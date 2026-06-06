'यहां से दफा हो जाओ...', अरबाज खान की एक्स-गर्लफ्रेंड ने इस अंदाज में सेलिब्रेट किया बर्थडे, रेस्टोरेंट मैनेजर से भिड़ीं; वीडियो वायरल

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जॉर्जिया अपने बर्थडे का जश्न मनाते हुए पैपराजी और मेहमानों से घिरी हुई नजर आ रही हैं. लेकिन फिर अचानक माहौल तब बदल गया जब एक आदमी ने कथित तौर पर खुद को रेस्टोरेंट का मैनेजर बताया और इस दौरान उनके पास आ गया. इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि उस आदमी ने कहा कि सेलिब्रेशन खत्म कर दिया जाए क्योंकि रेस्टोरेंट रात के लिए बंद होने की तैयारी कर रहा था. लेकिन ये सुनकर जॉर्जिया अपना आपा खो बैठीं. उन्हें उस आदमी की पहचान पर सवाल उठाते हुए और यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वह रेस्टोरेंट का असली मैनेजर नहीं है.