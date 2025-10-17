जिस डायरेक्टर के साथ संजय दत्त ने दी थी 1993 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर, उसी ने तंग आकर स्टारकिड को फिल्म से कर दिया था बाहर

बॉलीवुड के खलनायक यानि संजय दत्त लंबे समय से फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा रहे हैं. संजय दत्त अपने करियर में कई हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं. संजय दत्त अपनी फिल्मों से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहे हैं. संजय दत्त की नशे की आदत के बारे में आज के समय लगभघ लोग जाते हैं. नशे की वजह से संजय दत्त रीहैब सेंटर भी जा चुके हैं. क्या आप जानते हैं नशे की वजह से संजय दत्त को कई फिल्मों से निकाला गया था.

हीरो फिल्म

साल 1980 में सुभाष घई ने फिल्म हीरो को डायरेक्ट की थी. सुभाष घई फिल्म में संजय दत्त को लेना चाहते थे. सुभाष घई को संजय दत्त की एक्टिंग पसंद थी. उन्होंने संजय को फिल्म विधाता और हीरो के लिए साइन किया था. इस दौरान संजय नशे के चक्कर में थे. जब सुभाष फिल्म विधाता की शूटिंग की तब संजय सेट पर लेट आते थे. सुभाष घई ने जैसे-तैसे फिल्म की शूटिंग खत्म की. वह संजय दत्त की देर से आने की आदत से परेशान थे. इस वजह से उन्होंने हीरो फिल्म से बाहर निकाल दिया.

मार दिया थप्पड़

खबरों के अनुसार सुभाष घई से संजय दत्त को जोरदार थप्पड़ मार दिया था. दरअसल विधाता के सेट पर संजय दत्त नशे में धुत्त होकर आते थे. सेट में उन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरी दिखाई दी, तो संजय उनके पास चले गए. रिपोर्ट्स के अनुसार संजय दत्त पद्मिनी के बदतमीजी करने लगे. पद्मिनी घबरा गई और डर से सेट छोड़कर चली गई. तभी वहां सुभाष घई वहां आ गए. उन्होने एक्ट्रेस को समझाया और वापस सूट पर बुलाया. संजय दत्त फिर से वहीं हरकत करते हैं ऐसे में सुभाष घई को गुस्सा आ जाता है खबरों के अनुसार वह संजय दत्त को थप्पड़ मारते हैं.

जैकी श्रॉफ को किया साइन

संजय दत्त को फिल्म से बाहर निकालने के बाद सुभाष घई ने फिल्म हीरो में जैकी श्रॉफ को साइन किया. इस फिल्म में जैकी के काम को किया काफी पसंद किया था. हीरों फिल्म की कहानी और गाने आज भी लोगों को पसंद है.

