट पर अटकले हुई तेज
हालांकि देखने में छोटी, किन्तु इस बड़े इशारे ने इंटरनेट पर अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है कि सिद्धांत, शायद जल्द ही देवगन फिल्म्स के साथ नजर आएँगे, बल्कि वे उनकी बहुप्रतीक्षित मॉन्स्टर थ्रिलर प्रोजेक्ट का ख़ास हिस्सा भी होंगे, जिसकी वे तैयारी कर रहे हैं. सिर्फ यही नहीं, खबर यह भी है कि इस फिल्म की शूटिंग अक्टूबर से शुरू हो जाएगी. वैसे अब तक इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन उनकी कड़ी ट्रेनिंग और उस कॉफी कप ने फैंस को यह सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया है कि कुछ बड़ा आने वाला है.
सिद्धांत चतुर्वेदी की फिल्में
गौरतलब है कि 'गली बॉय', 'गहराइयाँ' और हाल ही में आई 'धड़क 2' जैसी फिल्मों में अपने प्रभावशाली अभिनय से पहचान बना चुके सिद्धांत अब जल्द ही एक शारीरिक रूप से कठिन और चुनौतीपूर्ण किरदार में नजर आएँगे. वैसे उनके फैंस, उनकी तरफ से इस खबर की पुष्टि का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो उनके करियर की तरफ एक और बड़ा कदम साबित हो सकता है.
इसके अलावा, सिद्धांत चतुर्वेदी विकास बहल की फिल्म 'दिल का दरवाज़ा खोल ना डार्लिंग' में भी नजर आने वाले हैं, जहाँ वह जया बच्चन और वामिका गब्बी के साथ स्क्रीन साझा करेंगे. ऐसे में यह कहें तो गलत नहीं होगा कि यह समय उनके करियर के लिए बेहद रोमांचक साबित हो सकता है.
