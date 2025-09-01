सासू मां नीतू कपूर संग आलिया ने सेलिब्रेट किया गणेशोत्सव, खूब खाए मोदक, पर नहीं दिखे रणबीर कपूर

Alia Bhatt Ganpati Photo: आलिया भट्ट ने गणपति सेलिब्रेशन की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है. जिसमें उनके साथ सासू मां नीतू कपूर दिखीं. एक्ट्रेस ने इन तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर जैसे ही शेयर किया तो वो मिनटों में वायरल हो गई. हालांकि, तस्वीरों में दूर दूर तक ना तो उनकी बेटी नजर आईं और ना ही एक्टर और पति रणबीर कपूर.

प्यार आशीर्वाद और मोदक

आलिया ने तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर शेयर कर कैप्शन लिखा- 'प्यार आशीर्वाद और मोदक.' एक फोटो में आलिया व्हाइट कलर का कुर्ता पायजामा पहने हुए हैं और मिरर सेल्फी क्लिक करते नजर आ रही हैं.वहीं, एक तस्वीर में पीछे बप्पा की मूर्ति दिख रही है और वो सामने नीतू कपूर के साथ पोज देती दिख रही हैं.

आलिया ने खाए खूब मोदक

इसके अलावा आलिया ने पिंक साड़ी में कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें एक फोटो में आलिया का चेहरा तो नजर नहीं आया लेकिन मोदक खाते हुए फोटोज जरूर शेयर की. इन तस्वीरों को एक्ट्रेस ने जैसे ही शेयर किया तो नीतू कपूर से लेकर कई सितारों ने कमेंट किया.

नहीं दिखे रणबीर कपूर

फोटो में नीतू कपूर के साथ आलिया की जबरदस्त बॉन्डिंग तो नजर आई लेकिन, रणबीर कपूर कहीं भी नजर नहीं आए. इस फोटो पर नीतू कपूर ने कमेंट में हार्ट वाला आइकन शेयर किया तो वहीं मसाबा ने कमेंट में लिखा- लव. इसके साथ ही दिल वाला आइकन शेयर किया.

प्रिविसी को लेकर किया था पोस्ट

इससे पहले आलिया ने सोशल मीडिया पर वायरल उनके नए घर के वीडियो को लेकर आपत्ति जताई थी. एक्ट्रेस ने कहा था कि ये उनकी प्रिविसी का उल्लंघन है. ऐसे किसी के घर का वीडियो बनाना और उसे इस तरह से शेयर करना ठीक नहीं है.आलिया का ये गुस्से वाला पोस्ट खूब वायरल हुआ था. वर्कफ्रंट की बात करें तो वो रणबीर कपूर के साथ 'लव एंड वार' में नजर आने वाली है. इसमें विक्की कौशल भी होंगे. फिल्म का निर्देशन संजय लीला भंसाली कर रहे हैं.