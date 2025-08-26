नए बंगले का वीडियो लीक होने पर गुस्से में लाल आलिया भट्ट, सोशल मीडिया पर निकाली भड़ास, बोलीं- क्या आप अपने घर के...
Hindi Newsबॉलीवुड

नए बंगले का वीडियो लीक होने पर गुस्से में लाल आलिया भट्ट, सोशल मीडिया पर निकाली भड़ास, बोलीं- क्या आप अपने घर के...

Alia Bhatt का 250 करोड़ का बंगला बनकर तैयार है.जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लेकिन, अब इस वीडियो को लेकर आलिया इतनी नाराज हो गई हैं कि दिल का गुबार पोस्ट में उड़ेल दिया है.

Aug 26, 2025, 06:10 PM IST
आलिया भट्ट
आलिया भट्ट

Alia Bhatt on House Viral Video: आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और रणबीर कपूर के नए आशियाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कहा जा रहा है कि इस लग्जरी बंगले की कीमत करीबन 250 करोड़ है. इस आशियाना के बनने के बाद का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर सर्किलेट हुआ तो ये बात आलिया भट्ट को बुरी लग गई. एक्ट्रेस ने इंस्ट्राग्राम पर अपनी नाराजगी जाहिर की. 

आग बबूला आलिया

आलिया ने इंस्टाग्राम पर लिखा- 'मुझे ये अच्छे से पता है कि मुंबई में स्पेस की कमी है. कई बार ऐसा होता है कि आपकी खिलड़ी का व्यू लोगों का घर के अंदर का होता है. लेकिन, किसी को ये हक बिल्कुल नहीं है कि किसी के प्राइवेट रेजिडेंट के वीडियो ऑनलाइ लीक करे. जो कि अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है. इससे हमारी प्राइवेसी ब्रेक हुई है ये एक गंभीर मुद्दा है. किसी के भी घर का वीडियो बनाना या फिर फोटोग्राफ खींचना, वो भी उसकी कंसेंट के बगैर..ये रुल्स को तोड़ना है.' 

A post shared by Alia Bhatt (@aliaabhatt)

 

उसे तुरंत हटाएं

आलिया ने आगे लिखा-'आप भी सोचिए. क्या आप अपने घर के अंदर का वीडियो पब्लिकली शेयर करेंगे. वो भी तब जब आपको इसकी खबर ही ना हो. मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस तरह के वीडियो को आगे फॉरवर्ड ना करें. अगर है तो उसे तुरंत हटाएं. थैक यू.'

 

90s की वो टॉप एक्ट्रेस, जिसे देख लोग हो गए थे लट्टू,दी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में, पीक पर छोड़ा करियर, फिर भी 2000 करोड़ की मालकिन

लोग कर रहे ऐसे रिएक्ट

आलिया के इस पोस्ट पर लोग लगातार मैसेज कर रहे हैं और उन्हें ट्रोल करना भी शुरू कर दिया है. एक यूजर ने लिखा-'आप शायद भूल गई हैं कि जय शेट्टी को दिए इंटरव्यू में आपने कहा था आपको अपने पड़ोसियों के घर में झांकना बहुत पसंद है. इसलिए मुझे लगता है कि आप जो कहते हैं, उसे खुद भी करो.'दूसरे यूजर ने लिखा- 'मूवी रिलीज करके पैसा उन्हीं से कमाना और प्राइवेसी भी उन्हीं से.'तीसरे लिखा- 'मैडम जिस देश में हम लोग रहते हैं यहां पर लोगों के इंटीमेंट मोमेंट लीक हो जाते हैं और आप प्रॉपर्टी के वीडियो वायरल होने पर इतना परेशान है. ग्रो अप.' 

 

 

