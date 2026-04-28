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Hindi Newsबॉलीवुड32 साल की इस हसीना ने मारी 100 करोड़ के क्लब में एंट्री, बनी मोस्ट डिमांडिंग एक्ट्रेस; बैक-टू-बैक 9 फिल्मों में दिखाएंगी दम

32 साल की इस हसीना ने मारी 100 करोड़ के क्लब में एंट्री, बनी मोस्ट डिमांडिंग एक्ट्रेस; बैक-टू-बैक 9 फिल्मों में दिखाएंगी दम

अक्षय कुमार और वामिका गब्बी की कॉमेडी से भरी फिल्म 'भूत-बंगला' बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है. फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है और यह वामिका गब्बी की पहली फिल्म है, जिसने 100 करोड़ से अधिक का कलेक्शन किया है.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 28, 2026, 04:30 PM IST
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32 साल की इस हसीना ने मारी 100 करोड़ के क्लब में एंट्री, बनी मोस्ट डिमांडिंग एक्ट्रेस; बैक-टू-बैक 9 फिल्मों में दिखाएंगी दम

अक्षय कुमार और वामिका गब्बी की कॉमेडी से भरी फिल्म 'भूत-बंगला' बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है. फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है और यह वामिका गब्बी की पहली फिल्म है, जिसने 100 करोड़ से अधिक का कलेक्शन किया है. अभिनेत्री ने फिल्म के 100 करोड़ से अधिक की कमाई पर खुशी जाहिर की है और फिल्म के मेकर्स और को-स्टार को दिल से धन्यवाद दिया है.

भूत-बंगला' ने बदली वामिका गब्बी की किस्मत

वामिका गब्बी ने फिल्म भूत-बंगला में अपने अभिनय से सबका दिल जीत लिया है और फिल्म की कमाई की रफ्तार से अभिनेत्री काफी खुश हैं क्योंकि यह उनके करियर की पहली फिल्म है, जिसने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है. अभिनेत्री ने फिल्म की अनसीन फोटोज को शेयर कर अपने को-स्टार और क्रू मेंबर्स को दिल से धन्यवाद दिया है.

उन्होंने इंस्टाग्राम पर फिल्म की बीटीएस फोटोज को शेयर कर लिखा, "मेरी पहली 100 करोड़ की फिल्म. प्रियदर्शन सर, अक्षय कुमार, एकता कपूर और एफ.ए.ए.आर.ए. के साथ-साथ पूरी कास्ट और क्रू का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं, जिन्होंने इस फिल्म पर भरोसा किया और अपना सब कुछ इसमें लगा दिया. भूत बंगला जितनी हमारी है, उतनी ही आपकी भी है."

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बनी करियर की पहली 100-करोड़ी फिल्म

वामिका ने फिल्म को ढेर सारा प्यार देने के लिए दर्शकों का भी दिल से धन्यवाद दिया है. उनका कहना है कि दर्शकों के दिलों में फिल्म और उन्होंने भी एक खास जगह बना ली है. अभिनेत्री ने आगे लिखा, "यहां तक ​​का हर कदम मेहनत, सीख और गहरी भावनाओं से भरा है. यह तो बस शुरुआत है... मैं आती रहूंगी, आगे बढ़ती रहूंगी और आपका मनोरंजन करती रहूंगी... हमेशा."

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बता दें कि वामिका गब्बी की झोली में पांच फिल्में हैं, जो आने वाले सालों में रिलीज होने वाली हैं. अभिनेत्री मिल सिनेमा में फेंटसी फिल्म 'जिनी,' दिल का दरवाजा खोल ना डार्लिंग,' 'पति पत्नी और वो दो', पंजाबी फिल्म 'किकली,' और एक्शन और थ्रिलर से भरी फिल्म 'जी-2' में भी दिखने वाली है. कुछ फिल्में इसी साल तो कुछ फिल्में साल 2027 में रिलीज होने वाली हैं. वामिका गब्बी के पास किसी भी अभिनेत्री से ज्यादा फिल्में लाइन में हैं. वह बैक-टू-बैक 9 फिल्मों में नजर आएंगी. 

 

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About the Author
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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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