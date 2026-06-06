'यहां से दफा हो जाओ...', अरबाज खान की एक्स-गर्लफ्रेंड ने इस अंदाज में सेलिब्रेट किया बर्थडे, रेस्टोरेंट मैनेजर से भिड़ीं; वीडियो वायरल

Arbaaz Khan Ex Giorgia Andriani: मुंबई में अरबाज खान की एक्स गर्लफ्रेंड और मॉडल जॉर्जिया एंड्रियानी के बर्थडे खूब चर्चा में रहा. दरअसल, उनकी पार्टी का एक वीडियो वायरल हो रहा है. मॉडल और एक्ट्रेस ने शुक्रवार रात शहर के एक मशहूर रेस्टोरेंट में इंडस्ट्री के करीबी दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मनाया. इसमें शहनाज गिल और उनके भाई शहबाज भी पहुंचे.
शुरू में यह पार्टी पूरी तरह खुशियों से भरी नजर आई. इस दौरान जॉर्जिया ने रेस्टोरेंट के बाहर फोटोग्राफर्स को जमकर पोज दिए. साथ ही पैपराजी से बातचीत भी की और वहीं अपना बर्थडे केक भी काटा. इस दौरान मौजूद लोगों ने कई वीडियो रिकॉर्ड किए, जो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे.
इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जॉर्जिया अपने बर्थडे का जश्न मनाते हुए पैपराजी और मेहमानों से घिरी हुई नजर आ रही हैं. लेकिन फिर अचानक माहौल तब बदल गया जब एक आदमी ने कथित तौर पर खुद को रेस्टोरेंट का मैनेजर बताया और इस दौरान उनके पास आ गया. इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि उस आदमी ने कहा कि सेलिब्रेशन खत्म कर दिया जाए क्योंकि रेस्टोरेंट रात के लिए बंद होने की तैयारी कर रहा था. लेकिन ये सुनकर जॉर्जिया अपना आपा खो बैठीं. उन्हें उस आदमी की पहचान पर सवाल उठाते हुए और यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वह रेस्टोरेंट का असली मैनेजर नहीं है.
वीडियो में जॉर्जिया कहती नजर आ रही हैं, 'यहां से दफा हो जाओ. मैं अपने मीडिया के साथ जश्न मना रही हूं.' इस वीडियो के वायरल होने के बाद से सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. साथ ही सोशल मीडिया यूजर्स उनके बर्थडे के इस मोमेंट पर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं. फिलहाल, इस मामले में जॉर्जिया एंड्रियानी और रेस्टोरेंट प्रबंधन कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है.
बता दें कि जॉर्जिया एंड्रियानी, बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान के साथ अपने लंबे रिलेशनशिप को लेकर काफी चर्चा में रही थीं. करीब चार साल तक दोनों ने एक-दूसरे को डेट किया, जिसके बाद साल 2023 में उनके ब्रेकअप की खबरें आधिकारिक तौर पर सामने आईं. जॉर्जिया से ब्रेकअप के बाद साल 2023 में अरबाज खान ने अपनी बहन अर्पिता खान शर्मा के मुंबई स्थित घर पर बेहद निजी समारोह में शुरा खान से शादी कर ली थी.