Advertisement
trendingNow12965669
Hindi Newsबॉलीवुड

जिस डायरेक्टर के साथ संजय दत्त ने दी थी 1993 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर, उसी ने तंग आकर स्टारकिड को फिल्म से कर दिया था बाहर

खलनायक यानी संजय दत्त के नशे के बारे में हर कोई जानता हैं क्या आप जानते हैं नशे की वजह से उन्हें डायरेक्टर ने फिल्म से बाहर कर दिया इतना ही नहीं उन्हें सेट पर थप्पड़ मार दिया. 

Written By  Shilpa|Last Updated: Oct 17, 2025, 03:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जिस डायरेक्टर के साथ संजय दत्त ने दी थी 1993 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर, उसी ने तंग आकर स्टारकिड को फिल्म से कर दिया था बाहर

बॉलीवुड के खलनायक यानि संजय दत्त लंबे समय से फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा रहे हैं. संजय दत्त अपने करियर में कई हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं. संजय दत्त अपनी फिल्मों से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहे हैं. संजय दत्त की नशे की आदत के बारे में आज के समय लगभघ लोग जाते हैं. नशे की वजह से संजय दत्त रीहैब सेंटर भी जा चुके हैं. क्या आप जानते हैं नशे की वजह से संजय दत्त को कई फिल्मों से निकाला गया था.

 

हीरो फिल्म

Add Zee News as a Preferred Source

साल 1980 में सुभाष घई ने फिल्म हीरो को डायरेक्ट की थी. सुभाष घई फिल्म में संजय दत्त को लेना चाहते थे. सुभाष घई को संजय दत्त की एक्टिंग पसंद थी. उन्होंने संजय को फिल्म विधाता और हीरो के लिए साइन किया था. इस दौरान संजय नशे के चक्कर में थे. जब सुभाष फिल्म विधाता की शूटिंग की तब संजय सेट पर लेट आते थे. सुभाष घई ने जैसे-तैसे फिल्म की शूटिंग खत्म की. वह संजय दत्त की देर से आने की आदत से परेशान थे. इस वजह से उन्होंने हीरो फिल्म से बाहर निकाल दिया.

 

मार दिया थप्पड़

खबरों के अनुसार सुभाष घई से संजय दत्त को जोरदार थप्पड़ मार दिया था. दरअसल विधाता के सेट पर संजय दत्त नशे में धुत्त होकर आते थे. सेट में उन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरी दिखाई दी, तो संजय उनके पास चले गए. रिपोर्ट्स के अनुसार संजय दत्त पद्मिनी के बदतमीजी करने लगे. पद्मिनी घबरा गई और डर से सेट छोड़कर चली गई. तभी वहां सुभाष घई वहां आ गए. उन्होने एक्ट्रेस को समझाया और वापस सूट पर बुलाया. संजय दत्त फिर से वहीं हरकत करते हैं ऐसे में सुभाष घई को गुस्सा आ जाता है खबरों के अनुसार वह संजय दत्त को थप्पड़ मारते हैं.

 

जैकी श्रॉफ को किया साइन

संजय दत्त को फिल्म से बाहर निकालने के बाद सुभाष घई ने फिल्म हीरो में जैकी श्रॉफ को साइन किया. इस फिल्म में जैकी के काम को किया काफी पसंद किया था. हीरों फिल्म की कहानी और गाने आज भी लोगों को पसंद है. 

 

इसे भी पढ़ें: 4 मिनट के इस गाने में पीली साड़ी पहन श्रीदेवी ने किया डांस, आज भी सॉन्ग है सुपरहिट

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

Bollywoodentertainment

Trending news

सैलरी का हिसाब करने पहुंचे MNS कार्यकर्ता, सैलून मालिक पर बरसाए थप्पड़,क्यों हुए खफा
Maharashtra news
सैलरी का हिसाब करने पहुंचे MNS कार्यकर्ता, सैलून मालिक पर बरसाए थप्पड़,क्यों हुए खफा
PM मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से नहीं डरते... राहुल गांधी के आरोपों पर US सिंगर का जवाब
Mary Jorie Millben
PM मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से नहीं डरते... राहुल गांधी के आरोपों पर US सिंगर का जवाब
इस राज्य की कांग्रेस सरकार ने की RSS पर स्ट्राइक, नए नियम-कायदों में क्या होगा?
rss
इस राज्य की कांग्रेस सरकार ने की RSS पर स्ट्राइक, नए नियम-कायदों में क्या होगा?
ओवैसी की गुहार के बाद रूसी आर्मी से वापस भारत लौटेगा अहमद, भारतीय दूतावास का ऐलान
Aaduddin Owaisi
ओवैसी की गुहार के बाद रूसी आर्मी से वापस भारत लौटेगा अहमद, भारतीय दूतावास का ऐलान
जुबीन गर्ग मौत मामले में महंत और गोस्वामी की पुलिस कस्टडी खत्म, कोर्ट में पेशी
Zubeen Garg
जुबीन गर्ग मौत मामले में महंत और गोस्वामी की पुलिस कस्टडी खत्म, कोर्ट में पेशी
कौन हैं हर्ष संघवी? गुजरात में बनाए गए डिप्टी सीएम, सबसे कम उम्र में बने थे विधायक
Harsh Sanghavi
कौन हैं हर्ष संघवी? गुजरात में बनाए गए डिप्टी सीएम, सबसे कम उम्र में बने थे विधायक
डिलीवरी एजेंट ने की छप्परफाड़ कमाई, पैसा देख छूटे 'दफ्तर वालों' के पसीने
Viral News
डिलीवरी एजेंट ने की छप्परफाड़ कमाई, पैसा देख छूटे 'दफ्तर वालों' के पसीने
सीबीआई अफसर बन डिजिटल अरेस्ट सीधा अटैक... जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया
digital arrest case
सीबीआई अफसर बन डिजिटल अरेस्ट सीधा अटैक... जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया
जिसे केले का वेस्ट समझ फेंक देते थे, उसके इस्तेमाल से बंपर कमाई, बस करना होगा ये काम
Nectar
जिसे केले का वेस्ट समझ फेंक देते थे, उसके इस्तेमाल से बंपर कमाई, बस करना होगा ये काम
सातवें फ्लोर पर आ जाओ, जैसे क्लासमेट पहुंची लगा चूमने, वॉशरूम में किया रेप; मचा बवाल
Rape
सातवें फ्लोर पर आ जाओ, जैसे क्लासमेट पहुंची लगा चूमने, वॉशरूम में किया रेप; मचा बवाल