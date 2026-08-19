आखिरकार वरुण धवन का सपना हुआ पूरा, खरीदा अपना फार्म; चाय-बिस्किट के साथ मनाया जश्न

बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने हाल ही में अपनी पर्सनल लाइफ की एक नई उपलब्धि के बारे में फैंस से शेयर किया है. दरअसल, एक्टर ने बताया कि उन्होंने आखिरकार अपना एक फार्म खरीदा है. इस बात की जानकारी वरुण ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके दी है.
इस वीडियो में वरुण बेहद सादगी भरे अंदाज में इस खास पल को एन्जॉय करते नजर आ रहे हैं. वह अपने नए फार्म पर बैठकर चाय और बिस्किट का लुत्फ उठाते दिखे. इस छोटी सी खुशी के जरिए एक्टर ने अपनी जिंदगी की इस नई शुरुआत को खास बनाया.
वीडियो में वरुण धवन कैमरे से बात करते हुए दर्शकों को अपनी प्रॉपर्टी की झलक दिखाते हुए नजर आए. इस खरीद को अपनी ज़िंदगी का एक अहम पड़ाव बताते हुए वरुण ने कहा कि बस उस फार्म पर होना और चाय-बिस्किट के साथ मौसम का मजा लेना अविश्वसनीय महसूस हुआ. अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए वरुण ने कैप्शन में लिखा, 'मैंने एक फ़ार्म खरीदा है.'
इस दौरान एक्टर कहते हैं, 'ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ एक खबर शेयर करना चाहता हूं. यह मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है. मैंने खेत लिया है. यह खेत. मैंने इसे लिया है, और मुझसे यह मत पूछना कि क्यों, लेकिन बस यहां खड़े होकर इस मौसम में चाय और बिस्किट का मज़ा लेना अविश्वसनीय है. अविश्वसनीय.'
सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते ही ये वायरल हो गया. उनके फैंस भी उन्हें बधाई देने लगे. एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, 'आज के एपिसोड में वरुण धवन रैंडम हो रहे हैं.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'आप चाय कबसे पीने लगे.' फिर एक यूजर ने लिखा, 'सब्जियां आप से ही लेंगे सर जी.' तब तक एक फैन ने लिखा, 'अपने खेत लिया, ये जानकर बहुत अच्छा लगा. बधाई हो, वीडी. मेरी इच्छा है कि आपकी सारी शुभकामनाएं ऐसी ही पूरी हो जाएं.' साथ ही एक्टर परितोष त्रिपाठी ने भी इसपर कमेंट किया. परितोष लिखते हैं, 'एक्टर को एक अच्छा प्लॉट मिला.' वहीं, रुहानिका धवन ने फायर इमोजी बनाए.
बता दें कि वरुण आखिरी बार मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े के साथ 'है जवानी तो इश्क होना है' में नजर आए थे. डेविड धवन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में राकेश बेदी, मौनी रॉय, चंकी पांडे और जिमी शेरगिल ने भी अहम भूमिका निभाई थीं. सिनेमाघरों में अपनी रिलीज के बाद, यह फिल्म हाल ही में ZEE5 पर रिलीज हुई है.