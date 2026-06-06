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'यहां से दफा हो जाओ...', अरबाज खान की एक्स-गर्लफ्रेंड ने इस अंदाज में सेलिब्रेट किया बर्थडे, रेस्टोरेंट मैनेजर से भिड़ीं; वीडियो वायरल

Arbaaz Khan Ex Giorgia Andriani: अरबाज खान की एक्स गर्लफ्रेंड जॉर्जिया एंड्रियानी ने अपना बर्थडे धूमधाम से मनाया. लेकिन उनके जश्न में अड़चन तब आ गई जब एक आदमी ने वहां आकर कहा कि वो रेस्टोरेंट का मैनेजर है और उसे रेस्टोरेंट बंद करना है.

Written BySwati Singh
Published: Jun 06, 2026, 07:51 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:53 PM IST
'यहां से दफा हो जाओ...', अरबाज खान की एक्स-गर्लफ्रेंड ने इस अंदाज में सेलिब्रेट किया बर्थडे, रेस्टोरेंट मैनेजर से भिड़ीं; वीडियो वायरल

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