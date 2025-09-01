सासू मां नीतू कपूर संग आलिया ने सेलिब्रेट किया गणेशोत्सव, खूब खाए मोदक, पर नहीं दिखे रणबीर कपूर
Advertisement
trendingNow12905397
Hindi Newsबॉलीवुड

सासू मां नीतू कपूर संग आलिया ने सेलिब्रेट किया गणेशोत्सव, खूब खाए मोदक, पर नहीं दिखे रणबीर कपूर

Alia Bhatt का सासू मां नीतू कपूर के साथ गणपति सेलिब्रेशन की फोटो वायरल हो रही है. जिसमें सास-बहू दोनों हंसते खिलखिलाते हुए पोज देती दिखीं. हालांकि फोटो में रणबीर नजर नहीं आए.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Sep 01, 2025, 11:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आलिया भट्ट और नीतू कपूर
आलिया भट्ट और नीतू कपूर
Alia Bhatt Ganpati Photo:  आलिया भट्ट ने गणपति सेलिब्रेशन की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है. जिसमें उनके साथ सासू मां नीतू कपूर दिखीं. एक्ट्रेस ने इन तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर जैसे ही शेयर किया तो वो मिनटों में वायरल हो गई. हालांकि, तस्वीरों में दूर दूर तक ना तो उनकी बेटी नजर आईं और ना ही एक्टर और पति रणबीर कपूर.
 
प्यार आशीर्वाद और मोदक
आलिया ने तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर शेयर कर कैप्शन लिखा- 'प्यार आशीर्वाद और मोदक.' एक फोटो में आलिया व्हाइट कलर का कुर्ता पायजामा पहने हुए हैं और मिरर सेल्फी क्लिक करते नजर आ रही हैं.वहीं, एक तस्वीर में पीछे बप्पा की मूर्ति दिख रही है और वो सामने नीतू कपूर के साथ पोज देती दिख रही हैं.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alia Bhatt  (@aliaabhatt)

 
आलिया ने खाए खूब मोदक
इसके अलावा आलिया ने पिंक साड़ी में कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें एक फोटो में आलिया का चेहरा तो नजर नहीं आया लेकिन मोदक खाते हुए फोटोज जरूर शेयर की. इन तस्वीरों को एक्ट्रेस ने जैसे ही शेयर किया तो नीतू कपूर से लेकर कई सितारों ने कमेंट किया.
 
नहीं दिखे रणबीर कपूर
फोटो में नीतू कपूर के साथ आलिया की जबरदस्त बॉन्डिंग तो नजर आई लेकिन, रणबीर कपूर कहीं भी नजर नहीं आए. इस फोटो पर नीतू कपूर ने कमेंट में हार्ट वाला आइकन शेयर किया तो वहीं मसाबा ने कमेंट में लिखा- लव. इसके साथ ही दिल वाला आइकन शेयर किया.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alia Bhatt  (@aliaabhatt)

 
 
प्रिविसी को लेकर किया था पोस्ट
इससे पहले आलिया ने सोशल मीडिया पर वायरल उनके नए घर के वीडियो को लेकर आपत्ति जताई थी. एक्ट्रेस ने कहा था कि ये उनकी प्रिविसी का उल्लंघन है. ऐसे किसी के घर का वीडियो बनाना और उसे इस तरह से शेयर करना ठीक नहीं है.आलिया का ये गुस्से वाला पोस्ट खूब वायरल हुआ था. वर्कफ्रंट की बात करें तो वो रणबीर कपूर के साथ 'लव एंड वार' में नजर आने वाली है. इसमें विक्की कौशल भी होंगे. फिल्म का निर्देशन संजय लीला भंसाली कर रहे हैं. 
 
 
 
 
 
 
 
Add Zee News as a Preferred Source

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Alia BhattNeetu Kapoor

Trending news

RIC गठजोड़ की ट्रंप को चुनौती, क्या भारत-रूस-चीन अपना 'डॉलर' बनाएंगे?
DNA Analysis
RIC गठजोड़ की ट्रंप को चुनौती, क्या भारत-रूस-चीन अपना 'डॉलर' बनाएंगे?
पहाड़ों से मैदान तक इस पूरे हफ्ते होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा; जानें अपडेट
weather update
पहाड़ों से मैदान तक इस पूरे हफ्ते होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा; जानें अपडेट
'2 साल में पास करें TET वरना दें इस्तीफा', टीचर्स पर SC का फैसला; इन्हें मिली छूट
Supreme Court News
'2 साल में पास करें TET वरना दें इस्तीफा', टीचर्स पर SC का फैसला; इन्हें मिली छूट
सेना ने उखाड़ फेंका TMC का पंडाल, भड़कीं ममता पहुंच गईं आर्मी ग्राउंड और फिर...
west bengal news in hindi
सेना ने उखाड़ फेंका TMC का पंडाल, भड़कीं ममता पहुंच गईं आर्मी ग्राउंड और फिर...
बरसते बादलों के बीच सत्ता से सादगी की तरफ चले धनखड़, खाली किया सरकारी बंगला
Jagdeep Dhankhar
बरसते बादलों के बीच सत्ता से सादगी की तरफ चले धनखड़, खाली किया सरकारी बंगला
'मंगलवार शाम तक सड़कों से हटें प्रदर्शनकारी', मराठा आंदोलन में मनमानी पर भड़का कोर्ट
Maratha Reservation Movement
'मंगलवार शाम तक सड़कों से हटें प्रदर्शनकारी', मराठा आंदोलन में मनमानी पर भड़का कोर्ट
मोबाइल छीनकर भाग रहा था स्नैचर, BSF जवान ने की पकड़ने की कोशिश, गंवा दिए दोनों पैर
Ludhiana
मोबाइल छीनकर भाग रहा था स्नैचर, BSF जवान ने की पकड़ने की कोशिश, गंवा दिए दोनों पैर
क्या लौटेगा हिंदी-चीनी भाई-भाई का दौर, अमेरिका के खिलाफ रंग लाएगी ये जुगलबंदी!
india
क्या लौटेगा हिंदी-चीनी भाई-भाई का दौर, अमेरिका के खिलाफ रंग लाएगी ये जुगलबंदी!
छिपे नहीं, यहां हैं जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति भवन से सिर्फ 15 किलोमीटर है दूरी
Jagdeep Dhankhar
छिपे नहीं, यहां हैं जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति भवन से सिर्फ 15 किलोमीटर है दूरी
कम से कम कुर्सी की गरिमा बनाए रखिए... राहुल के 'बम' वाले बयान पर भाजपा का पलटवार
Rahul Gandhi
कम से कम कुर्सी की गरिमा बनाए रखिए... राहुल के 'बम' वाले बयान पर भाजपा का पलटवार
;